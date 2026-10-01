Van shag naar pixie: model Isa Chagas laat zien hoe een ander kapsel je uitstraling verandert. Ontdek wat een korte coupe met je look kan doen.

Van shag naar pixie: dit kan een ander kapsel met je look doen. Foto Charlotte Mesman

Vorig seizoen liep model Isa Chagas tijdens de Paris Fashion Week nog rond met een halflange, krullende shag: nonchalant en stoer. Tijdens de huidige Paris Fashion Week voor lente/zomer 2027 die momenteel in volle gang is, spotten we haar bij Balmain met een compleet andere look. Haar krullen hebben plaatsgemaakt voor een korte pixie cut. En daarmee veranderde niet alleen haar kapsel, maar ook haar hele uitstraling. Wij zijn fan!

Dat modellen regelmatig van look veranderen, is natuurlijk niets nieuws. Een nieuwe coupe kan een gezicht anders laten uitkomen, een silhouet veranderen en een model een compleet ander karakter geven. Dat maakt een drastische knipbeurt bovendien interessant voor de modewereld: met één kapsel kan een bekend gezicht ineens weer als een heel andere versie van zichzelf worden gepresenteerd.

Van shag naar pixie = van textuur naar vorm

Model Isa Chagas met een krullend shag kapsel. Foto Charlotte Mesman

Bij een halflang kapsel is haartextuur een belangrijk onderdeel van het totaalplaatje. Krullen of golven zorgen vanzelf voor volume en beweging. Een pixie werkt anders: hier wordt de vorm van de coupe zelf veel belangrijker. Een paar centimeter verschil bij de slapen of rond de kruin kan al bepalen of een korte coupe zacht en speels of juist strak en uitgesproken overkomt.

De pixie cut van Isa Chagas is sterk gelaagd geknipt en in een pony naar voren gestyled. Foto Charlotte Mesman

Pixies kunnen daardoor onderling veel verschillen. De ene versie is bijna jongensachtig kort, terwijl een andere juist langer wordt gedragen bovenop, met een zachte lok of wat extra textuur. De korte coupe die we momenteel rond Paris Fashion Week zien, zien we in de haartrends van dit moment terug: de pixie duikt steeds vaker op als uitgesproken alternatief voor de lange kapsels en boblijnen die de afgelopen jaren domineerden. Benieuwd welke korte kapsels er nog meer zijn? Er is genoeg keuze!

Waarom een pixie zo’n grote verandering voelt

Het pixie kapsel van Isa Chagas: het is kort in de nek en laat de oren vrij. Foto Charlotte Mesman

Bij Isa is het contrast extra opvallend. Haar shag benadrukte haar krullen en gaf haar look iets nonchalants en stoers. De pixie verlegt de aandacht naar haar gezicht. De nek komt vrij, de kaaklijn wordt zichtbaarder en ook de ogen, wenkbrauwen en oren krijgen ineens een prominentere rol.

Het nieuwe kapsel van Isa Chagas, gefotografeerd bij Balmain voor zomer 2027. Foto Charlotte Mesman

Dat geldt vooral voor de pixie van Isa zoals die bij Balmain gestyled was. Isa’s sterk gelaagde pixie was naar voren geföhnd zodat een pony ontstond die de ogen accentueert.

Dat effect is interessant voor iedereen die zelf met een korte coupe speelt. Het gaat namelijk niet alleen om de vraag hoeveel haar je wilt afknippen, maar ook om wat je daarmee benadrukt. Een pixie verandert de verhoudingen van je hele look. Grote oorbellen vallen bijvoorbeeld meer op en een hoge kraag krijgt een ander effect wanneer er geen lange lokken overheen vallen.

Ook kort? Kijk eerst naar jezelf

Ben je na het zien van Isa’s pixie meteen geneigd om een afspraak bij de kapper te maken? Laat je vooral inspireren, maar probeer haar coupe niet klakkeloos te kopiëren. Een kapsel dat bij Isa perfect werkt, hoeft niet automatisch bij jou hetzelfde effect te hebben. Kijk naar je gezichtsvorm, je haarstructuur en vooral naar de manier waarop je je haar normaal gesproken draagt.

Heb je krullen of veel slag, dan kan een pixie daar juist mooi gebruik van maken met extra lengte, textuur en lagen bovenop. Bij steil haar kan de vorm van de coupe weer veel bepalender zijn. En denk ook praktisch: een korte coupe lijkt misschien onderhoudsvrij, maar juist een pixie vraagt vaak regelmatig een knipbeurt om de vorm te behouden.

Neem daarom vooral het idee van Isa mee naar de kapper. Je mag deze foto’s laten zien als inspiratie of uitgangspunt, maar vraag je kapper welke variant van de pixie bij jouw gezicht en haar past en welke delen je eventueel wat langer kunt houden. Zo krijg je niet per se de coupe van Isa Chagas, maar wel iets wat hetzelfde gevoel geeft, en misschien nog beter bij jou past.

Heb je krullen of veel slag, dan kan een pixie daar juist mooi gebruik van maken met extra lengte en textuur bovenop. Liever wat meer lengte? Bekijk dan ook deze krullende kapsels ter inspiratie. Ze zijn nog steeds up-to-date.