9x trendy streetstyle kapsels voor najaar 2026. Foto Charlotte Mesman

Op zoek naar haarinspiratie voor het najaar van 2026? Kijk dan eens naar de streetstyle: daar zien we volop trendy kapsels die je meteen zelf wilt proberen. Van nonchalante paardenstaarten en lage knotten tot strakke looks en speelse vlechten: dit seizoen draait het om stijl met een tikje imperfectie. Wij zetten 9 trendy streetstyle kapsels voor je op een rij die je dit najaar volop zult zien.

1. Lage paardenstaart

Lage, strakke paardenstaart voor een chique fashion look. Foto Charlotte Mesman

We konden niet anders dan beginnen met de lage paardenstaart. Dit kapsel blijft een topper. Klassiek en chic. In de streetstyle zien we nog steeds vaak de strakke variant waarbij elk haartje op z’n plek ligt. Op de catwalks voor herfst/winter 2026-2027 domineerde de moderne variant: lage paardenstaarten die bewust slordig, losjes waren samengebonden, met speelse plukjes rond het gezicht en de oren. Kortom, strakke paardenstaarten zijn de favoriet van de influencers omdat het kapsel geordend en fotogeniek is; bewust imperfecte paardenstaarten zijn dé haartrend op de wintercatwalks.

2. Lage paardenstaart met zijscheiding

Lage paardenstaart met zijscheiding en losje plukjes rond het gezicht. Foto Charlotte Mesman

Dit opsteekkapsel is in lijn met de lage paardenstaarten op de catwalks voor het winterseizoen. Daar zagen we niet alleen paardenstaarten met een middenscheiding maar ook met een lage zijscheiding, bijvoorbeeld bij Dior. Een lage zijscheiding is een snelle manier om je kapsel dit najaar een update te geven. Zoals je ziet, hoeft je kapsel niet perfect te zijn. Lees ook ons artikel over intentional imperfection: je haar bewust minder perfect stylen.

3. De warrige paardenstaart

Bewust imperfecte haarstijl met warrige paardenstaart. Foto Charlotte Mesman

Ook dit kapsel is een schoolvoorbeeld van intentional imperfection. Niet alleen is het haar bewust niet netjes naar achteren gebracht, maar ook de lage paardenstaart is een ‘rommeltje’. Je kapsel krijgt hierdoor extra charme. Ga voor een paar mooie oorbellen voor een luxe contrast.

4. De lage knot

Volumineuze knot met losse lokken rond het gezicht en volume bovenop het hoofd. Foto Charlotte Mesman

Een andere variant is de lage knot. Voor een moderne variant breng je het haar losjes naar achteren en draai je de knot net zo losjes in elkaar zodat je volume behoudt. Je kunt ook wat volume bovenop het hoofd creëren. Ook hier hoeft het niet allemaal perfect te zijn.

5. De strakke influencer knot

Strakke ‘influencer’-knot hoog op het achterhoofd. Foto Charlotte Mesman

Houd je meer van perfectie en een Instagramble-look. Ga dan voor een superstrakke knot. Breng je haar met een fijne kam en haarproduct naar achteren en draai het strak in elkaar. Voor een liftend en verjongend effect zet je de knot wat hoger achter op je hoofd vast.

6. De strakke knot met uitstekende haarpunten

Strak kapsel met halfhoge knot en uitstekende haarpunten en lange pony. Foto Charlotte Mesman

Voor wat extra flair kun je een strakke knot maken maar dan met uitstekende haarpunten. Het is een trucje dat de influencers tijdens de modeweken vaak toepassen. Het voegt wat extra beweging aan de klassieke knot toe.

7. De hoge knot met curtain bangs

Hoge chignon met gordijntjespony. Foto Charlotte Mesman

Een spannende variant is de hoge knot met curtain bangs. Voor het najaar (en een nieuwe start) kan het een idee zijn om een lange, openvallende pony te laten knippen om je opsteekkapsels extra schwung mee te geven.

8. Vlechtkapsel

Origineel vlechtkapsel met tendrils rond het gezicht. Foto Charlotte Mesman

Het vlechtkapsel is een klassieker en ideaal als je je hairlook net iets meer wil meegeven. Dit is een imperfecte variant waarbij het haar losjes naar achteren is gebracht (met lange haarlokken rond het gezicht) en slechts een deel van het haar is gevlochten. Rond het elastiekje is een haarlok gebonden, een trucje dat nog steeds populair is onder het modepubliek.

9. Los haar met een klein vlechtje

Halflang kapsel met klein siervlecht. Foto Charlotte Mesman

Wil je je haar niet samenbinden, maar er wel iets mee doen, dan is een klein vlechtje altijd een leuk idee. Het voegt net iets extra’s toe en is gemakkelijk te maken. Ook geschikt als je halflang haar hebt dat zich net niet laten opsteken.