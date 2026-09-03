Ontdek de nieuwe lingerietrend voor winter 2026-2027. Van kanten details tot sexy lingerie-looks: zo style je deze trend chic en draagbaar.

De nieuwe lingerietrend voor winter 2026-2027: zo style je die. Photo courtesy of Dolce & Gabbana

Ook zo dol op de lingerietrend van de afgelopen seizoenen? Ook fan van slip-on dresses en kanten hemdjes (wij wel!)? Dan hebben we goed nieuws voor je. De lingerietrend van de afgelopen jaren zet door, en is mooier dan ooit. Ook deze winter dragen we lingerie niet langer alleen onder kleding. Op de catwalks voor herfst/winter 2026/2027 presenteerden de ontwerpers opnieuw beha’s, korsetten, satijnen hemdjes, slips en vooral veel kant als outerwear. Maar let op: bij de lingerietrend van winter 2026/2027 gaat het niet simpelweg om zo veel mogelijk bloot.

Juist het contrast maakt de lingerielook interessant: iets kwetsbaars onder een streng colbert, kant gecombineerd met een stoere jas, een sexy jurk met platte schoenen of een transparante rok met een grote wintertrui. Of simpelweg – dat mag ook – een ultravrouwelijke, doorzichtige kanten onderjurk of babydoll als outerwear. Dat mag ook.

De boodschap van de catwalks in Milaan en Parijs was duidelijk: lingerie wordt volwaardige kleding.

Dolce & Gabbana: de lingerie als hoofdrolspeler

Zwartkanten lingeriejurk met daaronder zwartkanten op de catwalk van Dolce & Gabbana. Photo courtesy of Dolce & Gabbana

Als één modehuis de trend voor winter 2026/2027 definieert, is het Dolce & Gabbana. In de modecollectie Identity keerden de ontwerpers nadrukkelijk terug naar hun Siciliaanse codes: zwart, kant, vrouwelijke silhouetten en een sensuele spanning tussen het mannelijke en vrouwelijke. Kant werd door het huis zelf omschreven als een uitdrukking van intimiteit, terwijl transparantie en het spel tussen bedekken en onthullen een belangrijke rol kregen.

Op de catwalk zagen we zwarte kanten jurken en rokken – op zich al items die op de lingerie-afdeling thuishoren – met daaronder lingerie in zicht. Denk aan satijnen beha’s en hoog uitgesneden onderbroeken.

Ook de styling is supervrouwelijk. De zwartkanten looks waren gecombineerd met ragfijne panty’s, elegante pumps maar ook met platte schoenen met een meer mannelijke uitstraling. Ook lange, dunne sokken en dubbele sokken spelen mee.

Zo draag je het: ga voor de volledige Dolce & Gabbana-look als je de trend uitgesproken wilt dragen: zwarte kanten lingerie onder een doorzichtige jurk of rok, met een mooie panty en vrouwelijke schoenen. Houd haar en make-up sensueel en eenvoudig.

Minder bloot? Draag een kanten beha of satijnen top onder een ruim, mannelijk colbert. Laat slechts een stukje kant zichtbaar. Dat is dezelfde trend, maar veel gemakkelijker voor overdag.

Roberto Cavalli: sexy, maar met een onverwachte schoen

Babydoll-achtig jurkjemet daaronder platte schoenen bij Roberto Cavalli. Photo courtesy of Roberto Cavalli

Ook Roberto Cavalli liet lingerie nadrukkelijk als kleding zien. De Italiaanse ontwerper Fausto Puglisi combineerde onder meer opvallende beha-tops met maatwerk en een sexy, uitgesproken silhouet. In de eerste look zagen we direct al een glinsterende beha-top aan een zwart leren pak. Opvallend was ook het korte zwarte jurkje, geïnspireerd op de klassieke babydoll, dat met loafers werd gepresenteerd.

Dat laatste is een belangrijke stylingles voor de winter: maak een sexy lingerie-item interessant door het met iets onverwachts te combineren.

Een kort, babydollachtig lingeriejurkje hoeft dus niet per definitie met hoge hakken gedragen te worden. Experimenteer eens met een mocassin of een stoere platte laars. De jurk blijft vrouwelijk, de schoen haalt de look uit het boudoir.

Voor de avond kan het natuurlijk wel: bijvoorbeeld een lange lingeriejurk met spaghettibandjes en met hoge hakken eronder, zoals een van de laatste looks bij Cavalli. Zo’n look kun je heel mooi combineren met een strak naar achter gedragen kapsel, als tegenwicht voor alle romantiek.

Gucci: ultrasexy en strak

Strak zwartkanten setje – top en leggings – bij Gucci. Photo courtesy of Gucci

Bij Gucci maakte Demna zijn debuut met een uitgesproken sexy collectie die sterk was geïnspireerd door de sex-appeal van de Tom Ford-jaren. De silhouetten waren strak en lichaamsbewust, met veel stiletto’s en onthullende avondlooks. Kate Moss sloot de show af in een nauwsluitende, glinsterende jurk met een volledig open rug, waaronder een met het dubbele-G-logo versierde string zichtbaar was.

Ook zwarte kant speelde een belangrijke rol. De boodschap bij Gucci is minder romantisch dan bij Dolce & Gabbana: het lichaam is het uitgangspunt.

Een van de sterkste manieren om dit naar je eigen garderobe te vertalen is een strak zwart kanten setje: bijvoorbeeld een kanten legging met een bijpassende korte top. Daaronder een puntige pump. Vind je dit te veel van het goede, draag er dan een mooie zwarte blazer over.

Dit is de meest uitgesproken versie van de trend. Het werkt daarom het best wanneer de rest van de styling streng en eenvoudig blijft. Geen overdaad aan sieraden, geen tas met veel details: laat het silhouet voor zich spreken.

Saint Laurent: lingerie ontmoet power dressing

Bij Saint Laurent werd de lingerie-look misschien wel het meest overtuigend gekoppeld aan het tegenovergestelde ervan: het smokingpak.

Anthony Vaccarello opende zijn show met een serie donkere en strak gesneden broekpakken. De blazers met krachtige schouders werden op de blote huid gedragen. Daarna volgde een lange reeks lingerielooks in verschillende kleuren kant met een ultrageraffineerde uitstraling: kokerrokken, korsetten, korte lingeriejurkjes, mouwloos of met lange mouwen, soms zelfs met brede schouders. Het effect was glamoureus, verleidelijk en bijna fetish-achtig.

Hier zit een belangrijke stylingtip die je helpt de trend draagbaar te maken: combineer iets sexy’s met iets strengs.

Een transparante kanten top onder een smokingjasje. Een kanten body met een wijde pantalon. Een lange kanten rok met een oversized blazer. Hoe sterker het contrast, hoe moderner de lingerie eruitziet.

Elie Saab: lingerie, maar niet al te veel in zicht

Lingeriebody onder doorzichtige strakke top in ton-sur-ton bij Elie Saab. Photo courtesy of Elie Saab

Niet iedere ontwerper koos voor de maximale transparantie. Bij Elie Saab werd de sensuele kant van lingerie verfijnder verwerkt. In zijn collecties voor 2026 zien we kant, bralettes en transparante lagen terug, maar binnen een veel elegantere avondgarderobe.

Dat is interessant voor vrouwen die niet meteen in een transparante ‘onderjurk’ over straat willen.

Denk aan een bordeauxrode body onder een nauw, doorschijnend truitje in dezelfde kleur, gecombineerd met een stoere broek. Maar ook aan delicate poederroze jurken met veel kant, die het midden houden tussen lingerie en outerwear. De lingerie is aanwezig, maar de totale look blijft gekleed.

Ton-sur-ton maakt bovendien dat transparantie minder letterlijk aanvoelt. Bordeaux over bordeaux is zachter dan zwart kant op de huid.

Isabel Marant: de Franse, nonchalante versie

Zwartkanten lingeriejurk met bijbehorend ‘jack’ bij Isabel Marant. In de collectie ook meer nonchalante lingerielooks. Photo courtesy of Isabel Marant

Bij Isabel Marant wordt lingerie onderdeel van die typische combinatie van vrouwelijkheid en nonchalance. In de wintercollectie kwamen onder meer slipjurken en glanzende zijden blouses terug, naast een mix van leer, coole denim en knitwear. Precies die tegenstellingen maken de trend draagbaar.

Een satijnen topje met kanten afwerking hoeft niet als lingerie te worden gestyled. Combineer het met een stoer jack, een jeans of een spijkerbroek. Of draag een kort lingeriejurkje met stevige schoenen of enkellaarsjes en daarover een stevig satijnen of leren jack. Ook je kapsel mag nonchalant zijn. Ga voor ‘gecontroleerde imperfectie’. Lees meer over de hair look bij Isabel Marant.

De truc is dat de lingerie nooit het enige vrouwelijke element in de outfit hoeft te zijn. Haal er een stoer kledingstuk bij voor een moderne twist.

Elisabetta Franchi: kant onder een blazer

Ook Elisabetta Franchi speelt met de combinatie van vrouwelijkheid en een meer zakelijke garderobe. De nieuwe collectie voor herfst/winter 2026-2027 bewoog tussen avondkleding en looks die duidelijk ook naar kantoor konden.

Een goede vertaling voor de winter is daarom een transparante zwarte kanten top of jurk met daarover een nette zwarte blazer.

En daaronder? Geen hoge hakken maar misschien wel een paar hoge zwarte rijglaarzen. Zo wordt kant minder ‘lingerieachtig’ en meer een onderdeel van een krachtige, vrouwelijke outfit.

Fendi: de ingetogen kant van lingerie

Contrasten bij Fendi: lingerierok met stijve witte blouse. Photo courtesy of Fendi

Als de lingerietrend je aanspreekt, maar je niet per se te sexy gekleed wil gaan, kan je je laten inspireren door Fendi.

Maria Grazia Chiuri’s eerste collectie voor het huis draaide sterk om silhouet en de combinatie van verschillende vrouwelijke en mannelijke codes.

Het lingerie-gevoel kan in zo’n styling bijna opgaan in de totale outfit. Denk aan een lange zwarte kanten rok met een stijve witte blouse. Daaronder een elegante zwarte pump en – voor de winter – een zwarte kuitlange sok. Het effect is chic, volwassen en ingetogen.

Dit is misschien wel de makkelijkste manier om de trend naar kantoor te vertalen: laat het kant zien, maar kies verder klassieke items, zoals een klassieke blouse, blazer of lange jas.

Etro: lingerie als klein geheim

Doorzichtige kanten rok onder zwarte wintertrui en lange winterjas. Photo courtesy of Etro

Bij Etro werd de spanning tussen zachtheid en structuur op een meer bohémien manier vertaald. De wintercollectie flirtte met de tegenstelling tussen strenge silhouetten en meer uitbundige, decoratieve elementen.

Daaruit kun je een van de makkelijkste lingerietrucs van het seizoen halen: een beetje transparant kant onder een dikke winterlaag. Een kanten rok met een zware trui en een lange jas bijvoorbeeld.

De trui maakt de lingerie-look minder sexy en juist winterser. Het kant wordt een detail dat je pas ziet wanneer de trui beweegt.

Rabanne: het satijnen hemdje mag óver alles heen

Rijkelijk versierde lingerietop op kuitlage rok met kanten rand. Photo courtesy of Rabanne

Rabanne maakte lingerie bovendien interessant door het als laagje te behandelen. Op de catwalk van het modehuis spotten we satijnen topjes met kant en vintage aandoende lingerie-achtige items, vaak als laatste laag in een uitgesproken gelaagde garderobe (in lijn met de intentional layering modetrend).

Een satijnen hemdje met kanten randje is dan ook misschien wel de beste investering als je voorzichtig met deze lingerietrend wilt beginnen.

Draag het onder een blazer. Onder een vest. Onder een jas. Maar probeer het ook eens over een dunne top, zodat het hemdje zelf de buitenste laag wordt. Dat laatste voelt onverwachter – en daardoor juist modieuzer (en minder bloot).

Zo draag je lingerie deze winter

De catwalks laten eigenlijk drie manieren zien om met de nieuwe lingerietrend om te gaan.

1. Voluit: lingerie ís de outfit

Kies een zwarte kanten jurk, rok of setje in uitgesproken lingeriestijl en draag er – in het zicht – een lingeriesetje onder. Maak het geheel af met een mooie panty, pumps of hoge laarzen.

Dit is de Dolce & Gabbana- en Gucci-manier: sensueel, zelfverzekerd en duidelijk bedoeld om gezien te worden.

2. In contrast: lingerie + iets stoers

Dit is waarschijnlijk de meest draagbare versie.

Een kanten top onder een oversized blazer. Een satijnen slipdress met een leren jack. Een babydolljurkje met een platte mocassin of stoere laars. Een kanten rok met een zware trui.

Het contrast is belangrijker dan de hoeveelheid huid.

3. Als detail: één klein stukje kant

Je hoeft de trend helemaal niet letterlijk te dragen.

Een kanten randje boven je trui. Een satijnen hemdje onder een blazer. Een body onder een doorschijnende top. Een kanten rok onder een lange jas.

Eén lingerie-element is genoeg om de lingeriefeeling van winter 2026/2027 te creëren.

De belangrijkste stylingtruc: speel met tegenstellingen

De lingerietrend van herfst winter 2026/2027 is uiteindelijk meer een verhaal over contrast dan over bloot.

Vrouwelijk kant tegenover een streng mannelijk pak.

Satijn in combinatie met leer.

Een sexy body op een stoere broek.

Een transparante rok onder een dikke of sculpturale wintertrui.

Een babydolljurk met daaronder een platte mocassin.

Dat is dan ook waarom de trend in de winter werkt. Je hoeft je zomerse slipdress niet weg te hangen zodra het koud wordt. Je trekt er simpelweg een grote jas, een blazer, een trui, een panty of een paar stevige schoenen bij aan. En daarmee verandert lingerie van iets intiems in iets modieus.