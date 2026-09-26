Op de catwalk van Prada voor zomer 2027: alleen maar rokken, 63 looks! Ontdek hoe één kledingstuk eindeloos opnieuw kan worden uitgevonden.

Prada voor zomer 2027: alléén maar rokken (63 in totaal!). Photo courtesy of Prada

Als wij aan Prada denken, zien we Miuccia Prada eigenlijk direct voor ons: in een midi-rok met een eenvoudige trui of blouse en puntige pumps. Haar karakteristieke stijl – chic, ingetogen, soms een beetje gewild ‘ugly’ en altijd met een onverwachte of zelfs provocerende twist – is al decennialang een eigen universum. Geen trendvolgende mode, maar een heel eigen manier van kijken naar kleding.

Rok met retro fantasie en halflange zomerjas. Photo courtesy of Prada

Voor de nieuwe modecollectie van lente/zomer 2027 werd die obsessie voor de rok wel heel letterlijk genomen. De nieuwe Prada-show in Milaan heette The Skirt en die naam loog er niet om. Alle 63 looks die Miuccia Prada en Raf Simons de catwalk opstuurden, hadden één ding gemeen: een rok. Geen broek te bekennen.

Eén kledingstuk, eindeloos veel mogelijkheden

Rok met fantasie en strapless top. Photo courtesy of Prada

De rok was het vaste kader van de nieuwe zomercollectie. Daarbinnen gingen Prada en Simons vervolgens alle kanten op. Het silhouet is grafisch en gedefinieerd en de lengte vrijwel altijd midi, maar verder lijkt geen enkele rok precies op de vorige.

Er wordt gespeeld met panelen, lagen, verschillende lengtes, prints en borduursels. Sommige modellen ogen bijna klassiek, andere zijn rijkelijk versierd. De ene rok is strak en gedefinieerd, de andere valt juist losser, is geplisseerd of heeft een onverwachte opening.

Rok met fantasie blouse en spencer. Photo courtesy of Prada

Het uitgangspunt is simpel: neem een kledingstuk dat we allemaal kennen en kijk vervolgens hoeveel verschillende dingen je ermee kunt doen.

Dat klinkt misschien eenvoudig, maar juist daarin zit de kracht van Prada. Miuccia Prada heeft nooit veel interesse gehad in het klakkeloos volgen van trends. Haar mode is eerder: het opnieuw bekijken van geijkte kledingstukken en daar iets onverwachts mee doen.

Het klittenband is niet zomaar een versiering

Rokn met klittenbandrand waarmee je de vorm kunt aanpassen. Photo courtesy of Prada

Een van de slimste voorbeelden daarvan is misschien wel iets wat je op het eerste gezicht helemaal niet als bijzonder herkent: klittenband.

Bij verschillende rokken zijn brede, industriële stroken klittenband zichtbaar gebruikt als sluiting. Vooral bij wikkel- en overlappende modellen houdt het klittenband de stof daadwerkelijk bij elkaar. Het is dus geen decoratief trucje, maar een volwaardige, functionele sluiting.

En natuurlijk zou Prada geen genoegen nemen met gewoon klittenband. De stroken zijn uitgevoerd in contrasterende kleuren en worden tegelijkertijd gebruikt als basis voor kristalborduursels, jet beads en andere decoraties.

Daarmee komen twee werelden samen die normaal gesproken weinig met elkaar te maken hebben: het industriële, bijna utilitaire klittenband en de delicate glamour van kristallen.

Raf Simons vatte het tijdens de presentatie mooi samen: het gaat om het combineren van iets heel industrieels met iets heel verfijnds. En juist die ogenschijnlijk onlogische combinatie is typisch Prada.

Je verandert er de rok mee

Het slimme is dat het klittenband ook echt iets dóét. Omdat je de sluiting op verschillende plekken kunt vastmaken, kun je de rok strakker of losser zetten en de overlap anders positioneren.

Daarmee verandert niet alleen de pasvorm, maar ook het silhouet. Een split kan groter of kleiner worden, de drapering verandert en de rok krijgt een andere vorm. En ondertussen verandert ook het uiterlijk van de decoratie: de kristallen zijn zichtbaar als je de rok op de ene manier draagt, maar kunnen gedeeltelijk of helemaal verdwijnen wanneer de rok anders wordt vastgezet. Een sluiting wordt zo tegelijkertijd een stylingtool.

Zelfs de drukknopen worden juwelen

Hetzelfde idee zien we terug in de grote metalen drukknopen. Ook die zijn niet simpelweg functioneel, maar worden versierd met juweelachtige details.

En dan is er nog de crinoline. Wat normaal gesproken een verborgen, verstevigende laag in een kledingstuk is, komt bij Prada juist naar buiten. De stijve onderlaag wordt zichtbaar en verandert in een decoratieve laag.

Het is weer zo’n typisch Prada-moment: waarom zou iets wat normaal gesproken verborgen blijft, niet juist het interessantste onderdeel van een kledingstuk kunnen worden?

Zure kleuren en donker voor de zomer

Plissé rok in acid geel met beha en blouson. Photo courtesy of Prada

Ook in het kleurenpalet blijft Prada trouw aan zichzelf. Wie bij zomercollecties vooral zachte pastels en zonnige tinten verwacht, komt hier bedrogen uit.

Zure kleuren en acid green – echte Miuccia Prada-favorieten – zijn volop aanwezig. Daarnaast zien we rood, lichtblauw, mosterdgeel en vanille. Die worden regelmatig gecombineerd met zwart en donkergrijs.

Dat donkere accent maakt de kleuren minder zoet en geeft de collectie precies die licht ongemakkelijke elegantie die zo kenmerkend is voor Prada. Het hoeft niet allemaal ‘mooi’ te zijn. Het moet interessant zijn.

En dan is er de beha

Midirok met behatop. Photo courtesy of Prada

Hoewel de rok de absolute hoofdrol speelt, verandert ook de top voortdurend de uitstraling van het kledingstuk. En daar komt een bekende Prada-formule om de hoek kijken.

Een eenvoudige trui op een rok voelt bijna klassiek Miuccia Prada. Een blouse is al net zo herkenbaar. Maar voor zomer 2027 wordt daar een onverwachte optie aan toegevoegd: de beha als top.

Prada combineert de rokken met zwarte kanten beha’s, strapless tops en zijden bandeautops met kleine mouwtjes. Soms wordt een beha zelfs over een blouse gedragen. Lingerie als outerwear zagen we al eerder op de catwalks voor herfst/winter 2026-2027, maar Prada geeft het idee opnieuw een eigen draai.

The Skirt, maar dan 63 keer anders

De titel van de show vat de collectie eigenlijk perfect samen. The Skirt gaat niet over één specifieke rok, maar over de eindeloze mogelijkheden van één kledingstuk.

Miuccia Prada en Raf Simons bewijzen daarmee iets wat misschien heel eenvoudig klinkt: je hoeft geen nieuw kledingstuk uit te vinden om iets nieuws te maken. Je kunt ook gewoon opnieuw kijken naar de rok.