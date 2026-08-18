Beenwarmers zijn terug voor najaar 2026! Ontdek hoe de catwalks ze combineren met blote benen, korte jurken, pumps en stoere laarzen.

Deze modetrend voor najaar 2026 is cool en kost bijna niets: beenwarmers! Photo courtesy of Emporio Armani

Sokken, kousen, beenwarmers, panty’s en leggings zijn helemaal terug. Voor herfst/winter 2026-2027 krijgen vooral dikke ribsokken en gebreide beenwarmers een opvallend modieuze rol. Niet onder een lange broek of verstopt in een laars, maar vaak juist met blote benen.

Op de catwalks werden ze gecombineerd met korte jurkjes, elegante pumps en zelfs stoere wandelschoenen. Het resultaat? Een beetje ballet, een beetje jaren 80 en vooral heel veel fashiongevoel. Wij zetten de leukste voorbeelden van de catwalks van herfst/winter 2026-2027 voor je op een rij, zodat je de trend straks gemakkelijk naar je eigen garderobe kunt vertalen.

Emporio Armani: kasjmieren beenwarmers met een chique twist

Twee modellen met lange, opgerolde beenwarmers, blote benen en pumps tijdens de Emporio Armani-catwalk voor herfst/winter 2026-2027. Photo courtesy of Emporio Armani

Emporio Armani laat zien dat beenwarmers helemaal niet sportief of tuttig hoeven te zijn. Op de catwalk van het Italiaanse modehuis spotten we zachtgebreide beenwarmers in chocoladebruin en in een lichte, grijsbruine tint, gedragen over elegante schoenen met een spitse neus.

De truc zit in de styling: de beenwarmers waren niet hoog opgetrokken, maar nonchalant opgepropt rond de enkels. De chocoladebruine variant kreeg een bijna ton-sur-ton styling met pittige pumps in dezelfde kleur. De lichtere versie werd juist gecombineerd met donkere schoenen.

En verder? Blote benen en korte zijden jurkjes.

Het contrast tussen de zachte, dikke breisels rond de enkels en de elegante jurkjes en pumps maakt deze look juist zo leuk. Voor je eigen garderobe kun je hetzelfde trucje toepassen met een kort jurkje, een paar mooie pumps en dikke sokken of beenwarmers in een tint die aansluit bij je schoenen.

Cecile Bahnsen: balletcore

Bij Cecile Bahnsen in Parijs kregen beenwarmers een heel andere uitstraling. De grijze ribgebreide exemplaren, die tot net onder de knie reikten, leken rechtstreeks uit de balletstudio te komen.

Close-up van grijze gebreide beenwarmers met ballerina’s met pailletten tijdens de catwalk van Cecile Bahnsen. Photo courtesy of Cecile Bahnsen

De balletinvloed wordt nog duidelijker door de combinatie met de bekende roze balletpanty en roze ballerina’s met pailletten. Maar het leuke is dat de beenwarmers niet alleen met elegante schoenen werden gedragen. Bahnsen combineerde ze ook met lichte sneakers met dunne zolen en pastelkleurige veters en zelfs met stoere hoge wandelschoenen.

Close-up van grijze gebreide beenwarmers met hoge wandelschoenen tijdens de catwalk van Cecile Bahnsen. Photo courtesy of Cecile Bahnsen

Dat maakt deze trend verrassend makkelijk om zelf te dragen. Je hoeft niet volledig voor balletcore te gaan. Combineer een paar grijze beenwarmers bijvoorbeeld met een kort jurkje of rokje en stevige boots. Of houd het zachter met ballerina’s, een lichtroze accent en een lange jurk of rok.

Isabel Marant: rode ribsokken voor een stoere touch

Blote benen met rode ribgebreide sokken en bruine veterlaarzen op de catwalk van Isabel Marant. Photo courtesy of Isabel Marant

Bij Isabel Marant wordt de trend nog stoerder. Rode ribsokken worden gedragen in lage bruinleren veterlaarzen met een sleehak. Ook hier zijn de sokken niet keurig opgetrokken, maar juist losjes rond de enkel opgehoopt. En opnieuw blijft een deel van het been bloot.

Juist die rode kleur maakt deze versie interessant. Heb je een vrij neutrale herfstgarderobe? Dan zijn rode sokken of beenwarmers een eenvoudige manier om een outfit meteen meer karakter te geven. Combineer ze met bruine schoenen en laat de rest van je look rustig.

Dolce & Gabbana: van sok naar statement-kous

Model in een lange zwarte blazer met hoge zwarte ribkousen en zwarte pumps tijdens de catwalk van Dolce & Gabbana. Photo courtesy of Dolce & Gabbana

Dolce & Gabbana trekt de trend nog een stukje verder door met zwarte ribkousen tot ver boven de knie. Ze worden gedragen in zwarte pumps met een puntige neus en een Mary Jane-achtig bandje, onder een lange zwarte blazer. Ook hier blijft er bewust een stukje (dij)been zichtbaar.

Het resultaat is sexy zonder dat het ingewikkeld wordt. De lange blazer geeft de look een krachtige, bijna zakelijke uitstraling, terwijl de hoge ribkousen en pumps voor iets speels en vrouwelijk zorgen.

Zo draag je de trend straks zelf (het kost bijna niets)

Het fijne aan deze trend is dat je hem niet letterlijk van de catwalk hoeft over te nemen. De belangrijkste stylingtruc is juist het contrast. Dikke, warme breisels worden gecombineerd met blote benen en verfijnde of juist stoere schoenen. Je kunt zelf alle mogelijke combinaties leggen. Met een kleine investering – de prijs van een paar ribsokken of beenwarmers – kun je je herfstlooks een up-to-date twist meegeven.

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