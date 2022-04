Zo maak je je wenkbrauwen natuurlijk op

Of je nu voor volle wenkbrauwen gaat of voor dunne wenkbrauwen volgens de allernieuwste wenkbrauwtrends, de opmaaktechniek is hetzelfde.

Wenkbrauwtrends en tips. Foto Charlotte Mesman

De wenkbrauwtrends voor lente zomer 2022 lopen uiteen van natuurlijk en vol tot smalle wenkbrauwen. Die laatste trend hebben we danken aan de invloeden van het Y2K-tijdperk (de jaren ‘2000) en topmodel Bella Hadid.

Besluit je je wenkbrauwen smaller te epileren, weet dan dat niets je ertoe in de weg staat om ze, als je daar zin in hebt, breder op te maken. In die zin kun je met smallere wenkbrauwen meerdere kanten op.

Wel is het zo dat het niet altijd even gemakkelijk is om terug te keren naar je dikke wenkbrauwen van weleer. Het advies is om de haartjes zo delicaat mogelijk te verwijderen zodat je de haarzakjes zo min mogelijk beschadigt.

Of je nu voor volle of voor smalle wenkbrauwen gaat, de opmaaktechniek is hetzelfde. Je bent er vast mee vertrouwt, maar we geven je nog eens een aantal tips van de experts mee.

Benodigdheden voor het opmaken van je wenkbrauwen

Iets waar je gewoon niet zonder kunt, is een wenkbrauwborsteltje. Dat is je belangrijkste tool bij het vormgeven van je wenkbrauwen.

Voor het opmaken van je wenkbrauwen heb je de keuze uit allerlei texturen: crèmeproducten, gel, poeder of een wenkbrauwpotlood/stift. Kies je voor een poeder of crème dan zal je ook een kwastje nodig hebben.

De keuze van je product hangt af van het resultaat dat je wilt bereiken. Met een poeder bereik je bijvoorbeeld een homogeen ingetekende wenkbrauwen, met een scherp wenkbrauwpotlood of misschien zelfs een stift kun je je beperken tot het intekenen van haartjes zodat je huid blijft zien, iets wat tegenwoordig heel populair is.

Tips voor het opmaken van je wenkbrauwen

Borstel je wenkbrauwen altijd voordat je ze gaat opmaken. Dit is regel nummer 1.

Borstel de wenkbrauwen omhoog zodat je een idee krijgt waar je extra haartjes moet bijtekenen.

Door je wenkbrauwen te borstelen krijg je bovendien een natuurlijke vorm die een goede leidraad is bij het opmaken.

Door je wenkbrauwen te borstelen verwijder je bovendien ook dode huidcellen en andere residuen.

Voor een natuurlijk resultaat maak je je wenkbrauwen op in een kleur die zo dicht mogelijk bij je eigen wenkbrauwkleur ligt.

Begin het opmaken van wenkbrauwen altijd aan bij de binnenste hoek, dus bij je neus.

De aanzet bij de neus mag niet smaller zijn dan het uiteinde richting de slapen.

Gebruik je een wenkbrauwgel/mascara kam de haartjes dan omhoog.

Gebruik je een wenkbrauwpotlood, kleur je wenkbrauwen dan niet als zodanig in maar teken haartjes. Voor een zacht resultaat kun je de haartjes ietwat vervagen door de wenkbrauwen te kammen, maar je kunt er ook voor kiezen om de haartjes als zodanig te laten zodat – we zeiden het al – je huid zichtbaar blijft.

Een wenkbrauwpoeder breng je met een kwastje aan en pas na het aanbrengen kam je de haartjes met je wenkbrauwkam omhoog.

Fixeer het resultaat met een gel voor wenkbrauwen.

Mocht je, als je je wenkbrauwen hebt opgemaakt, nog zwerfhaartjes zien, dan mag je die met de pincet verwijderen. Doe dit niet voordat je je wenkbrauwen hebt ingetekend. Je riskeert dat je er teveel verwijdert.

