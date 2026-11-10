French girl chic: dit nonchalante opsteekkapsel met pony wil je nadoen!

Dit nonchalante opsteekkapsel met pony en schuifspeldjes heeft een romantische French girl chique-uitstraling. Doe het na!

Influencer Camila Cisneros met nonchalant opsteekkapsel bij Miu Miu in Parijs. Foto Charlotte Mesman

Niet ieder opsteekkapsel hoeft glad, strak en tot in de puntjes verzorgd te zijn. Soms zit de charme in een paar losse lokken, een beetje volume en een paar eenvoudige haaraccessoires. Een nonchalant opsteekkapsel als dat van influencer Camila Cisneros bij Miu Miu is daar een mooi voorbeeld van. Met een volle pony, een lage, losse ‘staartknot’ en schuifspelden krijgt het een romantische, typisch French girl-chique uitstraling.

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Een nonchalant opsteekkapsel met een Franse twist

De lange bottleneck pony is een belangrijk element in dit opsteekkapsel. Foto Charlotte Mesman

Dit opsteekkapsel spotten we tijdens de Paris Fashion Week bij de modeshow van Miu Miu voor lente/zomer 2027. Camila Cisneros had met dit kapsel de speelse haarstyling die we van het Italiaanse modehuis kennen goed geïnterpreteerd. Geen perfect gestyled haar, maar een kapsel met beweging, textuur en een paar bewust gekozen onvolkomenheden.

De basis is hier een kaaklange haarsnit met slag of een lichte krul. Voor de gelegenheid is het haar losjes naar achteren gebracht, waarbij de bovenste haarlokken in de nek zijn bijeengebonden met meerdere elastiekjes, waardoor een soort compact staartje ontstaat dat overkomt als een knot. De onderste lokken in de nek zijn niet meegenomen en worden los gedragen. Dat geeft het kapsel een luchtig karakter.

Ook bovenop is het haar niet strak naar achteren gekamd. Het behoudt zijn natuurlijke textuur en heeft wat extra volume. Daardoor ontstaat een zachte, licht bolle vorm, een soort bouffant, die mooi contrasteert met de strakkere zijkanten.

De pony en schuifspelden maken het kapsel bijzonder

Een belangrijk onderdeel van deze look is de volle, vrij lange pony. Die valt ver over het voorhoofd en tot bijna op de ogen, terwijl de lokken aan de zijkanten geleidelijk langer worden (het is een soort bottleneck pony). In combinatie met de losse manier van opsteken krijgt het kapsel iets romantisch en een tikje retro.

Opsteekkapsel met schuifspeldjes die de lokken aan de zijkant van het haar bijeenhouden. Foto Charlotte Mesman

Maar het meest opvallende detail zijn misschien wel de goudkleurige en zwarte schuifspelden waarmee de haarlokken aan de zijkant van het hoofd zijn vastgezet. Ze wijzen niet allemaal dezelfde kant op: sommige zijn horizontaal, andere zijn schuin geplaatst. Normaal gesproken proberen we schuifspelden zo onzichtbaar mogelijk weg te werken. Hier maken ze nadrukkelijk deel uit van de styling. Een detail dat we vorig seizoen ook al zagen bij Dries van Noten, waar eenvoudige schuifspelden uitgroeiden tot de blikvangers van een kunstig opsteekkapsel.

Zulke alledaagse haaraccessoires, die normaal gesproken vooral een praktische functie hebben, krijgen zo een decoratieve rol. Het geeft het kapsel een speelse knipoog naar de jaren negentig en de vroege jaren 2000, toen zichtbare haarspelden en nonchalante opsteekkapsels eveneens populair waren.

Zo maak je dit opsteekkapsel zelf

Het leuke aan deze haarstijl is dat het kapsel niet perfect hoeft te zijn. Integendeel, een beetje natuurlijke beweging voegt iets extra’s toe. Je hoeft ook niet per se lang haar te hebben. Met een bob die tot ongeveer de kaaklijn komt of haar tot op de schouders kun je een vergelijkbaar effect creëren, afhankelijk van de lengte en hoeveelheid haar.

1. Bereid je haar voor

Begin met haar dat een dag niet gewassen is, zodat het meer grip heeft en zich gemakkelijker laat opsteken. Gebruik eventueel een beetje textuurspray of droogshampoo om extra volume en houvast te creëren. Laat je pony vrij en breng die met een föhn en ronde borstel in model.

2. Breng het haar naar achteren

Borstel de bovenste haarlokken losjes naar achteren. Trek het haar niet te strak naar achteren, want je wilt het volume bovenop behouden. Verzamel de lokken laag in de nek en zet ze daar vast met een elastiekje. Onthoud: niet iedere lok hoeft in het staartje terecht te komen.

3. Maak een klein staartje

Opsteekkapsel met klein staartje en meerdere elastiekjes laag in de nek. Foto Charlotte Mesman

Bind vervolgens meerdere elastiekjes om het staartje, afwisselend in lichte en donkere kleuren, zodat je een soort compacte, losse knotvorm krijgt. Het hoeft geen perfect rond knotje te worden.

4. Voeg de zichtbare schuifspelden toe

Nu komt het leukste gedeelte. Zet de bovenste haarlokken aan de zijkant van je hoofd vast met goudkleurige of zwarte schuifspelden. Je kunt de haarlokken lichtjes ronddraaien voor meer beweging. Laat de haarpunten een beetje uitspringen. Varieer met de richting en plaats de speldjes niet allemaal keurig op één lijn. Juist het speelse effect maakt deze haarstijl bijzonder.

5. Werk de losse lokken af

Trek bij de slapen eventueel een paar fijne lokken los en laat ook in de nek wat haar vrij. Fixeer het geheel met een lichte haarspray, zodat het kapsel op zijn plaats blijft maar niet stijf wordt.

Voor wie is deze haarstijl geschikt?

Dit opsteekkapsel is vooral interessant als je een pony hebt en je haar graag eens op een andere manier draagt. Deze manier van opsteken werkt mooi bij een bob of halflang haar, al hangt het uiteindelijke resultaat natuurlijk af van de lengte en laagjes in je coupe.

Heb je van nature slag of krullen, dan kun je die textuur juist benutten. Het haar hoeft niet eerst helemaal glad gemaakt te worden. Bij fijn haar kan een textuurspray helpen om meer volume en grip te krijgen. Heb je dikker haar, dan is het belangrijk om het opsteekkapsel met voldoende spelden stevig vast te zetten.

Ook de haaraccessoires kun je aanpassen aan je eigen smaak. Goudkleurige schuifspelden geven een feestelijke touch, terwijl zwarte of zilverkleurige exemplaren het kapsel een andere uitstraling geven. Maar je kunt natuurlijk ook voor een ander type speldje kiezen.

Het resultaat is een opsteekkapsel dat niet overdreven feestelijk of formeel overkomt. Eerder een beetje romantisch, een beetje eigenwijs en vooral heerlijk nonchalant. Precies die imperfecte afwerking kennen we van Miu Miu. Over nonchalant gesproken: voor de modeshow van Prada voor lente/zomer 2027 koos Miuccia Prada zelfs voor pluizig haar!