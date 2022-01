Modetrends 2022. Zo gaan we ons volgens Max Mara kleden

Modetrends lente zomer 2022. Photo courtesy of Max Mara

Het is nauwelijks voor te stellen dat Max Mara en modetrends voor 2022 als minirokken, bandeautopjes, korte mantels en spijkergoed in één adem worden genoemd. Toch zagen we het gebeuren. Op de catwalk voor lente zomer 2022 showde het Italiaanse modehuis een minimale, chique modecollectie in jaren ’90 stijl.

Modetrends lente zomer 2022. Photo courtesy of Max Mara

De corona-epidemie heeft onvermijdelijk een stempel op onze manier van kleden gedrukt. Met deze collectie heeft Max Mara een perfect evenwicht gevonden tussen loungewear en workwear. Alles is comfortabel, licht, luchtig maar tegelijkertijd geraffineerd.

De mantelpakjes van Max Mara voor zomer 2022 bestaan uit korte rokken die met een bandeautopje en lange blazer worden gedragen. Hiermee bevestigt MM twee toptrends voor zomer 2022, namelijk de minirok en de bratop, de opvolger van de crop top van vorig jaar zomer.

Modetrends lente zomer 2022. Photo courtesy of Max Mara

De jassen – Max Mara’s stokpaardje – zijn overwegend kort en zwierig. De jurkjes hebben een A-lijn. De lange hemdjurken kleden soepel en slank af.

Modetrends lente zomer 2022. Photo courtesy of Max Mara

Opvallend zijn de outfits in stijve, donkere denim, van heel donkerblauw tot zwart. Total looks blijven een ding. Ook in de vorige collecties van Max Mara was ’tonsurton’ al een leidraad. Daar komt nu ook ‘double denim‘ (soms zelfs ‘triple denim‘) bij.

Modetrends lente zomer 2022. Photo courtesy of Max Mara

Het kleurenpalet is rustig. Geen color blocking, nauwelijks fantasieën, enkel wat frisse streepmotieven en wat monogrammen, en verder veel sorbetkleuren (van top tot teen), wit, zwart en karamel.

Aan hun voeten dragen de modellen leren sandalen met bandjes die verdacht veel lijken op de strandschoentjes die we als kind droegen. De tassen zijn maxi en – je raadt het al – in dezelfde kleur als de rest van de outfit.

Bekijk de foto’s maar eens en laat je alvast inspireren.

