De raw & lived-in woonstijl: van ruwhouten meubels en kalkverf tot sfeervolle boekenkasten. Met concrete stylingtips voor een warm, doorleefd interieur.

Vergeet het perfecte interieur: deze raw & lived-in woontrend brengt warmte en karakter. Foto Charlotte Mesman

Ruwe materialen, doorleefde meubels en een boekenkast vol persoonlijke schatten: in de raw & lived-in stijl gaat het om imperfectie, warmte en authenticiteit. Ontdek hoe je met natuurlijke texturen, karaktervolle materialen en een vleugje industriële elegantie een interieur creëert dat écht leeft.

Kijk je naar ruimtes met afbladderende muren, ruwe houten tafels, industriële lampen en zorgvuldig samengestelde open kasten vol boeken en keramiek, dan voel je meteen iets bijzonders. Het is geen steriele showroom, maar ook geen overvolle rommelkamer. Het is een interieur dat ademt, leeft en de tand des tijds omarmt.

Boekenkasten zijn terug, maar anders dan voorheen. Foto Charlotte Mesman

In 2026 is deze sfeer volop in beeld: warm, tactiel en eerlijk. De raw & lived-in stijl combineert elementen van wabi-sabi met een industriële touch. Denk aan onvolmaakte oppervlakken, natuurlijke materialen en een interieur dat voelt alsof het al jarenlang wordt bewoond.

Muren mogen karakter hebben, hout mag sporen van gebruik tonen en woonaccessoires mogen een verhaal vertellen. Het resultaat? Een ruimte die tegelijkertijd rustgevend, persoonlijk en interessant aanvoelt.

De kern van de raw & lived-in sfeer

Textuur en authenticiteit vormen het hart van deze woonstijl. Gladde, perfect gestuukte wanden maken plaats voor levendige oppervlakken, zoals kalkverf, rauw stucwerk of muren met een licht verweerde uitstraling.

Ook hout speelt een hoofdrol, bij voorkeur massief en met een duidelijk zichtbare nerf. Lange, robuuste tafels, eenvoudige stoelen en natuurlijke stoffen van linnen of katoen brengen warmte in het geheel.

Verlichting is minstens zo belangrijk. Grote industriële hanglampen of warme, gerichte spots creëren intieme zones binnen een open ruimte. Planten, takken en een ingetogen bloemstuk, bijvoorbeeld met witte lelies, voegen een natuurlijk accent toe zonder het interieur druk te maken.

Het geheim zit in de balans tussen raw en soft: harde materialen naast zachte kussens, koel beton naast warm hout en ruwe oppervlakken gecombineerd met aaibare stoffen.

Boekenkasten zijn terug – maar dan anders

Na jaren waarin minimalistische open planken en volledig gesloten kasten het interieurbeeld bepaalden, krijgt de boekenkast in 2026 opnieuw een prominente plek. Niet als klassieke, overvolle bibliotheekwand, maar in een meer architecturale en zorgvuldig samengestelde vorm.

Ingebouwde nissen, asymmetrische vakken en open stellingen bieden ruimte aan boeken, keramiek, kleine objecten en persoonlijke herinneringen.

Het geheim zit in de styling: laat voldoende ruimte open tussen de dingen die je erin zet. Combineer stapels boeken met een bijzondere vaas, laat een gitaar nonchalant tegen de kast leunen of voeg enkele zorgvuldig gekozen objecten toe. Zo verandert de boekenkast in een persoonlijk landschap, in plaats van een puur functionele opbergplek.

Deze benadering, die aansluit bij de trend bookshelf wealth, past perfect bij de lived-in esthetiek. De kast ziet eruit alsof de dingen door de jaren heen met liefde zijn verzameld en er een plekje hebben gevonden, in plaats van speciaal voor een foto te zijn ingericht.

Zo creëer je zelf een raw & lived-in interieur (stylingtips)

Wil je deze sfeer in huis halen? Begin dan bij de basis: de muren. Kalkverf of mineraal stucwerk in warme off-white-, zand- of lichtbeigetinten geeft een ruimte direct meer diepte. Durf bestaande imperfecties te omarmen of kies bewust voor een afwerking met een doorleefd karakter.

Ga vervolgens op zoek naar meubels van massief hout, bij voorkeur met een matte of licht verweerde afwerking. Een lange eettafel van robuust hout kan bijvoorbeeld uitgroeien tot het natuurlijke middelpunt van de ruimte.

Kies voor open of gedeeltelijk open kastsystemen en combineer boeken met keramiek, glas en natuurlijke objecten. Wissel hoogtes en materialen af en laat voldoende ademruimte tussen de accessoires. Juist die nonchalante compositie zorgt voor een authentieke uitstraling.

Een diepe, grote bank of fauteuil met linnen kussens in aardetinten maakt het geheel uitnodigend. Voeg een industriële lamp of een eenvoudig metalen armatuur toe voor een geraffineerd contrast.

Ook natuurlijke elementen mogen niet ontbreken. Een paar groene planten, een vaas met takken of verse bloemen zorgen voor een frisse, natuurlijke touch. Houd het kleurenpalet rustig met warme neutrale tinten, gebroken wit en verschillende houtkleuren. Een dieper accent hier en daar zorgt voor extra karakter.

Kleine veranderingen, groots effect

Voor deze raw & lived-in sfeer kun je klein beginnen, met een enkele wand in kalkverf of een karaktervolle open kast. Vervang gladde kussenslopen door linnen exemplaren, hang een industriële lamp boven de eettafel of style je boeken en accessoires op een manier die persoonlijk aanvoelt, zonder te streven naar perfecte symmetrie.

Het mooie van deze woonstijl is dat deze met je meegroeit. Spullen mogen blijven staan, muren mogen onder invloed van het licht veranderen en meubels mogen de sporen van het dagelijks leven laten zien (en dat leeft wel zo lekker!). Het geheel hoeft niet af te zijn, maar mag juist aanvoelen alsof er al jarenlang wordt geleefd.

In een tijd waarin perfecte, algoritmevriendelijke interieurs overal opduiken, biedt de raw & lived-in stijl een verfrissend alternatief. Geen showroom die onaangeroerd blijft, maar een warm, menselijk en persoonlijk thuis.

Door textuur, natuurlijke materialen en een doordacht samengestelde boekenkast te combineren, creëer je een interieur dat niet alleen mooi is om naar te kijken, maar vooral fijn is om in te leven.

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