Je hebt vast al eens van kojic acid of kojinezuur gehoord? Dit werkzame anti-aging stofje is steeds vaker in crèmes en serums te vinden.

Wordt kojic zuur jouw nieuwe anti-aging bondgenoot in de strijd tegen huidveroudering?

Anti-aging is een huge trend in 2022. Dit concept heeft vandaag de dag niets meer met leeftijd te maken (lees ook ‘Anti-aging obsessie steeds meer een ding van piepjonge skinvestors‘. Iedereen op elke leeftijd heeft ermee te maken. Je kunt nooit jong genoeg beginnen om vroegtijdige huidveroudering tegen te gaan. Niet roken of niet onbeschermd de zon ingaan bijvoorbeeld zijn anti-aging maatregelen die we allemaal in gedachten moeten houden.

Verder groeit het aantal werkzame stoffen met een anti-aging effect gestaag. Het kan nooit kwaad ze te kennen. Een ingrediënt dat we steeds vaker in crèmes en serums tegenkomen, is kojic acid, ook wel ‘kojinezuur’ of ‘kojic zuur’ genoemd.

Kojic zuur wordt geproduceerd door bepaalde paddenstoelen en heeft de fijne eigenschap dat de vorming van tyrosine in de huid afremt. Nu is tyrosine een aminozuur dat nodig is om de aanmaak van melanine te ondersteunen. Rem je de tyrosinase activiteit af, dan zal er ook minder melanine worden geproduceerd. En melanine is, dat weet iedereen, verantwoordelijk voor ouderdomsvlekken, verkleuringen en melasma (hyperpigmentatie bijvoorbeeld tijdens zwangerschap, think het zogenaamde ‘zwangerschapsmasker’). Dat is dus een spulletje dat je wel in je crème wilt hebben, zeker als donkere vlekken je huid ontsieren.

Kojic zuur zou, behalve tegen vlekken, ook helpen om rimpelvorming tegen te gaan. Verder zou het goede resultaten geven bij acne en littekens. Het is schimmeldodend en heeft het een antibacteriële werking.

Net zoals hydrochinon (hét middel tegen pigmentvlekken, dat echter alleen op recept verkrijgbaar is) en retinol (een vitamine A) heeft kojic zuur een exfoliërende werking, maar die is in dit geval vrij mild. Kojic zuur wordt dan ook als minder irriterend dan hydrochinon en retinol ervaren.

Toch is wel enige voorzichtigheid geboden. Zeker als je een gevoelige huid hebt, is het altijd beter om eerst even op een klein plekje te testen en het gebruik ervan op te bouwen. Je kunt beginnen met een applicatie een paar maal per week en het uitbouwen tot één à twee maal per dag, afhankelijk van de reactie van je huid.

Overigens wordt kojic zuur doorgaans gebruikt als topische behandeling, dus alleen waar nodig. Het zuur komt meestal in de vorm van topische crèmes en serums.

Belangrijk: ga niet zonder bescherming de zon in, zeker niet als je een crème of serum met kojic zuur gebruikt. Bescherm je huid met een hoge SP factor!

