Deze 6 items zou ik voor mijn capsulegarderobe voor herfst/winter 2026-2027 kiezen

Welke items zou ik kiezen voor een capsulegarderobe voor herfst/winter 2026-2027? Dit zijn mijn favorieten voor het komende seizoen.

Lange visgraatjas met bontsjaal voor herfst/winter 2026-2027. Photo courtesy of N21

De nieuwe mode voor herfst/winter 2026-2027 heeft me behoorlijk enthousiast gemaakt. We gaan weer meer tailoring dragen, de volumes worden wat smaller, maar oversized is zeker niet verdwenen. De kleuren zijn klassiek en tegelijkertijd verrassend, en vooral de combinaties worden interessanter. Ook het layeren krijgt een nieuwe wending: we dragen kledingstukken op onverwachte manieren over elkaar heen en soms zelfs twee jassen over elkaar.

Maar stel dat ik mijn eigen garderobe mocht samenstellen en maar een beperkt aantal nieuwe items mocht kiezen? Welke items zouden er dan op mijn lijstje staan?

Na het bekijken van de nieuwe wintercollecties weet ik het eigenlijk wel. Voor mijn capsulegarderobe voor herfst/winter 2026-2027 zou ik zes opvallende, maar verrassend draagbare items kiezen. Dit zijn de items waar ik zelf deze winter mijn geld aan zou uitgeven.

1. Een statement-winterjas

Lange visgraatjas met laagjes van kasjmier trui, overhemd en coltrui, gecombineerd met een lichte broek. Photo courtesy of Michael Kors

Mijn kledingkast puilt uit van de winterjassen. Ik vind ze allemaal nog steeds even mooi en afscheid nemen van een jas is voor mij dan ook bijna onmogelijk. Toch zou ik, móést ik een capsulegarderobe samenstellen, een nieuw exemplaar aan mijn persoonlijke collectie toevoegen.

In de winter is een jas een constante. Je draagt hem bijna iedere dag en vaak is het ook het eerste wat anderen van je outfit zien. Juist daarom vind ik een mooie winterjas zo’n belangrijk kledingstuk.

Ik zou dit seizoen kiezen voor een lange, slank afkledende jas, maar wel ruim genoeg om er verschillende lagen onder te kunnen dragen. Want als we deze winter iets gaan doen, dan is het wel layeren.

De kleur? Nu eens niet donkerbruin, zwart of marineblauw, hoe mooi die kleuren ook zijn. Mijn keuze zou vallen op een stoere jas van visgraatstof. Klassiek, maar met voldoende karakter om een eenvoudige outfit interessant te maken.

2. Een coole spijkerbroek of leren broek

Modellen met superwijde donkere jeans, wijde bovenlagen en stevige suède halfhoge veterschoenen. Photo courtesy of Emporio Armani

Een coole broek is wat mij betreft ook een aanwinst voor het nieuwe winterseizoen. Na alle zomerjurkjes en -rokken van de afgelopen maanden vind ik het eigenlijk wel weer fijn om een lange broek te dragen. Maar dan wel eentje waarin ik me ‘als nieuw’ voel.

Hoewel de spijkerbroeken weer smaller worden, zou ik misschien toch eerder voor een ballon- of barrel jeans gaan. Of een slouchy model met wat volume rond de heupen en benen. Een broek die niet te netjes zit en daardoor juist interessant wordt in combinatie met een strakkere top of een elegante jas.

Maar misschien komt mijn voorkeur ook doordat ik in het voorjaar al een slim-fitmodel heb gekocht. Voor mij is het dan juist leuk om voor de winter een totaal ander silhouet te kiezen. Benieuwd naar de jeans trends voor de komende winter, lees dan meer over jeans op de catwalks van herfst/winter 2026-2027.

Wijde leren broek met naden op de catwalk van Sportmax. Photo courtesy of Sportmax

En als ik een behoorlijk budget zou hebben, dan zou ik zonder twijfel ook naar een leren broek kijken. Zo’n cool exemplaar à la Chloé of Sportmax. Een leren broek kan een eenvoudige combinatie van een trui en jas meteen een heel andere uitstraling geven.

Eigenlijk zou ik dus willen valsspelen en voor allebei gaan: een stoere jeans voor overdag en een mooie leren broek voor de momenten waarop ik iets meer mode wil uitstralen.

3. Puntige pumps óf overknee laarzen

Puntige pumps onder een zwart broekpak voor een moderne twist. Photo courtesy of N21

In de winter draag ik graag laarzen. Ik heb nog een aantal paren staan waar ik deze winter prima mee doorkom, dus als ik echt één nieuw paar schoenen aan mijn garderobe zou mogen toevoegen, zou ik eerder voor puntige pumps met een kitten heel kiezen.

Ik vind dat een ontzettend mooie combinatie met de nieuwe, slankere broeksilhouetten. Een puntige pump met een klein hakje onder een slim-fitjeans of een broek met cigarette cut: eenvoudig, maar heel chic.

Ook onder een kuitlange rok vind ik ze prachtig. Juist omdat de schoen zo verfijnd is, krijgt de outfit iets spannends wanneer je hem combineert met een volumineuze trui of een oversized jas.

Maar er staat nog een ander paar op mijn verlanglijst: strakke, zwarte overknee laarzen.

Ik had een paar, maar die heb ik letterlijk kapotgelopen. Tot nu toe heb ik ze niet vervangen en ik blijf ze missen. In de winter zijn ze namelijk ideaal onder rokken – zowel kort als lang – met dikke panty’s, maar ook over strakke broeken.

Dus als ik echt moest kiezen? Puntige pumps als verrassende nieuwe aankoop. Overknee laarzen als de praktische verleiding waar ik waarschijnlijk toch voor zou bezwijken.

4. Een sculpturale trui

Sculpturale wintertrui op de catwalk van Missoni. Photo courtesy of Missoni

Een ander item waarmee ik mijn capsulegarderobe voor herfst/winter 2026-2027 zou willen verrijken, is een sculpturale wintertrui.

Niet zomaar een mooie, zachte trui, maar een exemplaar met bijzondere vormen, een opvallende schouder, een onverwacht volume of een interessante constructie. Een trui die op zichzelf al een outfit maakt.

Ik zie hem voor me met een jeans of een eenvoudige rok, zodat de trui alle aandacht krijgt. Maar juist het nieuwe layeren maakt hem nog interessanter.

Ik zou de trui bijvoorbeeld dragen met daaronder een blouse met een mooie, opvallende kraag, zoals we die bij Prada of Tod’s zagen. En daaronder misschien weer een dun coltruitje. Drie lagen dus.

Dat klinkt misschien overdreven, maar juist dat vind ik interessant aan de mode voor komende winter. We lijken niet langer alleen maar kledingstukken over elkaar dragen omdat het koud is. We gaan nadenken over de verschillende kragen, lengtes, volumes en materialen die onder en boven elkaar zichtbaar zijn.

Een sculpturale trui lijkt me daarvoor het perfecte uitgangspunt.

5. Een zwarte lingeriejurk

Kanten lingeriejurk op de catwalk van Dolce & Gabbana voor herfst/winter 2026-2027. Photo courtesy of Dolce & Gabbana

Als contrast met de wintertrui zou ik verder ook voor een zwarte lingeriejurk à la Dolce & Gabbana gaan. Een kledingstuk dat je misschien niet iedere week draagt, maar dat je garderobe wel ineens veel meer mogelijkheden geeft. Zo’n jurk is natuurlijk ideaal voor een speciale gelegenheid, maar ik zou hem ook op een veel nonchalantere manier willen dragen.

Met stoere boots bijvoorbeeld. Of met een grote trui of een oversized vest eroverheen. En daarover dan weer mijn stoere visgraatjas. Zie je het voor je?

Juist het contrast spreekt me aan: een vrouwelijke, bijna sensuele jurk gecombineerd met iets stoers en oversized. Het maakt de jurk veel minder ‘gelegenheidsachtig’ en daardoor draagbaarder.

En dat is uiteindelijk ook waar een goede capsulegarderobe voor mij om draait. Niet een kast vol perfecte basisstukken die allemaal keurig met elkaar matchen, maar een aantal sterke items waarmee je verschillende kanten op kunt.

Dezelfde zwarte jurk kan elegant zijn met pumps, stoer met laarzen en bijna nonchalant met een grote trui eroverheen. Dat maakt zo’n item voor mij de investering waard.

6. Een faux fur-bontsjaal in reebruin

Oh, en dan heb ik nog één wens voor een instant update van mijn winterlook: een faux fur-bontsjaal in reebruin.

Zo’n accessoire lijkt misschien een detail, maar ik vind juist dat een bontsjaal een eenvoudige winteroutfit enorm kan veranderen. Ik zou hem heel nonchalant dragen bij mijn visgraatjas of – in de herfst – over een donkerblauwe blazer.

Rood winterjack met bontdetail en daaronder gelaagde rok en puntige pumps bij Prada. Photo courtesy of Prada

Bij Prada zag ik zelfs gekleurde winterjacks met bontdetails. Superleuk. Niet te gekleed, niet te bedacht. Als je een faux fur bontsjaal bij een jack draagt, ziet het eruit alsof je de sjaal op het laatste moment hebt omgeslagen en daardoor toevallig precies de juiste combinatie hebt gevonden. Ook daar wil ik dit seizoen mee gaan experimenteren.

Het is een klein item, maar wel eentje dat een vertrouwde garderobe meteen een nieuwe uitstraling kan geven.

Zo zou mijn capsulegarderobe voor winter 2026-2027 eruitzien

Als ik mijn keuzes bij elkaar zet, ontstaat er eigenlijk een heel duidelijk beeld. Geen minimalistische capsulegarderobe met alleen maar neutrale basics, maar juist een kleine collectie met uitgesproken items die je op verschillende manieren kunt combineren.

Een lange visgraatjas als sterke basis. Een stoere jeans of leren broek. Puntige pumps of overknee laarzen. Een sculpturale trui om mee te spelen met laagjes. Een zwarte lingeriejurk voor contrast. En als finishing touch die reebruine faux fur-sjaal.

Wat ik er vooral leuk aan vind, is dat je met deze zes items steeds een ander silhouet kunt creëren. De ene keer strak en elegant, de andere keer oversized en nonchalant. De ene dag een klassieke combinatie met de visgraatjas, de volgende dag een veel spannender geheel met een lingeriejurk, laarzen en verschillende lagen.

En misschien is dat wel mijn favoriete modetrend voor herfst/winter 2026-2027: dat we niet alles meer zo letterlijk hoeven te dragen. Een jas hoeft niet alleen een jas te zijn, een trui hoeft niet alleen over een blouse en een jurk hoeft niet alleen voor een feestje. Juist door onverwachte combinaties te maken, krijgt een bestaande garderobe ineens weer iets nieuws. Gecontroleerde imperfectie zijn nog steeds de sleutelwoorden.

Misschien heb jij na het zien van de nieuwe wintermode ook al een idee van jouw ideale capsulegarderobe. Bekijk hier alle trends voor wintermode 2026-2027.