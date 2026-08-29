De skinny jeans is terug voor winter 2026-2027, maar dan anders

Skinny jeans in hoge laarzen op de catwalk van Diesel herfst/winter 2026-2027. Photo courtesy of Diesel

Vorig seizoen schreven we al over de voorzichtige comeback van de skinny jeans. Een seizoen later is de vraag nog altijd relevant: is de skinny nu daadwerkelijk terug, of blijft het vooral een trend die op de catwalk groter lijkt dan in het dagelijks leven? Als je op de verhalen in de modewereld mag afgaan, ligt de terugkeer van de skinny voor de hand. De modepers houdt er immers van om trends als een slingerbeweging te presenteren. Na jaren waarin wijde, baggy en oversized jeans het straatbeeld domineerden, kan het niet anders dan dat de jeans smaller worden, wordt er geredeneerd. Maar als we de catwalks bekijken, valt op dat skinny of slim fit vooralsnog géén massale comeback maakt. Wel is er een duidelijk tendens naar smallere pasvormen voor komende winter.

Kort gezegd komt het hierop neer: ja, de skinny maakt opnieuw zijn entree, maar nee, je hoeft je baggy jeans nog niet op te bergen.

De skinny jeans maakt een voorzichtige comeback

Skinny jeans met leren jack en hoge laarzen op de catwalk van Isabel Marant. Photo courtesy of Isabel Marant

Voor herfst/winter 2026-2027 zien we bij verschillende modehuizen, net zoals voor de vorige seizoenen, jeans die duidelijk slanker afkleden dan de volumineuze modellen die we inmiddels massaal in het straatbeeld tegenkomen. Rechte spijkerbroeken en jeans met sigarettenpijpen doken her en der op. Bij Isabel Marant, Acne Studios en Dsquared2 zagen we zelfs strakke jeans.

Geen herhaling van de ultra-skinny

Opvallend is echter dat de skinny niet simpelweg terugkomt als een kopie van de jaren 2000. De skinny jeans uit die jaren konden vrij extreem zijn. Misschien herinner je nog de superstrakke spijkerbroeken met stretch die letterlijk als een tweede huid om het been zaten.

Voor herfst/winter 2026-2027 is de nieuwe slim fit – die eigenlijk ergens tussen slim en skinny in zit – wat steviger en gestructureerder. Denk aan spijkerbroeken die nauw om je benen sluiten maar niet stretchen of spannen. Ze laten net iets meer ruimte dan het klassieke ultrastrakke model.

Ook de hoeveelheid stretch verandert. In plaats van extreem elastische denim zien we vaker stevigere kwaliteiten met weinig of een bescheiden hoeveelheid stretch. Het resultaat is een broek die zijn vorm behoudt en minder het gevoel geeft van een tweede huid. Slim fit, maar niet verstikkend.

Slim fit is slechts één van de denimtrends

Het zou te kort door te bocht zijn om te zeggen dat de (nieuwe) skinny jeans dé grote denimtrend van herfst/winter 2026-2027 is.

De modecollecties laten een veel gevarieerder beeld zien. Naast smallere modellen blijven baggy en slouchy jeans sterk aanwezig. Ook barrel legs, utility jeans en straight-leg modellen spelen een belangrijke rol.

Het moderne denimsilhouet is dus niet opnieuw volledig smal. In plaats daarvan ontstaat er een veel breder aanbod van silhouetten.

Slim fit jeans met cargo zakken op de catwalk van Dsquared2. De spijkerbroek wordt in moderne moonboots gedragen. Photo courtesy of Dsquared2

Kortom, niet alleen de volumes gaan veranderen maar er komt meer variatie. Na een periode waarin oversized en baggy vrijwel overal aanwezig waren, gaan we weer meer van onze lichaamsvormen laten zien, maar dat betekent niet dat wijde jeans verdwijnen.

Lees ook: de belangrijkste jeans trends voor herfst/winter 2026-2027.

Hoe gaan we de nieuwe slim fit stylen?

Na meerdere seizoenen van extreem ruime jeans zijn smalle broekspijpen simpelweg een verfrissende verandering. Het silhouet oogt anders, vooral wanneer het wordt gecombineerd met de oversized bovenkleding die de afgelopen jaren zo dominant was.

Want ook de styling is anders dan in de jaren 2000. De moderne slim jeans wordt niet gedragen met een strakke top, zoals in het klassieke skinny-jeansbeeld, maar we gaan voor contrast.

Denk aan een smalle jeans met een boxy blazer, een oversized jas, een ruimvallende trui of een volumineus overhemd. Ook tailoring werkt goed. Een slanke jeans onder een scherp gesneden blazer voelt onmiddellijk eigentijdser dan de skinny-jeanscombinaties van vijftien jaar geleden.

Donkere skinny jeans met mouwloze top en geknoopte ruiten blouse bij Diesel. Photo courtesy of Diesel

Net zoals in de jaren 2000 zien we skinny’s en slim fit jeans die in hoge laarzen worden gedragen, zoals bij Acne Studios en Diesel (wij zijn fan!). De combinatie met ballet flats daarentegen zorgt voor een elegante uitstraling. Het is een look die vooral onder de fashionmodellen geliefd is.

De donkere jeans past perfect bij de nieuwe slim fit

Ook de wash speelt een rol. Voor herfst/winter 2026-2027 past de slim fit goed bij de terugkeer van donkere en egale indigowassingen.

Slim fit jeans met scheuren in combinatie met een spijkerjack en hoge laarzen bij Acne Studios. Photo courtesy of Acne Studios

Een donkere, relatief cleane jeans versterkt het meer verfijnde karakter van het silhouet. In plaats van de uitgesproken distressed skinny zien we steeds vaker versies die bijna als een onderdeel van tailoring kunnen functioneren. Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen op de regel, bijvoorbeeld de skinny met scheuren op de catwalk van Acne Studios voor herfst/winter 2026-2027, die bovendien als onderdeel van een total denim look werd gepresenteeerd.

Waarom je nog steeds vooral baggy jeans ziet

Als je, net zoals wij, de indruk had dat de skinny comeback groter wordt gemaakt dan hij in werkelijkheid is, heb je dus waarschijnlijk gelijk.

Op straat is de overgang bovendien nog veel minder snel zichtbaar dan op de catwalk. Baggy, relaxed en straight-leg jeans zijn nog altijd bijzonder populair in het dagelijks leven. Comfort speelt daarbij een grote rol.

Bovendien gaan runwaytrends en wat mensen daadwerkelijk dragen zelden gelijk op. De modewereld kan dus al spreken over een vernauwing van denim, terwijl je op straat nog steeds voornamelijk wijde jeans tegenkomt.

Slim-straight: de gulden middenweg

Cigarette jeans met daaronder slingbacks bij Tom Ford. Photo courtesy of Tom Ford

Wil je wel al meedoen met trend maar ben je (nog) niet klaar voor een echte skinny, dan zijn slim fit en cigarette jeans interessante alternatieven.

Ze hebben het slanke karakter van een skinny, maar laten je benen meer ruimte en zijn daardoor makkelijker in het dragen. Ze voelen bovendien minder als een nostalgische terugkeer en meer als een logische evolutie van het huidige denimbeeld. Tom Ford combineerde een cigarette cut met een visgraatjas en puntige slingbacks pumps.

Skinny mag, maar er is véél meer

Voor herfst/winter 2026-2027 is de slim fit jeans zonder twijfel opnieuw te vinden in de mode. Verschillende ontwerpers experimenteren met smallere silhouetten en laten zien dat denim na jaren van wijde volumes weer slanker mag afkleden. Maar om nu te zeggen dat de skinny jeans terug is, gaat wat ons betreft een beetje te ver.

Voor winter 2026-2027 mag je dus gerust je baggy jeans blijven dragen. Maar als je zin hebt in iets nieuws, kun je je wagen aan de nieuwe tendens richting slim fit, rechte of cigarette jeans.