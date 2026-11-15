Jouw weekhoroscoop voor 15 tot 21 november 2026

Weekhoroscoop

Benieuwd wat de week van 15 tot 21 november 2026 voor jou in petto heeft? Je weekhoroscoop vertelt je er meer over. De derde week van november staat in het teken van nieuwe ideeën, persoonlijke keuzes en de eerste voorbereidingen op de feestdagen. Het eerste kwartier van de maan in Waterman op 17 november brengt beweging en nodigt uit om plannen om te zetten in actie. Tegelijkertijd is dit een mooi moment om te ontdekken wat je anders wilt aanpakken en waar je meer ruimte voor wilt maken.

Lees je weekhoroscoop en laat je inspireren door de kansen, ontmoetingen en inzichten die op je pad komen. Scroll naar jouw sterrenbeeld. We wensen je een fijne week!

Inzicht van de week: Een nieuw begin hoeft niet op een nieuw jaar te wachten. Het begint bij een keuze die je vandaag maakt.

Wil je meer weten over wat de sterren voor jou in petto hebben? Lees dan ook je maandhoroscoop en ontdek wat de komende dagen je brengen in liefde, werk en geluk.

Weekhoroscoop van 15 tot en met 21 november 2026

Schorpioen (23 oktober – 21 november)

Dit is jouw week om te stralen, Schorpioen! Je verjaardagsperiode is een mooie aanleiding om stil te staan bij alles wat je het afgelopen jaar hebt bereikt, maar ook bij wat je nog graag wilt veranderen. Misschien merk je dat bepaalde ambities niet meer zo goed bij je passen. Durf vooruit te kijken en jezelf nieuwe doelen te stellen. Je hoeft niet alles meteen te weten.

In de liefde mag het best wat spannender worden. Heb je een relatie, verras je partner dan eens met een spontaan uitstapje of een avond die helemaal in het teken van jullie tweeën staat. Laat je partner eens goed merken dat je hem of haar waardeert. Singles doen er goed aan zich niet achter hun gebruikelijke gereserveerdheid te verschuilen. Iemand kan je aangenaam verrassen.

Ook op het werk is het tijd om je ideeën wat meer ruimte te geven. Je hebt meer in huis dan je soms zelf denkt. En nu de feestdagen dichterbij komen: gun jezelf alvast iets moois. Je hoeft niet altijd op een bijzondere gelegenheid te wachten om jezelf te verwennen.

Boogschutter (22 november – 21 december)

Je voelt dat er iets nieuws in de lucht hangt, Boogschutter. Misschien heb je behoefte aan verandering, misschien begint het gewoon te kriebelen zodra je aan de komende weken denkt. De feestdagen zijn voor jou vooral een gelegenheid om leuke plannen te maken. Denk eens verder dan de gebruikelijke etentjes en bezoekjes. Een spontane uitnodiging, een weekendje weg of een nieuwe traditie kan deze periode extra bijzonder maken.

In je persoonlijke leven mag je wat vaker laten zien wat je werkelijk bezighoudt. Je bent geneigd om moeilijke onderwerpen met een grapje af te doen, maar iemand in je omgeving heeft misschien behoefte aan een serieus gesprek. Neem daar de tijd voor.

Op professioneel gebied kun je deze week een idee oppakken dat al een tijdje in je hoofd zit. Maak een begin, ook als nog niet alles duidelijk is. In de liefde is het belangrijk dat je voldoende vrijheid houdt, maar vergeet niet dat samen iets ondernemen juist heel verbindend kan zijn.

Steenbok (22 december – 19 januari)

Je hebt de neiging om vooruit te plannen en niets aan het toeval over te laten. Dat komt deze week goed van pas, zeker nu de feestdagen steeds dichterbij komen. Toch is er één ding dat je jezelf mag voornemen: niet alles hoeft perfect te zijn. Misschien wordt een etentje juist gezelliger wanneer niet ieder detail tot in de puntjes is geregeld. Laat ook anderen hun steentje bijdragen.

Op je werk kun je een belangrijke stap zetten door een kwestie die al langer blijft liggen eindelijk aan te pakken. Je praktische instelling helpt je om hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden. Laat je niet afleiden door mensen die vooral veel praten, maar weinig doen.

In de liefde is het tijd voor wat meer spontaniteit. Je hoeft niet altijd degene te zijn die alles organiseert. Laat je eens verrassen en geef je partner de ruimte om het initiatief te nemen. Singles kunnen iemand ontmoeten via een zakelijke of sociale afspraak. Sta open voor een onverwachte klik.

Waterman (20 januari – 18 februari)

Je hebt behoefte aan frisse ideeën en nieuwe gezichten, Waterman. De komende weken bieden daar volop mogelijkheden voor. Misschien heb je weinig zin in de gebruikelijke feestdagenrituelen en wil je het dit jaar eens helemaal anders aanpakken. Waarom ook niet? Een originele invulling kan juist voor mooie herinneringen zorgen. Overleg wel even met de mensen om je heen voordat je alle plannen omgooit.

Op werkgebied kun je deze week met een verrassende oplossing komen. Iets waar anderen al een tijdje tegenaan lopen, zie jij ineens vanuit een heel andere hoek. Laat je ideeën horen, ook als ze op het eerste gezicht wat ongebruikelijk lijken.

In de liefde mag je wat meer aandacht besteden aan de kleine gebaren. Je hoeft niet met grootse verklaringen te komen om iemand te laten voelen hoeveel diegene voor je betekent. Singles doen er goed aan vaker op uitnodigingen in te gaan. Juist buiten je vertrouwde kring kun je interessante mensen tegenkomen.

Vissen (19 februari – 20 maart)

Je intuïtie staat deze week op scherp, Vissen. Je voelt goed aan wat er bij anderen speelt, maar probeer niet automatisch de verantwoordelijkheid voor hun gevoelens op je te nemen. Je mag best eens kiezen voor jezelf. Zeker nu de feestdagen dichterbij komen, is het belangrijk dat je niet overal ja op zegt. Je hoeft niet iedere uitnodiging aan te nemen en niet ieder probleem op te lossen.

Creatief gezien is dit een interessante periode. Misschien krijg je zin om je huis anders in te richten, een nieuw recept uit te proberen of alvast na te denken over een bijzondere feestelijke outfit. Geef die ideeën de ruimte. Je kunt meer plezier beleven aan de voorbereidingen dan je vooraf denkt.

In de liefde helpt het om duidelijk te zijn over wat je nodig hebt. Verwacht niet dat je partner alles vanzelf aanvoelt. Singles kunnen een bijzondere ontmoeting hebben op een plek waar ze eigenlijk helemaal niet op zoek zijn naar liefde. Soms ontstaan de leukste dingen wanneer je niets probeert af te dwingen.

Ram (21 maart – 19 april)

Je hebt deze week zin om de handen uit de mouwen te steken, Ram. Er zijn genoeg dingen die je wilt regelen en je bent niet het type dat graag blijft wachten tot iemand anders het initiatief neemt. Dat is een prima eigenschap, maar let erop dat je niet alles tegelijk wilt doen. Vooral bij de voorbereidingen op de feestdagen kun je jezelf gemakkelijk voorbijlopen. Maak een lijstje, schrap wat minder belangrijk is en houd ruimte over voor plezier.

Op het werk kun je indruk maken met je daadkracht. Een beslissing waar je eerder tegenaan hikte, wordt ineens een stuk eenvoudiger. Vertrouw op je ervaring, maar luister ook naar een goed advies.

In de liefde mag je wat meer geduld opbrengen. Niet iedereen kan jouw tempo bijhouden. Een rustig avondje samen kan soms meer opleveren dan een uitgebreid programma. Singles mogen best wat meer initiatief tonen. Een beetje lef kan verrassend goed uitpakken!

Stier (20 april – 20 mei)

Voor jou draait deze week om genieten, Stier. Je hebt zin in gezelligheid, lekker eten en mooie dingen om je heen. Nu de feestdagen dichterbij komen, kun je alvast inspiratie opdoen voor een sfeervolle inrichting of een bijzonder menu. Maar maak er geen wedstrijd van. Het gaat uiteindelijk om de mensen met wie je de tijd doorbrengt, niet om een perfect gedekte tafel.

Financieel is het verstandig om even goed naar je plannen te kijken. De komende periode brengt waarschijnlijk extra uitgaven met zich mee. Bedenk vooraf wat je belangrijk vindt en waar je eventueel op kunt besparen. Zo houd je ook na de feestdagen een prettig gevoel over.

In de liefde mag je wat vaker uit je comfortzone komen. Misschien is het tijd om samen iets te ondernemen wat jullie nog nooit hebben gedaan. Singles kunnen iemand leren kennen via vrienden of tijdens een gezellige bijeenkomst. Laat je niet uitsluitend leiden door je eerste indruk. Soms heeft iemand wat meer tijd nodig om je te verrassen.

Tweelingen (21 mei – 20 juni)

Je agenda begint zich aardig te vullen, Tweelingen. Er zijn mensen die je wilt zien, afspraken die je niet wilt missen en allerlei plannen voor de komende feestperiode. Je vindt het heerlijk om overal een beetje bij te zijn, maar probeer niet op drie plaatsen tegelijk te willen zijn. Kies bewust waar je je tijd aan besteedt. Dan blijft er ook ruimte over voor spontane momenten.

Op het werk kun je deze week profiteren van je vlotte manier van communiceren. Een gesprek kan een nieuwe samenwerking of een interessant idee opleveren. Zorg er wel voor dat je afspraken duidelijk vastlegt. Je enthousiasme kan soms sneller gaan dan de praktische uitvoering.

In de liefde is het tijd voor wat meer aandacht en minder afleiding. Leg je telefoon eens weg wanneer je samen bent. Singles hebben kans op een leuke flirt, mogelijk via een berichtje of een onverwacht gesprek. Laat het allemaal rustig ontstaan. Niet iedere ontmoeting hoeft meteen ergens toe te leiden.

Kreeft (21 juni – 22 juli)

Je gedachten gaan deze week misschien al wat vaker uit naar thuis, Kreeft. De naderende feestdagen maken dat je zin krijgt om het gezellig te maken en mensen om je heen uit te nodigen. Toch hoeft het niet allemaal bij jou te gebeuren. Misschien is het juist heerlijk om dit jaar eens bij iemand anders aan te schuiven en je te laten verwennen.

Op werkgebied kun je behoefte hebben aan wat meer overzicht. Er liggen verschillende taken op je te wachten, maar niet alles verdient dezelfde aandacht. Begin met de zaken die echt niet kunnen wachten. De rest mag best even blijven liggen.

In de liefde is het een goede week om een klein misverstand uit de weg te ruimen. Soms is een eenvoudig gesprek voldoende om de sfeer weer helemaal goed te krijgen. Singles mogen wat meer vertrouwen op hun aantrekkingskracht. Je hoeft niet voortdurend rekening te houden met wat anderen van je denken. Laat jezelf zien zoals je bent. Dat is meer dan genoeg.

Leeuw (23 juli – 22 augustus)

Je hebt zin in een beetje glamour, Leeuw! Nu de feestdagen dichterbij komen, kun je je helemaal uitleven met mooie kleding, bijzondere accessoires en plannen voor gezellige avonden. Misschien heb je zelfs al een gelegenheid in gedachten waarvoor je graag iets nieuws wilt dragen. Wacht niet tot het laatste moment met zoeken. Juist nu kun je rustig inspiratie opdoen en iets vinden dat echt bij je past.

Ook op sociaal gebied staat er het nodige te gebeuren. Je trekt gemakkelijk mensen aan en kunt deze week een verbindende rol spelen binnen je vriendenkring. Maar vergeet niet dat je niet altijd degene hoeft te zijn die voor de sfeer zorgt. Je mag ook gewoon genieten.

In de liefde is het tijd voor een beetje extra vuur. Heb je een relatie, plan dan iets waar jullie allebei naar uitkijken. Singles kunnen rekenen op aandacht. Een compliment of een speelse flirt kan zomaar het begin zijn van iets leuks. Geniet ervan zonder meteen vooruit te willen kijken.

Maagd (23 augustus – 22 september)

Je merkt dat je behoefte hebt aan orde en overzicht, Maagd. Met de feestdagen in aantocht is dat niet zo vreemd. Er moeten misschien nog afspraken worden gemaakt, boodschappen worden gepland en allerlei praktische zaken geregeld. Maak het jezelf niet moeilijker dan nodig. Een goede voorbereiding is prettig, maar je hoeft niet ieder detail vooraf vast te leggen. Laat ruimte voor een beetje improvisatie.

Op het werk kun je deze week een klus afronden waar je al langer tegenaan kijkt. Dat geeft niet alleen voldoening, maar ook mentale ruimte voor nieuwe plannen. Misschien ontdek je dat je toe bent aan een andere aanpak of een nieuwe uitdaging.

In de liefde is het belangrijk om niet te veel te analyseren. Soms zegt een spontaan gebaar meer dan een uitgebreid gesprek. Singles mogen hun kritische blik deze week iets minder streng afstellen. Niemand is perfect, jijzelf ook niet. Geef een interessante persoon de kans om je op een andere manier te verrassen.

Weegschaal (23 september – 22 oktober)

Je hebt behoefte aan schoonheid, gezelligheid en fijne contacten, Weegschaal. De naderende feestdagen spreken je dan ook behoorlijk aan. Je kunt deze week zin krijgen om je garderobe eens kritisch te bekijken, een paar mooie accessoires uit te zoeken of alvast na te denken over de sfeer die je thuis wilt creëren. Laat je inspireren, maar koop niet zomaar iets omdat het er mooi uitziet. Kies vooral wat je echt blij maakt.

In je sociale leven kan een onverwachte uitnodiging voor wat extra dynamiek zorgen. Misschien ontmoet je iemand die je op een nieuw idee brengt of met wie je meteen een klik hebt. Zeg niet te snel nee omdat je agenda al aardig gevuld is.

In de liefde draait het om evenwicht. Je bent goed in rekening houden met anderen, maar vergeet niet om ook je eigen wensen uit te spreken. Heb je een relatie, bespreek dan samen hoe jullie de komende feestperiode willen invullen. Singles mogen best wat duidelijker laten merken dat ze openstaan voor romantiek.

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