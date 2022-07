Zorgen, onzekerheid over de toekomst, ziektes. Het leven is niet gemakkelijk. Maar laat je niet gek maken. 7 Tips om je angsten de baas te blijven.

Zorgen, onzekerheid? Neem afstand! 7 Tips om je angsten de baas te worden

Het leven verandert snel, het is niet om bij te benen. We moeten steeds meer produceren, presteren. Er wordt enorm veel van ons verlangd. En dat levert ‘negatieve’ bijproducten op: stress, angsten, onzekerheid. Laat het niet allemaal over je heenkomen, laat je niet meeslepen in een neerwaartse spiraal, maar overwin je angsten en onzekerheid. Neem afstand. Zo doe je dat:

Stop met herkauwen

Blijf je momenten of gesprekken waar je niet tevreden over bent in je hoofd afspelen en herhalen, roep ze dan een halt toe. Met herkauwen bereik je niets. Het mag dan even zin hebben om te bedenken hoe je misschien wél had moeten handelen of had moeten antwoorden, maar heb je daar eenmaal over nagedacht (nu weet je het voor de volgende keer), zet het dan van je af. Archiveer het!

Focus op positieve dingen

Verlies je niet in negatieve momenten maar focus op positieve dingen. Een succes dat je behaald hebt, een raak antwoord. Denk eens aan alle dingen die je in je leven bereikt hebt. Het zijn er vast veel. Wees er trots op en verlies ze niet uit het oog.

Verwen jezelf

Vermijd negatieve gedachten, denk NOOIT dat je niets waard bent. Zo’n gedachte mag je niet toelaten! Wees eerder lief voor jezelf. Trakteer jezelf eens op een ijsje, een kopje koffie op een terrasje of – en dat is misschien nog waardevoller – tijd voor je zelf: een wandeling op het strand, even alleen shoppen….

Doe iets compleet nieuws

Wist je dat het enorm veel energie kan geven als je iets nieuws doet? Het helpt om afstand te nemen en om je angsten en zorgen, al was het maar voor even, te vergeten. Doe daarom wat vaker iets nieuws. Dat kan van alles zijn. Stap een winkel binnen waar je nooit geweest bent, neem een andere route op weg naar huis, leer nieuwe mensen kennen, begin een nieuwe hobby. Eng? Niet aan denken, maar doorzetten, blijf oefenen, verleg je grenzen.

Take a break

Las kleine rustpauzes in je dag in en stel jezelf leuke dingen in het vooruitzicht. Even vijf minuutjes in de zon na een lastige klus op kantoor en het leven ziet er al weer heel anders uit. Vijf minuutjes op de bank met mooie muziek en jij kunt er weer tegen. Lees een paar bladzijden uit je spannende roman, ook als je werk nog niet af, en je zult zien dat je er weer fris tegen aangaat. Op z’n tijd loslaten is het geheim.

Vind het plezier in kleine dingen terug

Koken, de afwas doen, de badkamer schoonmaken, boodschappen doen, een vervelend klusje op kantoor… Probeer al deze dingen met plezier te doen. Pak ze positief aan, neem je tijd ervoor, creëer een aangename atmosfeer (doe de radio aan, zet de ramen open), focus je op het resultaat, haal er voldoening uit. Doe de dingen met liefde. Het scheelt echt!

Ga naar buiten, zoek de natuur op

Vliegen zorgen je aan, snoert angst je keel, bang voor de toekomst, onzeker? Blijf er niet mee op de bank zitten, maar pak je tas en ga naar buiten. Frisse lucht en verandering van omgeving doet wonderen. Zoek vrienden op, maak een praatje met de buurvrouw, kortom, kom in actie, zink niet weg in je malaise, neem afstand, laat je niet kleinkrijgen. Of, zoals een vriend van mijn vader het altijd zo goed verwoordde, verman jezelf met de rake woorden: ‘Schop onder je k*&t en doorlopen!’