Concealer lips na je 50e: zo geef je je lippen een vollere uitstraling

Concealer lips kunnen je lippen na je 50e optisch voller maken. Experimenteer eens met deze jaren 2000 techniek voor een vollere mond.

Zachte contouren en een lichtere lippenstiftkleur kunnen je lippen voller doen lijken

Naarmate je ouder wordt, kunnen je lippen wat dunner worden en kunnen fijne lijntjes rond de mond zichtbaarder worden. Dat vraagt om een iets andere aanpak bij het aanbrengen van lipstick. Een interessante make-uptechniek is concealer lips. Hierbij werk je met zachte, natuurlijke kleurovergangen in plaats van scherp omlijnde lippen. Met de juiste kleur en een paar eenvoudige trucjes creëer je een frisse liplook die je mond optisch wat voller kan laten lijken.

Ook op de catwalk zien we dat lipmake-up weer volop aandacht krijgt. Benieuwd welke kleuren en technieken dit seizoen in de mode zijn? Bekijk ook de make-uptrends voor herfst/winter 2026-2027.

Wat zijn concealer lips?

Bij concealer lips gebruik je concealer om de natuurlijke rand van je lippen minder zichtbaar te maken. Vervolgens breng je een lipkleur aan die mooi aansluit bij je eigen teint. De overgang tussen je lippen en de huid wordt hierdoor zachter en minder scherp.

De klassieke versie van deze make-uptechniek werkt met vrij lichte, beige nude tinten. Dat geeft een typisch jaren 2000-effect, waarbij de lippen bijna dezelfde kleur krijgen als de huid. Tegenwoordig kun je de techniek ook op een veel natuurlijkere manier toepassen, met bijvoorbeeld een zachtroze, nude-rose of mauvetint.

Waarom deze make-uptechniek interessant is na je 50e

Bij rijpere lippen kan een heel strak getekende lipcontour soms wat hard overkomen. Daarom is een zachtere finish een mooi alternatief. Bij concealer lips gebruik je een klein beetje concealer in een tint die overeenkomt met je huidskleur om de overgang tussen je lippen en de huid rondom je mond zachter te maken. Vervolgens breng je lipstick aan in een kleur die bij je natuurlijke lipkleur past. Je tekent dus geen scherpe lijn rond je mond, maar kiest voor een zachtere, meer diffuse afwerking. Dat geeft een natuurlijker resultaat.

Concealer lips zijn slechts één manier om je make-up aan te passen aan de veranderingen die je gezicht met de jaren ondergaat. Ook met de juiste foundation, blush en oogmake-up kun je een frisse uitstraling creëren. Lees ook onze andere make-uptips voor vrouwen boven de 50.

Zo creëer je zelf concealer lips

Je hebt maar een paar producten nodig om deze techniek uit te proberen. Het belangrijkste is dat je voorzichtig werkt en niet te veel concealer gebruikt.

1. Verzorg je lippen

Begin met een verzorgende lippenbalsem. Laat deze even intrekken en dep eventueel het teveel aan product weg. Op soepele, goed verzorgde lippen komt lipstick veel mooier uit.

2. Breng een klein beetje concealer aan

Gebruik een concealer die ongeveer overeenkomt met je huidskleur. Breng met een klein penseel een heel dun laagje aan langs de buitenste rand van je lippen. Je wilt de contour verzachten, niet volledig laten verdwijnen.

3. Kies een natuurlijke lippenstift

Ga voor een lippenstiftkleur die dicht bij je eigen lipkleur ligt. Zachtroze, nude-rose, warm beige en mauve kunnen heel mooi zijn bij een rijpere huid. Vermijd een tint die veel lichter is dan je eigen lippen, want die kan je mond juist laten wegvallen.

4. Breng je lipstick aan

Breng de lipstick aan vanuit het midden van je boven- en onderlip en werk voorzichtig naar buiten toe. Je hoeft de kleur niet overal even intens aan te brengen.

5. Vervaag de overgang

Dep met je vingertop of een klein penseel voorzichtig over de overgang tussen lipstick en concealer. Zo ontstaat een zachte rand zonder een duidelijk getekende contour.

6. Voeg eventueel wat glans toe

Een klein beetje transparante lipolie of glanzende balsem in het midden van je lippen geeft een mooi lichtaccent. Hierdoor kunnen je lippen optisch wat voller lijken.

Welke lipstickkleuren staan mooi na je 50e?

De kleurkeuze bepaalt voor een groot deel hoe fris je lippen eruitzien. Hele lichte of koele nude tinten kunnen je mond bleek maken. Ook erg donkere kleuren kunnen de lippen optisch kleiner laten lijken.

Probeer eens deze kleuren:

Nude-rose: een natuurlijke roze tint die je eigen lipkleur versterkt.

een natuurlijke roze tint die je eigen lipkleur versterkt. Dusty pink: een zachte, iets vergrijsde roze kleur.

een zachte, iets vergrijsde roze kleur. Warm beige: een mooie nude keuze, zolang de kleur niet te licht is.

een mooie nude keuze, zolang de kleur niet te licht is. Zacht mauve: geeft je lippen iets meer diepte zonder overheersend te zijn.

geeft je lippen iets meer diepte zonder overheersend te zijn. Peachy pink: een warme roze-perzikkleur die je gezicht een frisse uitstraling geeft.

Kijk vooral naar je eigen lipkleur en huidskleur. Een nude lipstick hoeft niet beige te zijn. Vaak is een rozeachtige tint juist veel flatterender. Wil je weten waar je nog meer op moet letten bij het kiezen en aanbrengen van lipstick? Lees dan ook onze lippenstifttips voor vrouwen boven de 50.

Welke producten heb je nodig?

Met een paar basisproducten kom je al een heel eind:

Een verzorgende lippenbalsem als basis.

Een romige lipstick in een natuurlijke kleur.

Een concealer die bij je huidskleur past.

Een klein make-uppenseel om de concealer nauwkeurig aan te brengen.

Een transparante lipolie of balsem voor een beetje glans.

Kies bij voorkeur een lipstick met een crème- of satijnfinish. Die voelt doorgaans prettiger aan dan een sterk matterende lipstick, zeker wanneer je lippen wat droger zijn geworden. Het randje concealer helpt tegen uitlopen.

Deze fouten kun je beter vermijden

Te veel concealer gebruiken. Een dikke laag concealer rond je mond kan onnatuurlijk overkomen en de lippen juist laten verdwijnen. Gebruik zo weinig mogelijk product.

Een te lichte nude lipstick kiezen. Een beige of grijze kleur die veel lichter is dan je eigen lipkleur kan je gezicht flets maken. Kies liever een warme of rozeachtige tint.

De natuurlijke lipcontour volledig wegwerken. Het doel is een zachtere overgang, niet het verdwijnen van je lippen. Laat je natuurlijke vorm zoveel mogelijk intact.

Een te droge lipstick gebruiken. Matte lipsticks kunnen droge plekjes en fijne lijntjes extra zichtbaar maken. Een romige textuur is vaak een mooiere keuze.

Niet te verwarren met blurred lips

Concealer lips zijn niet hetzelfde als de blurred lips voor zomer 2027. Bij concealer lips gebruik je concealer om de natuurlijke overgang tussen je lippen en de huid te verzachten. Die concealer breng je heel netjes aan. Bij blurred lips ga je je lippenstift juist bewust vervagen of zelfs slordig buiten de contouren aanbrengen. Beide technieken hebben gemeen dat ze afrekenen met de strak omlijnde lippen, maar het uitgangspunt is anders.