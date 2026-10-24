De pufferjas 2.0: unieke puffertrends voor winter 2026-2027. Photo courtesy of N21

De pufferjas is al enkele winters niet meer weg te denken uit het modebeeld. Maar voor herfst/winter 2026-2027 krijgt de gewatteerde jas een opvallend nieuwe look. Op de catwalks maakte de lange, oversized puffer coat plaats voor korte modellen met uitgesproken volumes, sculpturale vormen en verrassende details. Van glanzend leer en zuurstokroze tot felle kleuren en dramatische kragen: de puffer is deze winter niet langer de praktische winterjas zoals we die kennen, maar een statement item van je look.

De puffer is niet de enige jas die deze winter opvalt. Bekijk ook de jassentrends voor herfst/winter 2026-2027 en ontdek welke modellen nog meer het modebeeld bepalen.

De puffertrends voor winter 2026-2027: van sculpturaal tot speels

Het volume blijft, maar de puffer coat voor deze winter wordt aanmerkelijk korter. Bij de nieuwe puffers ligt het accent bovendien vaker op de schouders, mouwen en kraag. Ook de materialen en afwerkingen vallen op. Glanzende stoffen, gewatteerd leer (heel bijzonder voor een puffer jack), en unieke details geven de vertrouwde winterjas een meer uitgesproken karakter. Vier tendensen springen eruit.

1. De puffer als avondjas

Mouwloze puffercoat met grote kraag en ceintuur op gedrapeerde rok. Photo courtesy of N21

Wie zegt dat een puffer alleen bij een casual winteroutfit past? Voor winter 2026-2027 krijgt de gewatteerde jas soms een bijna coutureachtige uitstraling. Zo kwam het Italiaanse modehuis N21 met een diepzwart mouwloos model met overdreven veel volume en een hoge kraag. Een smalle riem zorgt voor een smallere taille, iets wat we van de puffer coat niet gewend zijn. Combineer zo’n jas met een gedrapeerde zwarte rok voor een elegant contrast. Iets voor de decembermaand misschien?

Het resultaat is een dramatische combinatie waarin de puffer niet langer een praktische toevoeging is, maar juist het middelpunt van de look vormt. Het is een verrassende manier om een typisch sportieve winterjas een avondwaardige uitstraling mee te geven.

2. Een mix van outdoor en balletcore

Een look met korte puffer coat en balletinvloeden op de catwalk van Cecilie Bahnsen. Photo courtesy of Cecilie Bahnsen

Een andere opvallende tendens is: het contrast tussen technische materialen en romantische details. Een voorbeeld daarvan zagen we bij Cecilie Bahnsen. Daar was een korte, glanzende puffer in navyblauw gecombineerd met een opbollende korte rok (een soort vernieuwde ballettutu), een lichte balletmaillot, grijze beenwarmers en sportieve halfhoge veterlaarzen. Wij zijn fan van deze look die het midden houdt tussen outdoor en balletcore.

3. Cropped, getailleerd en luxueus

Een kleine puffercoat die deel uitmaakt van een indoor outfit op de catwalk van Louis Vuitton. Let op de laagjes! Photo courtesy of Louis Vuitton

De puffers voor winter 2026-2027 mogen dan overwegend kort zijn, ze zijn niet allemaal geschikt voor de avond of uitgesproken sportief. Er zijn ook opvallend chique uitvoeringen voor overdag. Een voorbeeld is de donkerbruine uitvoering in leer bij Tod’s of het zwarte, korte en doorgestikte jasje met twee rijen knopen bij Louis Vuitton. Heel mooi is ook de korte puffer met grote kraag bij Sportmax.

Is deze kleine pufferjas echt in leer? Geniaal! Photo courtesy of Tod’s

Draag zo’n cropped puffer met een wijde pantalon voor een spel met proporties, of combineer hem met een strakke broek voor een meer gestroomlijnd silhouet. Door de kortere lengte krijgt de outfit een andere balans dan bij de lange puffercoat die de afgelopen winters zo populair was. Van een vrij zwaar en log silhouet gaan we naar gestroomlijnde en verfijnde versies.

Kort zwart pufferjack op zwarte slim fit broek bij Sportmax voor een moderne look. Photo courtesy of Sportmax

4. Kleurrijk, glanzend en maximalistisch

En wat vind je van deze zuurstokroze korte puffercoat van Diesel? Photo courtesy of Diesel

Er zijn ook ongewoon fantasierijke puffers voor deze winter. Op de catwalk van Diesel in Milaan spotten we een kort, felroze exemplaar met zilverkleurige accenten en een enorme kraag. Bij Isabel Marant zagen we varsity-jackets met doorgestikte mouwen.

Hier hoeft niet alles ingetogen of perfect op elkaar afgestemd te zijn. Kleur, glans en verschillende texturen mogen juist met elkaar botsen. De puffer is deze winter een speels statement dat een eenvoudige outfit in één klap een heel ander karakter geeft.

Zo draag je de nieuwe puffer

De sleutel tot de nieuwe pufferlook is het spelen met contrasten. Een kort, volumineus model komt bijvoorbeeld mooi tot zijn recht met een wijde pantalon, terwijl een dramatische avond-puffer juist interessant wordt over een elegante rok of misschien zelfs een lange avondjurk.

Let daarbij op de verhouding tussen de jas en de rest van je outfit. Heeft de puffer een enorme kraag, opvallende schouders of veel volume, houd de overige kleding dan eventueel wat eenvoudiger. Bij een kleurrijk of glanzend model kun je juist experimenteren met meer textuur en uitgesproken accessoires.

Welke puffer kies je voor winter 2026-2027?

Let op: je hoeft je lange puffercoat niet meteen op te bergen. Een klassiek model blijft een praktische keuze voor koude dagen. Maar wil je je wintergarderobe een modieuze update geven, kijk dan vooral eens naar kortere silhouetten, opvallende kragen, glanzende materialen en bijzondere details.

Een riem die de taille accentueert, een opvallend doorgestikt patroon of een ongewoon materiaal kan al voldoende zijn om de jas een andere uitstraling te geven. Als je graag met de mode experimenteert, kun je ook kiezen voor een felle kleur of een combinatie met romantische of feestelijke kledingstukken.

De puffer is voor winter 2026-2027 dus nog altijd warm en comfortabel, maar krijgt er een flinke dosis persoonlijkheid bij. Minder nadruk op de klassieke, lange duvet-jas en meer aandacht voor vorm, materiaal en styling. Puffer 2.0 is korter, expressiever en vooral bedoeld om gezien te worden.

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