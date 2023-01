Dit zijn de wenkbrauwtrends voor 2023 (trends en vuistregels). Foto Charlotte Mesman

Als je dacht dat het nieuwe jaar ons op compleet nieuwe wenkbrauwen zou gaan trakteren, dan heb je het mis. We zetten letterlijk en figuurlijk de lijn van de afgelopen jaren door. Met één verschil: er zijn wel dan wenkbrauwtrends voor 2023 maar uiteindelijk doen we wat we zelf willen. Alles mag, zolang je het maar goed staat.

Dit zijn de wenkbrauwtrends voor 2023

Gelamineerde wenkbrauwen

Omhoog gekamde en gelamineerde wenkbrauwen – of ze nu fluffy of strak en clean zijn – blijven een supertrend onder de jongeren. Het voordeel hiervan is dat je wenkbrauwen er altijd modern en geordend uitzien. Het nadeel is wel dat je regelmatig moet lamineren. Kun je zelf mooi epileren dan kun je een tijdelijk effect bereiken met ‘brow soap’.

Dunne wenkbrauwen

Wenkbrauwtrends: dunne wenkbrauwen in jaren ’90 stijl

Met de comeback van de jaren ’90 in de mode, haartrends en make-up zijn ook dunne wenkbrauwen in beeld. Bella Hadid was één van de eerste die zich eraan waagde en momenteel loopt ze er nog steeds mee rond. De dunne wenkbrauwen van nu zijn minder rond dan die van toen maar hebben een opwaartse lijn met een hoger hoekje. Dit is een heel geraffineerde look. Nadeel is wel dat je riskeert dat de haartjes, als je lange tijd blijft epileren, niet meer teruggroeien.

Gebleekte wenkbrauwen

Een andere trend die tegenwoordig weer populair is, is: gebleekte wenkbrauwen. Hierdoor komt het accent geheel op je ogen te liggen. Je kunt deze look vrij veilig proberen, want je eigen haarkleur komt binnen ongeveer anderhalve maand weer terug. Een andere optie is: je wenkbrauwen wegcamoufleren met een camouflageproduct.

Natuurlijke wenkbrauwen

Een laatste trend die we signaleren, is natuurlijke wenkbrauwen. Uitgangspunt zijn je eigen wenkbrauwen. Bij het epileren volg je de natuurlijke vorm en verder maak je ze zo natuurlijk mogelijk op. Dat doe je door met een wenkbrauwpotlood de ontbrekende haartjes bij te tekenen.

Free style

Maar zoals gezegd mag je doen wat je wilt. Een vriendin van mij – een bekende influencer met ongelooflijk veel stijl, één van de meest originele influencers die er op de aardbol rondlopen – tekent haar wenkbrauwen altijd héél dik, zwart en recht in. Het is haar signatuur. Je kunt er niet omheen. Dit is een extreem voorbeeld maar het geeft wel aan wat je allemaal met je wenkbrauwen mag doen.

Een paar vuistregels om te kiezen uit de wenkbrauwtrends voor 2023

Om een keuze te maken uit alle wenkbrauwtrends die 2023 ons bieden (of zelfs nog verder te gaan dan dat) moet je wel even weten wat het effect van kleur en vorm op je uiterlijk is. We hebben een paar vuistregels voor je.

Vuistregel 1: de gouden ratio/potlood-truc. Iedereen kent de potloodtruc om het ideale beginpunt, eindpunt en hoogste punt van je wenkbrauwen te vinden:

Beginpunt: leg een potlood van je neusvleugel over je binnenste ooghoek en markeer het kruispunt met je wenkbrauw als beginpunt.

Hoogste punt: kijk recht voor je uit, leg een potlood van je neusvleugel over de buitenste rand van je iris en markeer het kruispunt met je wenkbrauw als hoogste punt.

Eindpunt: leg een potlood van je neusvleugel over je buitenste ooghoek en markeer het kruispunt met je wenkbrauw als eindpunt.

Vuistregel 2: als je wenkbrauwen donkerder zijn dan je haarkleur, dan ligt de focus op je wenkbrauwen; als je wenkbrauwen lichter zijn, dan ligt de focus op je ogen.

Vuistregel 3: volle wenkbrauwen ogen jonger dan dunne wenkbrauwen, dit omdat – het is heel simpel – onze wenkbrauwen in onze jeugd en tienerjaren (voordat we gaan plukken) op z’n volst zijn.

Vuistregel 4: rechte wenkbrauwen zijn goed voor een stoere en androgyne look, wenkbrauwen met een ‘hoekje’ hebben een liftende effect en openen je blik.

