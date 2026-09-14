Oversized winterjassen blijven, maar zien er anders uit. Bekijk de volumineuze, lange en sculpturale winterjassen van herfst/winter 2026-2027.

Zo zien de oversized winterjassen voor herfst/winter 2026-2027 eruit. Photo courtesy of Ferragamo

Oversized winterjassen kennen we inmiddels wel. Toch zien ze er voor herfst/winter 2026-2027 net even anders uit. Op de catwalks spotten we opvallend veel jassen die royaal om het lichaam vielen, maar het volume was bewuster vormgegeven dan bij de (meer) vormeloze oversized jassen die we de afgelopen jaren zagen. Denk aan lange coconjassen, extreem brede schouders en grote, gezichtsomlijstende kragen.

Oversized, maar met meer vorm

Oversized jas met architectonische kraag bij Courrèges. Photo courtesy of Courrèges

Het verschil zit dus vooral in de manier waarop ontwerpers met volume omgaan. Een oversized jas hoeft niet (meer) simpelweg een maat groter te lijken. Vergeet de ruimvallende jassen die we een paar jaar geleden over joggingpakken droegen. Het silhouet van de winterjassen voor herfst/winter 2026-2027 is zorgvuldig uitgedacht, waardoor de jas bijna een sculpturaal onderdeel van de outfit wordt.

Een goed voorbeeld daarvan zijn de ronde, omhullende coconvormen. De jas creëert ruimte rond het bovenlichaam en loopt naar beneden geleidelijk smaller toe. Ook lange mantels krijgen extra volume in de schouders en romp, waardoor ze indrukwekkend ogen zonder vormeloos te worden.

Daarmee krijgt oversized een luxere en verfijndere uitstraling. Het gaat niet alleen om zoveel mogelijk stof, maar om de verhouding tussen de jas, het lichaam en de rest van de outfit.

Lange jassen nemen extra veel ruimte in

Ronde, oversized vormen voor de klassieke lange jas. Photo courtesy of Max Mara

Een opvallende combinatie voor herfst/winter 2026-2027 is lengte en volume. Lange mantels die tot halverwege de kuit of lager reiken, krijgen brede schouders, royale mouwen of een ruim silhouet. Hoe langer de jas, hoe sterker het effect van het volume wordt. Ook maxi-parka’s en andere kortere modellen doen mee. Al deze jassen zijn minder praktisch dan voorheen en meer bedoeld als een statement-item dat je hele outfit bepaalt.

Jack met grote kraag en extreem volume bij Louis Vuitton. Photo courtesy of Louis Vuitton

Je winterjas is dus niet langer alleen de laag die je over je kleding aantrekt omdat het koud is. Hij mag nadrukkelijk onderdeel zijn van je look.

Van coconvorm tot enorme schouders

Er is dan ook niet één enkele manier om oversized te dragen. Sommige jassen krijgen een zachte, ronde vorm, terwijl andere juist hoekig en bijna architecturaal worden.

Oversized jas met extreme schouders bij Louis Vuitton voor herfst/winter 2026-2027. Niet draagbaar, maar wél kenmerkend voor de sculpturale trend. Photo courtesy of Louis Vuitton

Bij Louis Vuitton waren bijvoorbeeld opvallend brede, sculpturale schouders te zien. Die ontwerpen zullen velen van ons te ver gaan (ons ook) maar ze geven wel aan in welke richting je moet denken. Andere ontwerpers zoeken het volume meer in de zijkanten van de jas, in royale mouwen of in een combinatie van verschillende materialen.

Oversized shearling jas met ronde kraag bij Diesel. Photo courtesy of Diesel

Ook grote kragen versterken het effect. Vooral shearling en imitatiebont lenen zich daar goed voor: ze voegen niet alleen warmte toe, maar maken een eenvoudige jas meteen volumineuzer en expressiever.

Materialen maken de jas nog groter

Volumineuze ivoorwitte faux fur jas met ballonvormig silhouet op de catwalk van Michael Kors voor herfst winter 2026 2027. Photo courtesy of Michael Kors

De snit is dus niet de enige manier om volume te creëren. Ook het materiaal speelt een belangrijke rol. Zware wol, bouclé, leer, shearling en imitatiebont geven de nieuwe winterjassen meer body. Hetzelfde geldt voor stoere mannelijke materialen als de visgraatjas.

Bij sommige modellen wordt dat effect bewust versterkt. Een grote kraag, brede revers of een extra royale mouw kan een klassiek model ineens een heel ander silhouet geven.

Juist daardoor kan een oversized winterjas er tegelijkertijd comfortabel en gekleed uitzien. Dat is misschien wel het grootste verschil met de extreem vormeloze oversized trend van een paar jaar geleden.

Hoe draag je een oversized winterjas?

Een jas met veel volume vraagt wel iets meer aandacht voor de verhoudingen van de rest van je outfit. Je kunt het contrast opzoeken met een slank silhouet eronder, bijvoorbeeld met een smalle broek, legging of aansluitende coltrui.

Maar dat is geen vaste regel. Je mag ervan afwijken. Zo leent de ruimte van een oversized jas zich uitstekend voor laagjes en dat maakt het dragen van dit soort jassen wel zo makkelijk. Een dikke trui, blazer of gilet kun je er moeiteloos onder kwijt. Daardoor past de trend ook goed bij de sterke terugkeer van laagjesmode deze herfst en winter.

Als je voor een echt groot silhouet kiest, kan je het volume ook bewust doorzetten in de rest van de look. Het resultaat wordt dan minder een klassieke winteroutfit en meer een uitgesproken modebeeld.

Oversized is dus niet verdwenen

Hoewel de modetrends voor herfst/winter 2026-2027 vooral richting slankere silhouetten gaan, is de oversized winterjas nog volop van de partij. Wat verandert, is de manier waarop ontwerpers ermee omgaan. Het silhouet wordt bewuster, luxer en soms zelfs bijna architecturaal.

Tegelijkertijd zien we dit seizoen ook veel lange jassen die juist slanker en meer getailleerd afkleden. Als je een nieuwe winterjas zoekt, heb je daardoor meer keuze in silhouet dan voorheen.

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