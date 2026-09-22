Een herenjas kiezen die bij de rest van je outfit past

Een jas is in de herfst en winter vaak een van de eerste dingen die opvalt aan je outfit. Het is daarom handig om niet alleen te kijken naar welke jas je mooi vindt, maar ook naar de kleding die al in je kast hangt. Draag je meestal jeans en sneakers? Dan zoek je waarschijnlijk iets anders dan wanneer je vaak een overhemd, pantalon of pak draagt. Het wordt veel makkelijker om combinaties te maken als je jas aansluit bij je garderobe.

Kijk naar wat je meestal draagt

Begin eens bij de outfits die je graag draagt. Heb je een vrij nette kledingstijl? Dan kan een mantel of andere klassieke jas daar goed bij passen. Draag je meestal wat meer casual items, zoals een jeans, trui en sneakers? Dan past daar een bomber, parka of korte jas waarschijnlijk beter bij. Dat betekent overigens niet dat je alles binnen dezelfde stijl moet houden, want soms kan wat variatie zorgen voor interessante outfits. Juist een nette jas boven een wat meer casual outfit kan goed werken. Een wollen mantel kan bijvoorbeeld prima boven een jeans en sneakers.

Let op kleur en materiaal

Met kleuren als donkerblauw, grijs, zwart, bruin en beige kun je meestal veel kanten op. Heb je vooral rustige kleuren in je garderobe? Dan kan het ook juist leuk zijn om eens voor een opvallende kleur te kiezen. Andersom kan een eenvoudige jas juist handig zijn wanneer je regelmatig kleding met kleur of prints draagt. Ook het materiaal maakt verschil. Wol wordt veel gebruikt voor mantels en heeft vaak een wat nettere uitstraling. Een gewatteerde jas of parka oogt vaak sportiever en is afhankelijk van het model praktischer bij koud of nat weer. Kijk dus ook naar wanneer je de jas daadwerkelijk gaat gebruiken.

De juiste pasvorm kiezen

Bij herenjassen is de pasvorm minstens zo belangrijk als het model. Een jas moet prettig zitten en voldoende ruimte bieden voor de kleding die je eronder draagt. Pas een winterjas daarom bijvoorbeeld eens met een dikkere trui in plaats van alleen met een T-shirt. Let daarnaast op de schouders, mouwen en lengte. De jas moet nergens onnodig trekken wanneer je beweegt. Draag je regelmatig een colbert onder je jas? Houd daar dan tijdens het passen rekening mee. Anders heb je ineens dat de jas te krap is wanneer je een extra laag aantrekt.

Netjes en casual combineren

Je hoeft een jas niet of alleen netjes of alleen casual te dragen. Veel modellen passen juist bij verschillende soorten outfits. Een klassieke mantel staat goed boven een pak, maar kan ook gecombineerd worden met een donkere jeans, trui en sneakers. Een eenvoudig jack kan op zijn beurt prima bij een chino en overhemd. Bedenk daarom voordat je een jas koopt bij welke kledingstukken je hem zou dragen. Kun je zonder veel moeite drie of vier combinaties uit je eigen kast bedenken? Dan is de kans groot dat je de jas ook daadwerkelijk vaak gaat gebruiken.