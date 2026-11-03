Uitgelopen lippenstift is dé bizarre beautytrend van zomer 2027. Bekijk onze make-upfoto’s van de Fashion Weeks en ga er direct mee aan de slag.

Uitgelopen lippenstift voor de modellen op de catwalk van Valentino lente/zomer 2027. Photo courtesy of Valentino

Lippenstift buiten je lipcontouren is normaal gesproken iets wat je liever wilt voorkomen. Zeker als je wat fijne lijntjes rond je mond hebt, weet je wat we bedoelen. Toch is dat precies wat we op de catwalks voor lente/zomer 2027 zagen. Uitgelopen lippenstift is de allernieuwste make-uptrend. En bij sommige modehuizen ging het behoorlijk ver!

Uitgelopen lippenstift: van slordig naar stijlstatement

Bij Diesel ging uitgelopen lippenstift wel héél ver: de kleur werd tot ver buiten de lipcontouren uitgesmeerd, bijna tot aan de neus en kin. Photo courtesy of Diesel

De meest opvallende voorbeelden kwamen we tegen bij Diesel tijdens Milan Fashion Week. Make-upartieste Inge Grognard creëerde liplooks die eruitzagen alsof de modellen al een lange avond achter de rug hadden. De lippenstift zat niet alleen op de lippen, maar was ook ver daarbuiten uitgesmeerd. Bij sommige modellen liep de kleur zelfs door tot op de kin en bijna tot aan de neus.

Uitgelopen donkerrode lippenstift op de catwalk van Antonio Marras in Milaan. De lippenstift lijkt echt in lijntjes te kruipen. Photo courtesy of Antonio Marras

Ook bij Antonio Marras zagen we uitgelopen lippenstift, daar in een diepe donkerrode kleur. Het effect was minder extreem dan bij Diesel, maar de mond was eveneens allesbehalve netjes omlijnd. En velen van ons zouden eerlijk gezegd met dit resultaat niet al te blij zijn!

Vervaagde lippen: de zachtere variant

Niet alle ontwerpers gingen zó ver als Diesel en Marras in Milaan. Op andere catwalks zagen we een subtielere versie van dezelfde trend: lippen waarbij de kleur niet scherp binnen de contouren blijft, maar zachtjes vervaagt. Denk aan lippen die eruitzien alsof je net een rode vrucht hebt gegeten of iemand hebt gekust.

Een goed voorbeeld daarvan zijn de liplooks bij Valentino. Dit maison liet zien hoe mooi een vervaagde lip kan zijn in roze en oranjeroze tinten. Hier gaat het niet om slordig aangebrachte lipstick, maar om een expres diffuus effect.

Rode lippenstift in de fijne lijntjes ook bij Celine, maar is het ook hier bewust gedaan? Gelet op de mascara misschien wél! Foto ADVERSUS

Bij Kim Shui zagen we rode lippen met een minder strak afgebakende vorm. Dries Van Noten maakte het geheel nog geraffineerder en speelde met kleurverschillen en vervaagde overgangen, onder meer met een donkerrode bovenlip en een lichtere onderlip. Meer hierover kun je lezen in ons artikel over de lippenstifttrends voor lente/zomer 2027.

Waarom juist nu uitgelopen lippenstift?

Na seizoenen waarin perfect omlijnde lippen, overlining en strak aangebrachte lipstick de boventoon voerden, is er ruimte voor een nonchalantere liplook. Uitgelopen lippenstift, lipstick met stained effect. Trends en tegentrends, weet je nog? Make-up hoeft tegenwoordig niet meer tot in de puntjes verzorgd te zijn. Een beetje imperfectie mag juist karakter geven. Dit fenomeen wordt wel intentional imperfection genoemd, en we komen het eigenlijk overal tegen: in de mode, in de make-up, in de kapsels.

De trend sluit aan bij de bredere beweging naar make-up die er minder gepolijst uitziet. Lippen mogen eruitzien alsof je je al een paar uurtjes geleden hebt gestift: een beetje smoezelig, hier en daar uitgelopen en vooral niet te perfect.

Zo creëer je zelf stained lips

Uitgelopen lippenstift gaat in het dagelijks leven misschien iets te ver, maar een stained lip (alsof je van de bessenjam hebt gesnoept of net een aardbeienijsje hebt gegeten) kan heel mooi zijn. Je kunt stained lips thuis vrij eenvoudig creëren. Kies bij voorkeur een matte of zacht dekkende lippenstift en breng een beetje kleur aan in het midden van je lippen. Dep de kleur met je vingertoppen voorzichtig naar buiten toe zodat deze geleidelijk vervaagt. Gebruik niet te veel product: het gaat juist om een nonchalant, bijna natuurlijk kleureffect.

Uitgelopen lippenstift: voor vrouwen 50+ misschien herkenbaar?

Er zit een grappige tegenstelling in deze trend. Veel vrouwen boven de vijftig kennen het probleem van lipstick die buiten de lipcontouren kruipt. Door fijne lijntjes rond de mond kan lippenstift gemakkelijker uitlopen. Vaak proberen we dat juist te voorkomen, bijvoorbeeld met een lippotlood of een lipstick die wat droger is. Meer erover kun je lezen in ons artikel De mooiste lippenstift voor vrouwen 50+: zo kies je de juiste kleur en finish.

Op de catwalk wordt datzelfde effect nu bewust opgezocht. Natuurlijk is er een verschil tussen een bewust uitgelopen lip en lipstick die onbedoeld in de lijntjes trekt. Maar het laat wel zien dat make-upregels flexibel zijn en zeker geen voorschriften. Wat jarenlang als een foutje gold, kan ineens een stijlstatement worden.