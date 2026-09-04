De lage paardenstaart is de onverwachte haartrend van herfst/winter 2026-2027

De lage paardenstaart wordt dé onverwachte haartrend van herfst/winter 2026-2027. Van clean tot effortless: zo draag je de low ponytail zelf.

De lage paardenstaart is de onverwachte haartrends van herfst/winter 2026-2027. Photo courtesy of Fendi

De paardenstaart krijgt dit najaar een verrassend modieuze upgrade. Op de catwalks van verschillende modehuizen zagen we de lage paardenstaart voorbijkomen. Het is een van de meest draagbare haartrends voor herfst/winter 2026-2027. Niet superstrak en perfect, maar losjes en vaak met een bewust nonchalante finish.

Van de licht undone versies bij Dior tot de minimalistische paardenstaart bij Prada: het idee voor deze winter is een lage paardenstaart die niet langer alleen een praktisch kapsel is voor dagen waarop je haar niet wil meewerken; dit seizoen wordt de paardenstaart simpel en tegelijkertijd cool.

Je hoeft geen ingewikkeld kapsel te maken en ook geen uren voor de spiegel te staan. De lage paardenstaart is gemakkelijk, snel en kan op verschillende manieren worden gestyled. Met een andere scheiding, wat meer textuur of een opvallend accessoire verander je dezelfde staart van zakelijke kantoorlook in een nonchalante weekendstijl of een elegante avondlook.

We vertellen je meer over de verschillende manieren om de lage paardenstaart van de catwalks van herfst/winter 2026-2027 naar het dagelijks leven te vertalen. Wij zijn fan!

Van strak tot nonchalant: de lage staart kent meerdere gezichten

De kracht van de lage paardenstaart voor herfst/winter 2026-2027 zit in de veelzijdigheid. Op de ene catwalk waren de paardenstaarten van de modellen glad en bijna grafisch, op de andere juist losjes en een tikje rommelig.

De meest verzorgde versie, zoals gezien bij Victoria Beckham, is ideaal voor als je van een verzorgde, elegante uitstraling houdt. Denk aan een scherpe zijscheiding, glad haar bovenop en een staart die laag in de nek wordt vastgezet. Het haar hoeft daarbij niet spiegelglad te zijn: juist een natuurlijke, zachte textuur voorkomt dat het kapsel ouderwets of te streng wordt. Ook de paardenstaart zelf was hier glad, maar niet perfect, met een glanzende finish.

Lage paardenstaart met diepe zijscheiding en losse plukjes bij Dior. Photo courtesy of Dior

De Dior-versie is misschien wel de interessantste voor het dagelijks leven. Top hair stylist Guido Palau werkte met een diepe zijscheiding waarvan de lange kant van het haar nonchalant over het voorhoofd was gestyled. Verder zagen we zachte laagjes rond het gezicht en fijne losse plukjes. Palau’s uitgangspunt was nu eens niet dat het haar perfect gestyled moest zijn. Het moest juist een zekere nonchalance hebben: alsof het vanzelf zo mooi valt. Die bewust imperfecte styling wordt wel intentional imperfection genoemd.

Bella Hadid met ‘rommelig’ kapsel met lage paardenstaart bij Prada. Photo courtesy of Prada

Bij Prada krijgt de low ponytail misschien wel de meest relaxte interpretatie van het seizoen. Haarstylist Guido Palau hield de basis eenvoudig, maar voorkwam bewust dat het kapsel te keurig werd. De paardenstaarten waren ook hier vastgezet met een eenvoudig elastiek en wel net onder de nek. Het effect: een lage staart die er eerder doorleefd dan gestyled uitziet.

Model met middenscheiding en losse paardenstaart bij Fendi. Photo courtesy of Fendi

Ook bij Fendi zagen we lage paardenstaarten, ditmaal met een middenscheiding (die niet altijd even perfect was). Het leek alsof het haar van de modellen vlak voor de show even snel met een elastiekje was vastgebonden. Het haar was niet strak naar achteren getrokken maar liep losjes langs de oren – die soms door het haar te zien waren – naar achteren. Het elastiekje was ook hier niet in de nek geplaatst maar iets meer naar onderen.

Lage paardenstaart met middenscheiding bij Ferrari in Milaan. Photo courtesy of Ferrari

Lage paardenstaarten ook op de catwalk van Ferrari in Milaan. Ook hier was gekozen voor een – hier zelfs slordige – middenscheiding en was het haar met een elastiekje laag in de nek samengebonden. De paardenstaarten zelf hadden een natuurlijke, ietwat beweeglijke textuur.

Deze kleine verschillen maken veel uit. Een paar losse haren langs de slapen of kaaklijn maakt een lage staart direct moderner en minder ‘schoolmeisjesachtig’.

Waarom de low ponytail juist nu zo goed werkt

De lage paardenstaart sluit aan bij de belangrijkste modetrends voor herfst/winter 2026-2027 waarin eenvoud, draagbaarheid en persoonlijke styling voorop staan. Bovendien hoeft niet alles even perfect en matching meer te zijn.

Dit idee werkt net zo goed voor haar. De lage staart is geen ingewikkeld kapsel waarvoor je een specifieke lengte of perfecte coupe nodig hebt. Lang haar, halflang haar, steil haar of haar met een lichte slag: vrijwel iedereen kan ermee variëren. Het kapsel past bij bovendien bij vrijwel iedere gelegenheid.

Overdag geeft een lage staart met een middenscheiding en zachte lengtes een moderne, cleane uitstraling. Met een blazer of lange jas wordt deze haarstijl bijna minimalistisch en sophisticated. Maak je de staart iets losser en laat je enkele plukken ontsnappen, dan krijgt hetzelfde kapsel onmiddellijk een meer ontspannen uitstraling.

Voor de avond mag het haar gladder zijn. Een lage, glanzende staart met een diepe zijscheiding ziet er elegant uit zonder het formele effect van een ingewikkeld opsteekkapsel.

Zo maak je de catwalk-look draagbaar

De makkelijkste manier om de trend te vertalen naar je eigen haar is om niet te proberen de catwalk letterlijk na te doen. Hier een aantal styling tips:

1. Begin met de scheiding

Een middenscheiding maakt de lage staart modern en eenvoudig. De scheiding hoeft, zoals we zagen, niet kaarsrecht te zijn. Een diepe zijscheiding geeft juist meer fashiongevoel en is flatterend wanneer je wat meer beweging rond het gezicht wilt. Ontdek welke scheiding het beste bij jou past: middenscheiding of zijscheiding?

2. Bepaal de textuur

Voor een dagelijkse look hoeft het haar niet volledig glad geföhnd te worden. Gebruik een lichte stylingcrème of gladmakend serum om pluizigheid te verminderen en de lengtes verzorgd te laten ogen.

Wil je de Victoria Beckham-achtige, gepolijste variant, föhn het haar dan glad voordat je de staart maakt. Voor de Dior-versie mag je juist wat natuurlijke beweging behouden.

3. Zet de staart echt laag

Dit is het belangrijkste detail. Plaats het elastiek niet halverwege het achterhoofd, maar ongeveer ter hoogte van de onderkant van de nek (of zelfs lager). Daardoor ziet het kapsel er onmiddellijk moderner uit.

Trek de staart niet te strak aan. Een beetje ruimte bij de kruin en rond de oren zorgt voor die gewilde effortless uitstraling.

4. Trek het haar niet strak naar achteren

Het losse, imperfecte effect van winter 2026-2027 krijg je vooral door je haar niet te strak naar achteren te trekken. Als je wilt, mag het zelfs heel losjes rond je oren naar achteren worden gebracht waarbij je oren deels zichtbaar blijven tussen de haarlokken. Voor een meer gepolijst effect mag je het haar wat gladder naar achteren brengen, maar ook hier geldt: niet te strak. Vergeet even de strakke influencer kapsels; hier gaat het om een andere mood.

5. Laat bewust wat haar los

Model met lage paardenstaart bij Dior. De staart is losjes en laag in de nek vastgebonden. Photo ADVERSUS

Twee of drie fijne plukjes rond het gezicht zijn genoeg. Maak ze niet te perfect: de charme zit juist in de imperfectie. Bij Dior werden de losse haarlokken bewust onderdeel van de look gemaakt.

6. Werk de lengtes af

Heb je steil haar, dan kun je de punten mooi glad maken. Bij een slag of krul werkt het juist goed om de natuurlijke textuur zichtbaar te laten. Een textuurspray kan helpen om de staart wat meer body te geven, terwijl een glansspray de gepolijste variant extra luxe maakt.

Eén kapsel, drie stijlen

De low ponytail is daardoor verrassend makkelijk aan te passen.

Voor kantoor:

Kies een middenscheiding, houd de bovenkant glad en maak een lage, nette staart. Werk eventuele onwillige lokken weg met een stylinggel of wax. Het resultaat is professioneel, maar niet streng.

Voor het weekend:

Laat de natuurlijke textuur spreken. Een paar losse plukken, een iets rommeliger staart en geen overdreven gladde finish geven precies die nonchalante fashionlook die dit seizoen zo belangrijk is.

Voor een avond uit:

Ga voor een diepe zijscheiding en een glanzende, laag gedragen staart. Een fijne haarborstel, gladmakend product en een klein beetje haarlak zijn voldoende om het geheel strak te houden.

En dan is er nog het accessoire

Voor een speelsere look kun je de eenvoudige variant als uitgangspunt nemen. Op de catwalks krijgt de lage staart soms extra aandacht door een verrassend elastiek of een opvallend haaraccessoire. Een grote, kleurrijke scrunchie bijvoorbeeld kan al heel veel voor je look doen.

Dat is interessant voor het dagelijks leven: de basis blijft hetzelfde, maar met één accessoire verandert het kapsel volledig. Een fluwelen scrunchie geeft een zachte, winterse uitstraling; een smal lint is romantischer en een minimalistische haarclip maakt de look juist grafischer. Een ander idee is: een sjaaltje rond het elastiekje binden. Dat kan chic of juist bohemien zijn.

De nieuwe paardenstaart is vooral niet te perfect

Waar het vooral om gaat, is dat je je paardenstaart deze winter niet te perfect stylet. De lage paardenstaart hoeft niet langer het praktische kapsel te zijn dat je maakt wanneer je geen tijd hebt om je haar te doen. Op de catwalk wordt deze haarstijl onderdeel van de totale look.

Dior laat zien hoe chic een paar losse plukken kunnen zijn. Fendi benadrukt de natuurlijke, alledaagse kant van het kapsel, terwijl de minimalistische benadering bij Prada bewijst dat eenvoud juist heel modieus kan zijn.

De beste versie voor het dagelijks leven is daarom misschien niet de meest perfecte. Maak de scheiding bewust, plaats de staart laag, verzorg de lengtes en laat vervolgens een beetje ruimte voor nonchalance. Zorg ervoor dat je hair look eruitziet alsof je er nauwelijks moeite voor hebt gedaan.

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