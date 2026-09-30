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Trendystyle.net | Fashion trends | Deze jeans voor zomer 2027 zagen we bij Dolce & Gabbana en ze zijn té gek!

Deze jeans voor zomer 2027 zagen we bij Dolce & Gabbana en ze zijn té gek!

Vergeet het minimalisme van de afgelopen jaren. Zelfs de jeans voor zomer 2027 zijn… to the max! Nu al mee experimenteren.

Foto van auteur
Charlotte Mesman
Gepubliceerd
Deze jeans voor zomer 2027 zagen we bij Dolce & Gabbana. Photo courtesy of Dolce & Gabbana
Deze jeans voor zomer 2027 zagen we bij Dolce & Gabbana. Photo courtesy of Dolce & Gabbana

De catwalks voor zomer 2027 geven één duidelijke boodschap af: we hebben geen zin meer in minimalisme. Natuurlijk blijft quiet luxury altijd een stijl waar we op kunnen terugvallen, maar het mag weer méér zijn. De jeans voor zomer 2027 waren daar het bewijs van.

Jeans met een flinke dosis glamour

Voor deze winter zien we al jeans met versieringen. Dior kwam bijvoorbeeld met lichtgekleurde en witte spijkerbroeken met zilverkleurige decoraties. Maar wat Dolce & Gabbana voor volgende zomer deed, spant de kroon.

Jeans bezaaid met gekleurde stenen bij Dolce & Gabbana. Photo courtesy of Dolce & Gabbana
Jeans bezaaid met gekleurde stenen bij Dolce & Gabbana. Photo courtesy of Dolce & Gabbana

Het Italiaanse ontwerpersduo trok alle registers open. Een spijkerbroek met slijtgaten werd volledig bedekt met gekleurde stenen en kristallen. Dezelfde decoraties kwamen terug in de stoere riem, de armbanden, ringen en kettingen. More is more!

Van kristallen tot koraal

Spijkerbroek met koraalkleurige versieringen en witte blouse. Photo courtesy of Dolce & Gabbana
Spijkerbroek met koraalkleurige versieringen en witte blouse. Photo courtesy of Dolce & Gabbana

Een andere spijkerbroek werd verrijkt met koraalrode kraaltjes, waardoor aan weerszijden van de broekspijpen een soort koraalriffen ontstonden.

Oversized spijkershorts met zwartkanten details. Photo courtesy of Dolce & Gabbana
Oversized spijkershorts met zwartkanten details. Photo courtesy of Dolce & Gabbana

Een stoere, oversized spijkerbroek die net over de knie viel, kreeg een rand van zwart kant. Dit sluit mooi aan bij de contrasten die we in de modecollecties voor zomer 2027 tegenkomen: vrouwelijk versus mannelijk.

Ook de barrel jeans doet mee

Barrel jeans met juweelknopen voor zomer 2027. Photo courtesy of Dolce & Gabbana
Barrel jeans met juweelknopen voor zomer 2027. Photo courtesy of Dolce & Gabbana

De barrel jeans was wat ingetogener, met ‘alleen’ een sluiting die bestond uit juweelknopen, opnieuw versierd met gekleurde stenen en strass. Deze look vertelt ons niet alleen over de more-is-more trend voor de zomer, maar ook dat barrel jeans ook volgend jaar in de mode blijven!

De jeans werden gecombineerd met witte blouses, zwartkanten lingerie en veel bijous.

Bekijk de foto’s maar eens en experimenteer nu alvast met deze look!

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