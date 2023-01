Streetstyle mode 2023. Zo wordt je januari mode look cool. Influencer Niki Wu Jie. Foto Charlotte Mesman

Het is algemeen bekend dat je kleding invloed heeft op je humeur. Besteed daarom juist in januari, één van de somberste maanden, extra aandacht aan je outfit. Trek niet zomaar iets uit de kast maar kleed je met zorg en voeg een coole twist aan je januari mode look toe.

Laat je inspireren door de streetstyle mode tijdens de Fashion Weeks. We zochten een super coole look voor je uit. Deze look (van influencer Niki Wu Jie) kwamen we tegen bij de modeshow van Alberta Ferretti voor lente zomer 2023. We lopen je er even doorheen.

Fantasierijke spijkerbroeken

Spijkergoed wordt in 2023 hotter dan ooit. Er zoveel gaande op het gebied van denim. De mode ontwerpers hebben alle regels losgelaten. De spijkergoedwereld staat op z’n kop. Zo zagen we in de streetstyle mode bij de modeshow van Diesel de meest bizarre vondsten voorbijkomen. Spijkerjacks worden rokjes, spijkerbroeken worden topjes, de pijpen van je spijkerbroeken worden een overtreksel voor je hoge laarzen, denim ceintuurs worden een beha.

Natuurlijk hoef je het zo gek niet te maken. Wat we willen zeggen, is: kijk eens uit naar een bijzondere spijkerbroek, een opvallend model, eentje waar je echt blij van wordt. Volgens de spijkerbroekentrends voor 2023 gaan we nog steeds over extrawijde en extralange spijkerbroeken. Maar daarmee is dan ook alles gezegd. Je kunt er alle kanten mee op, zoals je ook op onze streetstyle foto ziet.

Moraal van het verhaal: kijk eens uit naar een bijzondere spijkerbroek (n.b. het is uitverkoop!).

Metallics

Niets beter voor wat extra glam in je outfit en licht in je gezicht dan metallics. Van metallics wordt iedereen blij. Vaak gaan ze na de jaarwisseling weer de kast in maar waarom eigenlijk? Draag je pailletten, zilver- en goudkleurige items juist in januari, als we behoefte hebben aan licht!

Rood door je haar

Je weet het vast al, dé haarkleurtrend voor 2023 is: rood. Je kunt het drastisch aanpakken, maar je kunt ook – en dat is een supercoole nieuwigheid – je highlights in plaats van in blonde tinten in een roodachtige kleuren laten zetten. Zo leg je net een geraffineerd warm en rood gloedje over je haar. Supercool bij je metallics :-) Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.

