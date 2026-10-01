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Oorbellentrends herfst/winter 2026-2027: statement oorbellen stelen de show

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Trendystyle.net | Maandhoroscoop 2026 | Jouw maandhoroscoop voor oktober 2026

Jouw maandhoroscoop voor oktober 2026

Oktober, herfstmaand. Een nieuw seizoen, nieuwe ideeën. Laat je inspireren! Lees je maandhoroscoop voor oktober 2026.

Foto van auteur
Charlotte Mesman
Gepubliceerd
Maandhoroscoop
Maandhoroscoop oktober 2026

Oktober is de maand waarin de herfst echt voelbaar wordt. De dagen worden korter, de bomen veranderen langzaam van kleur en het leven lijkt vanzelf wat meer naar binnen te keren. Tegelijkertijd blijft er volop beweging. Nieuwe plannen ontstaan, relaties verdiepen zich en misschien merk je dat je anders naar de komende maanden kijkt. De sterren nodigen je uit om bewust te genieten van dit nieuwe seizoen en ruimte te maken voor wat op dit moment belangrijk voor je is. Lees in je horoscoop voor oktober 2026 wat de komende weken voor jou in petto hebben. Klik op jouw sterrenbeeld en ontdek wat de sterren je deze maand te vertellen hebben. Lees je maandhoroscoop.

HOROSCOOP VAN DE MAAND
Ram
Stier
Kreeft
Tweelingen
Leeuw
Maagd
Weegschaal
Schorpioen
Boogschutter
Steenbok
Waterman
Vissen

Benieuwd hoe jouw week eruitziet? In de weekhoroscoop ontdek je wat de sterren zeggen over liefde, werk en persoonlijke groei – en welke kansen je de komende dagen beter niet laat liggen.

Voor het grote geheel, kun je ook je jaarhoroscoop 2026 raadplegen.

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