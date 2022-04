Dit zijn de mooiste spijkerbroeken voor lente zomer 2022. Photo courtesy of Blumarine

We blijven het herhalen: de mode voor lente zomer 2022 doet alles anders dan voorheen. Het is een modeseizoen dat de stoutste verwachtingen overstijgt. Dat geldt ook voor de spijkerbroekentrends.

Dit zijn de mooiste spijkerbroeken voor lente zomer 2022. Photo Charlotte Mesman

Als we het over de modellen hebben, dan steek de baggy jeans er met kop en schouders bovenuit. De rechte jaren ’80 spijkerbroek met hoge taille is daarentegen een beetje op z’n retour. Spijkerbroeken met vintage looks daarentegen maken een comeback. Niet alleen qua wash, maar ook scheuren zijn ‘done’.

We zijn het met je eens: het zijn allemaal comeback trends. Wil het echt innoverend zijn, dan moeten we het van de kleuren en dessins hebben. Blauwe en witte spijkerbroeken vormen nog steeds de basis, maar pastels en washed tinten en fel gekleurde jeans zijn zeker ook een trend.

Dit zijn de mooiste spijkerbroeken voor lente zomer 2022. Photo courtesy of Blumarine

Eén van de allermooiste, gekleurde jeans zagen we op de catwalk van Blumarine voor lente zomer 2022 – inmiddels een cult collectie, ontworpen door de Italiaan Nicola Brognano – voorbijkomen. Tegen een achtergrond van een oranjeroze (wat lijkt) zonsonderganghemel prijken roze rozen (rozen zijn het symbool van dit Italiaanse modehuis).

Dit zijn de mooiste spijkerbroeken voor lente zomer 2022. Photo courtesy of MIssoni

Interessant zijn ook de spijkerbroeken die Missoni de catwalk opstuurde. Hier waren baggy jeans uitgevoerd in felle kleuren zoals acid groen. Dit soort spijkerbroeken vind je inmiddels ook bij de grote modeketens en het is ongetwijfeld een trend die gaat aanslaan. Chewing gum roze, turkoois, groen, geel. Al deze kleuren gaan we in de denim trends voor lente zomer 2022 zien.

Dit zijn de mooiste spijkerbroeken voor lente zomer 2022. Photo Charlotte Mesman

Dat bevestigen ook de influencers tijdens de modeweken. In het streetstyle beeld zagen volop fel gekleurd spijkergoed (ook in de vorm van double denim, dat is spijkerbroek met bijbehorend spijkerjack in dezelfde kleur) voorbijkomen. Ziehier het zoveelste voorbeeld van dopamine dressing!

Spijkergoed trends 2022. Foto Charlotte Mesman

Ook pastels en aquareltinten zoals we die bij Blumarine als achtergrond voor de rozen zagen, is een trend waar de influencers zich al met enthousiasme op hebben gestort. Deze trends is voor de romantische aangelegde personen onder jullie, of gewoon voor iedereen die simpelweg op zoek is naar iets lenteachtigs voor aan je lijf. Het werpt weer eens een heel ander licht op spijkergoed. Goed voor frisse inspiratie!

Bekijk de foto’s maar eens en ga ermee aan de slag.

