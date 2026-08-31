De zomer is voorbij, maar je huid heeft nog steeds bescherming tegen uv-straling nodig. Ontdek waarom SPF ook in de herfst belangrijk blijft.

Waarom je ook na de zomer SPF nodig hebt

Ergens aan het einde van de zomer verhuist de fles zonnebrandcrème stilletjes van de wastafel naar het achterste van een kast, naast de badpakken en de strandtas. De grootste hitte is voorbij, het licht wordt zachter en de noodzaak die SPF in juli bijna onmisbaar maakte, lijkt samen met de bruine kleur te verdwijnen. Maar een koelere dag betekent niet automatisch dat je huid geen bescherming tegen uv-straling meer nodig heeft. Waarom SPF ook in de herfst relevant blijft, heeft namelijk minder met de temperatuur te maken dan je misschien denkt.

Waarom kouder weer niet betekent dat uv-straling verdwijnt

De belangrijkste fout waardoor mensen aan het begin van de herfst stoppen met zonnebrandcrème is eenvoudig: warmte verwarren met blootstelling aan uv-straling.

Een hete zomerdag voelt voor velen van ons lichamelijk intens aan, waardoor het logisch lijkt om dat gevoel te koppelen aan de noodzaak van zonbescherming. Wanneer de temperatuur daalt en de zon niet meer warm aanvoelt op de huid, verdwijnt dat gevoel van risico vaak mee.

In werkelijkheid zegt de temperatuur weinig over de hoeveelheid uv-straling waaraan je wordt blootgesteld.

De hoeveelheid ultraviolette straling die de grond bereikt, hangt af van verschillende factoren, waaronder de hoogte van de zon, het tijdstip van de dag, de tijd van het jaar, de breedtegraad, bewolking, de hoogte boven zeeniveau en de omstandigheden in de atmosfeer.

Dat betekent dat een koele middag in september nog steeds voor een behoorlijke blootstelling aan uv-straling kan zorgen, vooral op het midden van de dag. Het totale niveau van uv-straling neemt meestal af wanneer de zomer overgaat in de herfst, maar dat gebeurt niet simpelweg omdat de lucht koeler wordt.

Ook op een bewolkte herfstdag krijgt je huid uv-straling te verwerken

Bewolking kan het bovendien moeilijker maken om de situatie goed in te schatten.

Wolken verminderen meestal de hoeveelheid uv-straling die de grond bereikt, maar ze houden die straling niet altijd volledig tegen. Dunne of onderbroken bewolking kan nog steeds een aanzienlijke hoeveelheid ultraviolette straling doorlaten.

Een bewolkte dag is dus niet zonder meer een dag waarop zonbescherming niet nodig is.

De schade van de zon zie je niet altijd meteen

Uv-straling draagt bij aan processen die collageen beschadigen en na verloop van tijd de structuur en het uiterlijk van de huid veranderen. Lees meer over hoe zonschade door uva- en uvb-straling kan bijdragen aan huidveroudering en welke gevolgen langdurige blootstelling aan de zon heeft.

Sommige van deze effecten ontstaan relatief snel na blootstelling, terwijl huidveroudering door de zon het gevolg is van herhaalde blootstelling die zich over veel langere perioden opstapelt. Wil je meer weten over zonschade,

De zichtbare gevolgen van blootstelling aan de zon zijn daarom niet altijd meteen duidelijk. Daardoor is het gemakkelijk om te onderschatten aan hoeveel zon je huid werkelijk is blootgesteld.

Dat is ook waarom stoppen met zonbescherming zodra het weer koeler wordt niet zo handig is. Je huid wordt niet plotseling beschermd tegen toekomstige blootstelling omdat ze al veel zon heeft gezien.

Het blijft nuttig om onnodige blootstelling aan uv-straling te beperken, vooral als je veel tijd buiten doorbrengt.

Het probleem is vaak niet de zonnebrandcrème, maar de gewoonte

De grootste gedragsfout aan het begin van de herfst is niet per se dat je de verkeerde zonnebrandcrème kiest. Het probleem is dat je de gewoonte helemaal loslaat omdat de zonnebrandcrème die in juli prettig aanvoelde ineens te zwaar lijkt.

Een product waar je je in juli goed bij voelde, kan bij koeler weer inderdaad minder prettig aanvoelen. Dat hoeft echter niet te betekenen dat zonbescherming helemaal uit je routine moet verdwijnen. Het kan juist helpen om te kijken naar een formule die comfortabel genoeg is om dagelijks te gebruiken. Lees meer over anti-zonnebrandcrèmes en de ingrediënten. Ontdek ook wat het verschil is tussen chemische en fysische filters.

Welke SPF heb je na de zomer nodig?

Voor dagelijks gebruik is een zonnebrandcrème met SPF 30 of hoger en bescherming tegen een breed spectrum een verstandige keuze wanneer bescherming tegen uv-straling nodig is.

Als je veel tijd buiten doorbrengt, vooral wanneer de uv-index hoog is, moet je de zonnebrandcrème royaal aanbrengen en ongeveer elke twee uur opnieuw aanbrengen. Dat geldt ook na zwemmen of veel transpireren.

Hoeveel bescherming je nodig hebt, hangt dus niet alleen af van het seizoen, maar ook van je activiteit en de hoeveelheid tijd die je buiten doorbrengt.

Ook een herfstwandeling kan veel zonblootstelling betekenen

Een lange wandeling, een hike, een lunch buiten, een dag in een wijngaard of een middag appels plukken kunnen allemaal zorgen voor een behoorlijke blootstelling, vooral wanneer ze rond het midden van de dag plaatsvinden.

In bepaalde omgevingen kan ook reflectie de blootstelling verhogen. Oppervlakken zoals water, zand en verse sneeuw kunnen ultraviolette straling terug naar de huid kaatsen.

De temperatuur kan daarbij een misleidende graadmeter zijn. Een frisse dag waarop je een jas draagt, kan alsnog betekenen dat delen van je huid langere tijd aan uv-straling worden blootgesteld.

Kijk liever naar de uv-index dan naar de temperatuur

De nuttige vraag is daarom niet of een activiteit aanvoelt als een typische “zonnige dag”.

De vraag is of je langere tijd buiten bent terwijl het niveau van uv-straling hoog genoeg is om bescherming nodig te maken.

Als je na de zomer stopt met het beschermen van je huid omdat het kouder wordt, kijk je eigenlijk naar de verkeerde graadmeter. De temperatuur vertelt je hoe warm het buiten is; de uv-index geeft aan hoe sterk de uv-straling is. Je kunt de uv-index tegenwoordig eenvoudig online opzoeken, net zoals de weersverwachting.

SPF hoeft daarmee niet alleen een zomergewoonte te zijn. Zeker op dagen waarop je langere tijd buiten bent, blijft het verstandig om bewust met uv-blootstelling om te gaan.

Meer over bescherming van je huid en haar tegen de zon, kun je lezen in onze rubriek Dossier zon & zee.