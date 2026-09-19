Trend alert: het boyish kapsel. Zó style je kort haar op 5 manieren. Foto Charlotte Mesman

Kort, nonchalant en een tikje androgyn: het boyish kapsel maakt een comeback in de trends voor korte dameskapsels 2026. Denk aan een korte coupe met een langere bovenkant, ietwat langer haar in de nek, een scheiding die in het midden of opzij gedragen kan worden, en vooral een natuurlijke, ietwat nonchalante finish.

Model Libby met kort, boyish kapsel en natuurlijke styling. Dit is de basis voor vele andere looks. Foto Charlotte Mesman

Model Libby Bennett laat op de catwalk goed zien hoeveel verschillende looks je met zo’n kapsel kunt creëren: de ene keer vrouwelijk en geraffineerd, de andere keer stoer of juist lekker messy.

Het leuke aan kort haar stylen? Je hoeft niet voor iedere look naar de kapper. Met dezelfde korte haarsnit kun je eindeloos variëren met je scheiding, textuur en volume. Van een relaxte off-duty look tot een gepolijste runway-stijl: dit zijn vijf manieren om één boyish coupe telkens een compleet andere uitstraling te geven.

1. Strak en glanzend: de boyish coupe als power look

Een gepolijst kapsel met scherpe zijscheiding, finger waves en een glanzende finish. Photo courtesy of Dolce & Gabbana

Voor de Dolce & Gabbana herfst/winter 2026-2027-show krijgt Libby Bennetts korte jongensachtige koppie een totaal andere uitstraling. De zachte, natuurlijke textuur maakt plaats voor een gladde, bijna sculpturale finish. Het haar heeft een diepe zijscheiding en tijdloze finger waves, die doen denken aan de glamour van de jaren dertig: dit kapsel van de Dolce & Gabbana-catwalk is een van die looks die je meteen wilt namaken. Het ziet er ingewikkeld uit, maar met de juiste techniek en een beetje geduld kun je deze verfijnde waves ook thuis creëren. Deze look sluit mooi aan bij de scherpe tailoring en het contrast tussen mannelijke en vrouwelijke elementen in de collectie van het Italiaanse modehuis.

Zo doe je dat: Was je haar en breng terwijl het nog vochtig is gelijkmatig gel aan van wortel tot punt, maak vervolgens een zijscheiding, kam het haar met een fijne kam daarna plat tegen je hoofd en vorm met je vingers een S-vormige golf aan de langste kant van je scheiding die je vastzet met een (golf)klem. Maak kleinere golfbewegingen aan de zijkant van je hoofd en zet die ook met klemmen vast. Laat je haar vervolgens volledig drogen zonder de klemmen te verwijderen. Haal de klemmen er pas uit als het haar volledig droog is, zonder het door te borstelen. Fixeer de rest van het haar met gel achter in je nek en werk losse haartjes weg met een klein beetje extra gel. In plaats van gel kun je ook mousse gebruiken, maar glansgel geeft voor dit kapsel een mooiere glans. Meer over het maken van finger waves, kun je lezen in onze tutorial Zo maak je finger waves.

2. Sculptural waves: de boyish coupe als catwalkstatement

Scupturale waves bij McQueen. Photo courtesy of McQueen

Bij Alexander McQueen herfst/winter 2026-2027 wordt Libby Bennetts korte coupe een waar kunstwerk. De diepe zijscheiding vormt de basis, maar het haar is vervolgens in perfect gevormde, ronde waves en rolls tegen het hoofd gelegd. De look heeft iets weg van klassieke finger waves, maar dan met een moderne, bijna architecturale twist. Dat komt misschien ook omdat het kapsel net iets minder strak en gepolijst is dan bij Dolce & Gabbana. Zo is de zijscheiding niet recht en scherp maar wat zachter en met een beetje volume aan weerszijden.

Zo doe je het: dit is geen styling die je even snel nadoet, maar je kunt je er wel door laten inspireren. Het eindresultaat hoeft niet precies hetzelfde te zijn. Begin met vochtig haar en breng een stevige gel of setting lotion aan. Maak de zijscheiding (die hoeft niet perfect te zijn), til de haarlokken een weerszijden op en föhn het haar aan de onderkant bij de haarwortels zodat je volume krijgt. Maak nu met een smalle krultang stijve horizontale krullen in de voorste lok en aan de zijkanten van je hoofd. Fixeer de krullen met haarspray. Voor dagelijks gebruik kun je volstaan met één of twee zachte waves aan de zijkant – zo houd je de McQueen-inspiratie, maar blijft de styling haalbaar.

3. Slick en sophisticated: de boyish coupe à la Tom Ford

Jongensachtig kapsel met kuif bij Tom Ford. Photo courtesy of Tom Ford

Bij Tom Ford herfst/winter 2026-2027 krijgt Libby’s korte coupe een verzorgde, bijna klassieke uitstraling. Het haar is strak naar achteren en opzij gekamd, met een duidelijke scheiding en een subtiele glans. Waar de Dolce & Gabbana-look uitgesproken en sculpturaal is, voelt deze versie cleaner en ingetogener: denk aan een moderne interpretatie van de klassieke herencoupe. Kenmerkend is dat het haar niet plat rond het hoofd ligt maar met een soort quiffe en volume naar achteren is gebracht.

Zo doe je het: werk een gladmakende crème of lichte gel door vochtig haar en kam het met een fijne kam naar achteren. Houd de zijkanten vrij strak maar föhn het haar aan de voorkant met een ronde borstel omhoog zodat je een soort kuif krijgt. Een glanzend product maakt deze look extra sophisticated.

4. Wet look: de boyish coupe als pure glamour statement

Grafische wet look zonder scheiding bij Roberto Cavalli. Photo courtesy of Roberto Cavalli

Bij Roberto Cavalli herfst/winter 2026-2027 was Libby Bennetts korte kapsel volledig glad naar achteren en opzij gekamd, zonder scheiding. De glasachtige glans en de totale afwezigheid van textuur geven de look iets van natte, bijna gelakte precisie. Het resultaat is cool, sexy en onversneden glamorous – een moderne wet-look die de boyish coupe transformeert tot pure catwalk-power.

Zo doe je het: Dit is een product-intensieve maar (gelukkig) vrij gemakkelijke styling. Begin met een sterke gel of high-shine cream op nat haar en kam het strak naar achteren met een fijne kam. Werk in secties voor maximale controle en gladheid. Fixeer met een sterke hairspray of gloss spray voor die natte, reflecterende finish. Voor dagelijks gebruik kun je de look verzachten door minder product te gebruiken en het haar iets losser naar achteren te kammen, zodat het minder ‘gelakt’ en meer effortless sleek aanvoelt.

5. Imperfect slick-back: de boyish coupe met raw attitude

Een bewust imperfecte wet look voor een relaxte off-duty mood. Foto Charlotte Mesman

Na de Mugler-show spotten we Libby off-duty met een imperfecte slick-back styling. Het haar is naar achteren en opzij gebracht met een zijscheiding, maar het zit niet perfect. Er blijft natuurlijke textuur zichtbaar, samen met sporen van haarproduct die het geheel raw en ongepolijst houden. De lichte glans en de niet helemaal strakke finish geven de look iets nonchalants en boyish — alsof het haar net met de hand naar achteren is gebracht. Het resultaat voelt stoer, natuurlijk en heerlijk ongedwongen.

Zo doe je het: Breng een lichte tot medium hold cream of paste aan op vochtig of droog haar en kam of strijk het met je vingers naar achteren, zodat de textuur en het product zichtbaar blijven. Maak je haar niet te glad en gebruik geen sterke gel. De charme van dit kapsel is de bewuste imperfectie. Voor dagelijks gebruik is dit een van de makkelijkste varianten: één product, weinig precisie, maximaal effect.

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