Vergeet de klassieke herfstjassen: dit zijn de tussenjassen die je dit seizoen overal gaat zien, van oversized trenchcoats tot luxe suède.

De mooiste herfstjassen van 2026? Dit zijn de tussenjassen die je overal ziet. Photo courtesy of Courrèges

Er is een moment, ergens tussen de laatste zonnige dagen en de eerste echt koude ochtenden, waarop de winterjas nog net iets overdreven is. De zomerjas is inmiddels te dun, maar een gewatteerde jas is simpelweg te veel. Enter: de tussenjas. Dit najaar zijn tussenjassen – noem het herfstjassen – allang geen praktische tussenoplossing meer, maar een van de interessantste items in je garderobe.

Op de catwalks voor herfst/winter 2026 zien we jassen die precies op dat snijvlak opereren: ruim maar niet zwaar, warm maar niet winters, klassiek maar met een onverwachte twist. De trenchcoat krijgt meer volume, suède voelt onweerstaanbaar luxe en de utility-jas verruilt zijn functionele imago voor een uitgesproken modieuze uitstraling. Kortom: de jas die je in september uit de kast haalt, kan het zomaar tot ver in november volhouden.

De trenchcoat laat zijn brave imago achter zich

De trenchcoat is natuurlijk dé tussenjas bij uitstek. Het is ook een van die zeldzame mode-items die eigenlijk nooit verdwijnen. Toch ziet de trench er dit seizoen anders uit. Minder streng, minder perfect en vooral: losser.

Trench coat met nonchalante uitstraling bij Celine. Photo courtesy of Celine

Op de catwalk krijgt de trench meer volume en een langer silhouet. Celine speelt met slouchy proporties, terwijl deze klassieker bij andere modehuizen wordt neergezet in leer of soepelere materialen.

Bij Saint Laurent verschijnt het klassieke silhouet zelfs in hoogglanzend PU dat bijna aan latex doet denken. De oversized vorm krijgt dankzij de ceintuur toch een scherp gedefinieerde taille. De kleur is chocoladebruin.

De mooiste manier om de trench dit najaar te dragen? Alsof je er niet te lang over hebt nagedacht. Open over een knit, nonchalant omgeslagen over de schouders of gecombineerd met een eenvoudige jeans. Juist het contrast tussen de klassieke trench en een ontspannen styling maakt deze klassieker actueel. Een uitzondering zijn de trenchcoats van Saint Laurent. Die komen juist het mooist tot hun recht wanneer je ze dichtgeknoopt draagt, gecombineerd met slingbacks of puntige pumps voor een uitgesproken couture-uitstraling.

De nieuwe klassieker is oversized

Een goede herfstjas hoeft niet strak om het lichaam te vallen. Juist het tegenovergestelde is dit seizoen vaak het geval. Op de catwalks voor herfst/winter 2026 verschijnen lichte jassen met brede schouders, rechte lijnen en een royaal silhouet. Niet het soort oversized waarbij je in een jas verdwijnt, maar een gecontroleerde vorm die ruimte laat voor een dikke trui, blazer of meerdere lagen.

Korte jas met capuchon in zacht materiaal bij Max Mara. Photo courtesy of Max Mara

Bij Loewe wordt volume gekoppeld aan bijzondere materialen en sculpturale vormen, terwijl Max Mara naast uitgesproken lange wintermantels ook blazers en kortere jassen in kasjmier en andere zachte materialen presenteert. Een van onze favorieten is de zachte, korte jas met royale mouwen en schouders en capuchon die over een minijurkje en met overknee laarzen wordt gedragen. De proporties zijn groot, maar de uitstraling blijft elegant.

Het geheim zit in de balans. Draag een boxy jas met een rechte jeans en loafers voor een nonchalante look, of combineer hem met een korte jurk of rok en hoge boots. Het fijne van dit soort jassen is dat je er allerlei laagjes onder kwijt kunt, zodat je voorbereid bent op het wisselvallige weer van de herfst.

Suède en leer geven de herfstjas een luxe uitstraling

Er zijn weinig materialen die zo sterk aan de herfst zijn verbonden als suède. En laat suède nu juist deze herfst een sterke comeback maken. Maar ook leer is volop van de partij. Bij wisselvallig weer kan een leren jas bovendien praktischer zijn dan onbehandeld suède.

Dat neemt niet weg dat suède ontzettend mooi is. De favoriete tinten voor herfst 2026 zijn de kleuren die je op een herfstwandeling zou kunnen tegenkomen: cognac, chocoladebruin, camel, reebruin en diep donkerbruin.

En hoewel suède er rijk uitziet, hoeft de rest van je outfit dat niet te zijn. Een suède jas met een verwassen jeans en een simpel wit T-shirt is misschien wel overtuigender dan een volledig aangeklede look. De jas doet het werk.

Korte leren jas met grote revers bij Hermès, gedragen op wielrennersbroekje. Photo courtesy of Hermès

Leer heeft een strakkere en stoerdere uitstraling dan suède. We komen het materiaal tegen in de vorm van stoere leren jacks, vaak in het zwart, zoals bij Acne Studios en Isabel Marant. Maar ook als trenchcoats met sculpturale vormen en uitgesproken details. Ook Hermès en andere modehuizen laten zien hoe leer een klassieke jas een modernere uitstraling kan geven.

Daarnaast zien we de rechte, korte leren jas terug. Ook hier worden kortere jassen vaak gecombineerd met kortere onderlagen. Denk aan minirokken en zelfs aan wielrennersbroekjes. Je maakt de look af met een panty.

Geliefde kleuren voor leren jassen en jacks zijn zwart, navy, aubergine en cognac. De juiste kleurcombinaties maken daarbij dit seizoen het verschil.

Zachte vormen maken de jas vrouwelijker

Niet iedere tussenjas hoeft recht, oversized of utilitair te zijn. Een andere belangrijke richting voor het nieuwe seizoen is zachter en ronder. Denk aan cocoonvormen, afgeronde schouders en peplums die het silhouet een vrouwelijke curve geven.

Halflange sculpturale jas met peplum bij Dior. Photo courtesy of Dior

Dior en The Row behoren tot de interessante referenties voor deze richting, waarbij volume niet alleen uit extra stof komt, maar vooral uit de constructie van de jas.

Het resultaat is verrassend draagbaar. Juist omdat de rest van de outfit eenvoudig kan blijven, krijgt zo’n jas de ruimte om het silhouet te bepalen. Een rechte pantalon, een spijkerbroek, een fijne knit en een paar minimalistische schoenen zijn eigenlijk al genoeg.

De utility-jas wordt onverwacht chic

Korte jas met een moderne interpretatie van de funnel neck van Courrèges. Photo courtesy of Courrèges

Grote zakken, stevige katoen, ritsen en praktische details: de field jacket is misschien niet het eerste kledingstuk dat je met luxe associeert. Toch krijgt de utility-jas dit seizoen een nieuwe rol.

Bij onder meer Chloé en Prada wordt het praktische karakter gecombineerd met verfijndere silhouetten en materialen. MM6 Maison Margiela beweegt zich juist richting de meer experimentele kant van utility. Op meerdere catwalks zagen we dit soort jassen bovendien gecombineerd met faux-fursjaals, een onverwachte combinatie die je look direct een modieuze update geeft.

Rood winterjack met bontdetail en daaronder gelaagde rok en puntige pumps bij Prada. Photo courtesy of Prada

De nieuwe utility-jas zit ergens tussen workwear en high fashion. Draag deze jas, vaak eerder een jack, met denim en sneakers voor een nonchalante look, of doe iets onverwachts en combineer hem met een doorzichtige of gelaagde rok, zoals bij Prada.

Let op: funnel necks zijn deze herfst opnieuw een grote trend

En dan is er het spijkerjack

Het spijkerjack blijft een betrouwbare keuze voor dagen waarop je vooral iets makkelijks wilt aantrekken. Stoer, gemakkelijk te dragen en altijd goed.

Rode jeans met blauw spijkerjack met rode kraag bij Isabel Marant. Photo courtesy of Isabel Marant

Bij Isabel Marant zagen we een exemplaar met een rode kraag. Acne Studios kwam met een recht jack in donkere denim. Diesel stuurde verschillende korte bombers in denim de catwalk op, vaak met een shearlingkraag.

Combineer het spijkerjack met een wijde pantalon voor een moderne, bijna androgyne uitstraling, of juist met een vrouwelijke rok voor contrast. Ook de double-denimlook maakt deze herfst opnieuw zijn opwachting.

Welke tussenjas past bij jou?

Het goede nieuws is dat er dit najaar niet één dominante jasvorm is. De trend zit juist in de keuze. Houd je van tijdloze stukken, dan kun je niet veel verkeerd doen met een ruime trench. Zoek je iets meer karakter, dan kun je voor suède gaan. Een utility-jasje voelt nonchalant en modern, terwijl een cocoon- of peplumvorm het silhouet juist zachter maakt.

Wat de jassen van herfst 2026 met elkaar gemeen hebben: ze zijn ontworpen om gezien te worden.

De tussenjas is niet langer een item dat je even snel aanschiet omdat het buiten nét te koud is voor een T-shirt en nét te warm voor een winterjas. Dit seizoen bepaalt de jas je look. En voor wanneer de temperaturen écht dalen: ontdek hier de winterjassentrends voor herfst/winter 2026 die je alvast op je radar wilt hebben.