De nageltrends mogen doen wat ze willen maar de beste nagelvorm vind je door naar je eigen handen en vingers te kijken.

De nageltrends mogen doen wat ze willen, maar de beste nagelvorm vind je door naar je eigen handen en vingers te kijken. Niet iedere vorm staat namelijk even mooi bij iedere hand. Met de juiste vorm kun je je vingers bijvoorbeeld optisch langer of je nagels wat slanker laten lijken.

We zetten de verschillende typen handen en vingers voor je op een rijtje. Kijk in welke categorie jij valt en ontdek welke nagelvorm daar het beste bij past.

De actuele trend van bare nagels, dus nagels zonder nagellak, laat zien dat de natuurlijke vorm van je nagels weer volop aandacht krijgt.

Welke nagelvorm past bij jouw handen en vingers?

Korte vingers en een brede handpalm

Heb je wat kortere vingers en een brede handpalm? Kies dan voor een amandelvormige nagel. Deze vorm laat je vingers en handen optisch langer en slanker lijken. Ook een ovale nagel is een goede keuze.

Korte vingers en een lange handpalm

Bij korte vingers in combinatie met een langere handpalm kun je het beste voor wat langere ovale nagels kiezen. De afgeronde vorm zorgt ervoor dat je vingers langer lijken en brengt de verhoudingen van je hand meer in balans.

Lange, slanke vingers en een brede handpalm

Heb je lange, slanke vingers en een wat bredere handpalm? Dan kun je goed uit de voeten met een ballerina-vorm. De zijkanten van de nagels lopen iets naar binnen en het uiteinde is recht. Deze vorm wordt ook wel coffin genoemd. De ballerina-vorm komt vooral mooi uit op wat langere, sterke nagels.

Lange, slanke vingers en een lange handpalm

Heb je lange, slanke vingers? Dan heb je geluk: je kunt eigenlijk bijna iedere nagelvorm hebben. Rechte, ovale, squoval en amandelvormige nagels staan allemaal mooi bij dit type hand. Kies vooral de vorm die je zelf mooi vindt en die bij je dagelijkse leven past.

Nagels die breder zijn dan lang

Zijn je nagels bij de rand breder dan bij het nagelbed? Vermijd dan liever een rechte vorm. Ronde of ovale nagels laten je nagels optisch wat slanker lijken.

Ook met nagellak kun je hiermee spelen. Door de zijkanten niet helemaal tot aan de rand te lakken, kun je je nagels optisch smaller laten lijken.

Nagels met een kort nagelbed

Bij korte nagels zijn ronde en squoval nagels een goede keuze. Ze volgen mooi de natuurlijke vorm van je nagel en zien er ook bij een korte lengte verzorgd uit.

Bijt je je nagels? Houd ze dan kort en geef ze een ronde vorm. Dat is praktisch en past goed bij korte nagels.

Gouden regels voor nagelvormen

De verschillende nagelvormen uitgelegd

Er zijn een paar eenvoudige regels waarmee je eigenlijk nooit verkeerd zit:

Amandelvormige nagels doen het bij veel verschillende handen en vingers goed. Ze hoeven niet per se echt lang te zijn.

doen het bij veel verschillende handen en vingers goed. Ze hoeven niet per se echt lang te zijn. Zijn je nagels niet allemaal even lang? Maak ze dan gelijk, ook als dat betekent dat je sommige nagels wat korter moet vijlen.

Zijn je nagels breed? Kies dan liever voor een ronde, ovale of amandelvorm.

Bij korte nagels werken ronde en squoval vormen meestal het mooist.

Kijk altijd naar de natuurlijke vorm van je nagelbed. Je hoeft een trend niet te volgen als die vorm niet prettig bij je nagels past.

Welke nagelvorm staat jou het beste?

De nageltrends kunnen ieder seizoen weer een andere vorm voorschrijven, maar uiteindelijk draait het vooral om wat bij jouw handen past. Kijk dus eerst naar je eigen vingers, handpalm en nagels en kies daarna pas je favoriete vorm. Zo hoef je een nageltrend niet klakkeloos te volgen om toch mooie, verzorgde nagels te hebben.