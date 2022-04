11x Simpele kapsels om je uiterlijk mee te boosten. Foto: ADVERSUS

De streetstyle mode en de kapseltrends voor 2022 bieden genoeg houvast om elke dag met een nieuw kapsel voor de dag te komen. We zetten 11 kapselideeën voor je op een rijtje. Alle kapsels zijn supersimpel en snel te maken.

Paardenstaart met elastiekjes. Boost je paardenstaart ‘m met elastiekjes in verschillende secties zoals op de foto.

Foto: Charlotte Mesman

Verrijk je kapsel met een grote haarspeld of met een hele rits schuifspeldjes.

of met een hele rits schuifspeldjes. Maak een superhoge strakke paardenstaart à la Ariana Grande. Dit kapsel is ideaal als je klein van stuk bent omdat je er langer door lijkt!

à la Ariana Grande. Dit kapsel is ideaal als je klein van stuk bent omdat je er langer door lijkt! Schitter met een hoge knot bovenop je hoofd. De topknot is hot. Voor een casual mag-ie een beetje slordig zijn. Een strakke, nette knot is een ideaal partykapsel.

bovenop je hoofd. De topknot is hot. Voor een casual mag-ie een beetje slordig zijn. Een strakke, nette knot is een ideaal partykapsel. Tendrils. Bind je haar vast en trek twee lokken aan weerzijden van je gezicht (tendrils) los. Dit is één van de hotste haartrends voor 2022. Je kunt deze lokken accentueren door ze extra te blonderen (face framing).

Foto: Charlotte Mesman

Microvlechtjes . In plaats van tendrils kun je ook microvlechtjes aan weerszijden van je gezicht maken. Ook dit is een huge trend.

. In plaats van tendrils kun je ook microvlechtjes aan weerszijden van je gezicht maken. Ook dit is een huge trend. Middenscheiding is hot, hot, hot!

is hot, hot, hot! Houd je van vlechten , vlecht dan een foulard in je haar mee.

, vlecht dan een in je haar mee. Een lage, strakke (wetlook) knot is superchic.

is superchic. Wet look kapsels. Welke haarlengte je ook hebt, een wet look is altijd enorm stylish en hip. Je kunt je haar vastbinden maar ook voor een nette wet look met los haar gaan zoals wij dat tijdens de modeweken zagen.

Foto: Charlotte Mesman

Romantisch aangelegd? Ga voor losse knot. Zo ook de kapseltip hieronder.

Kapseltip voor de casual knot

Maak eens een casual knot door voorste lokken achter op je hoofd samen te binden met een elastiekje. Verdeel nu het loshangende haar in twee helften. Pak de eerste helft en haal die van bovenaf achter het elastiekje door. Doe hetzelfde met de andere helft. Je kunt dit het gemakkelijkst doen door je hand van onderen achter het elastiekje door het steken om je haarlokken van je andere hand over te nemen en achter het elastiekje langs te halen.

Haar grapjes

Foto: Charlotte Mesman

Photo courtesy of Max Mara Resort 2022

Twee grapjes die je haar iets apart mee geven: draag je (pas gewassen en luchtige) haar in de kraag van je blazer of jas waardoor het kort lijkt en mooi opbolt. Of… draag je zonnebril over je haar! Dit zagen we op meerdere catwalks gebeuren.

