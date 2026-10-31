Lippenstifttrends zomer 2027: van felrood tot romantisch roze

Bekijk de lippenstifttrends voor zomer 2027: van felrode laklippen en romantisch roze tot bruine jaren 90-lippen en glossy finishes.

Model met felrode lippenstift bij de modeshow van Lanvin voor lente/zomer 2027. Foto ADVERSUS

Lippenstift is bezig aan een sterke comeback. Op de catwalks voor lente/zomer 2027 zagen we uiteenlopende lippenstifttrends: van romantisch roze en felrode glossy lippen tot bruine jaren 90-lippen. Maar de meest opvallende lipsticktrend is: stained lips, en niet een beetje ook! Je merkt het al; er is geen vaste regel. Het wordt weer een seizoen van contrasten. Dit is iets wat we ook in de andere make-uptrends voor lente/zomer 2027 tegenkomen.

Geen vaste regel

Dat er geen vaste regel is, valt niet alleen op te maken uit de verschillende liplooks die we op de internationale catwalks tegenkwamen, maar vooral ook uit het feit dat de modehuizen binnen één show voor meerdere lipstickkleuren en opmaaktechnieken kozen. Zo was het bij Diesel in Milaan qua lippenstift een crescendo die eindigde met uitgesmeerde lippenstift. Dit gaat véél verder dan de klassieke stained lips!

Ook qua lippenstiftkleuren en finishes valt er in lente/zomer 2027 veel te beleven:

Rode lippen in verschillende nuances en texturen

Rode lippen die nét niet helemaal precies omlijnd zijn bij Celine voor lente/zomer 2027. Foto ADVERSUS

Rode lippenstift is een klassieker, maar voor lente/zomer 2027 gaan we verschillende nuances en texturen zien. Bij Lanvin spotten we helderrode lippen (maar alleen voor sommige modellen), terwijl Tom Ford (ook hier voor enkel een paar modellen) voor een glanzende, bijna gelakte finish koos. Het resultaat is een lip die direct de aandacht trekt, zeker tegen de achtergrond van een verder natuurlijke make-uplook. De Italiaanse ontwerper Antonio Marras koos daarentegen voor matte, donkerrode lippen, iets wat voor de zomer best bijzonder is.

Donkerrode, imperfecte lippenstift bij Antonio Marras in Milaan. Photo courtesy of Antonio Marras

Zowel de roodkleuren als de texturen – van mat tot lak – lopen dus sterk uiteen.

Romantische roze lippen

Bleekroze lippen met precieze contouren bij Loewe lente/zomer 2027. Foto ADVERSUS

Tegenover de felrode lippen staat een zachtere trend: roze liplooks met een romantische uitstraling. Bij Chloé zagen we lichtroze, glanzende lippen. Ook Isabel Marant koos voor een zachte roze finish met glans. Bij Balenciaga was de lippenstift mat en net even iets meer roze dan de natuurlijke lipkleur.

Deze rozetinten zijn fris en vrouwelijk maar niet te zoetsappig. Een transparante roze gloss of een glanzende lipstick geeft je mond een subtiel accent en past goed bij een lichte, natuurlijke make-uplook.

Bruine lippen en jaren 90-glamour

Intens bruine, glanzende lippenstift bij Gucci. Een knipoog naar de jaren 90. Photo courtesy of Gucci

De jaren 90 blijven een inspiratiebron voor make-up. Bij Gucci zagen we allerlei gradaties bruine lippenstift, soms intens donker, soms gecombineerd met lipliner en glans. Die combinatie verwijst naar de uitgesproken liplooks uit dat decennium, maar laat zich ook vertalen naar een moderne make-uproutine.

Kies bijvoorbeeld een bruine lipliner en kleur je lippen in met een lichtbruine lipstick of gloss. Je kunt het contrast duidelijk aanzetten voor een uitgesproken look, of juist kiezen voor een subtiel kleurverschil.

Van oranjerood tot diep wijnrood

Imperfecte, oranjerode lippenstift bij Valentino. Photo courtesy of Valentino

Rood, roze, oranje, bruin, en alles wat daartussen zit. Eigenlijk mag elke lippenstiftkleur. Oranjerood geeft de klassieke rode lip een warmere, zomerse uitstraling, terwijl donkere roodtinten juist voor een dramatischer effect zorgen.

Zomer 2027 wordt een zomer waarin je volop mag experimenteren, of je dat nu doet met een warmere oranjerode tint, een bessenkleur of een diepe wijnrode lipstick. De finish bepaalt daarbij voor een groot deel de uitstraling: glanzend en intens, fluweelmat of juist nonchalant vervaagd.

Uitgelopen lippenstift: perfect hoeft niet

We zeiden het al: niet iedere liplook hoeft strak omlijnd te zijn. Diesel ging het verst met lippenstift die ver buiten de lipcontouren was uitgesmeerd. Ook bij Antonio Marras liep de donkerrode kleur uit. Valentino koos voor een subtieler stained effect, met roze en oranjeroze lippen waarvan de contouren zacht vervaagd zijn.

Een scherp omlijnde rode bovenlip en een lichtere onderlip met roze lippotlood bij Dries Van Noten. Foto ADVERSUS

Bij Dries Van Noten zagen we een andere interpretatie van de vervaagde lip. Bij sommige modellen was de bovenlip donkerrood aangezet, terwijl de onderlip juist een veel lichtere kleur had, alsof het rood van de bovenlip had afgegeven. Dit tweekleurige effect geeft de mond extra diepte en laat zien hoeveel variaties er mogelijk zijn met kleur, contrast en vervaagde contouren.

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De lippenstifttrends voor zomer 2027 samengevat

De lippenstifttrends voor lente/zomer 2027 laten zich niet in één kleur of finish vangen. Rode lippen blijven een belangrijke blikvanger, roze zorgt voor een romantisch accent en bruine tinten brengen de jaren 90 terug. Tegelijkertijd mag je lippenstift uitlopen (en dat is goed nieuws als dat vaker bij jouw lippenstift gebeurt). Maar je mag ook voor een scherp omlijnde mond gaan. Het belangrijkste is dat je alle vrijheid hebt om te kiezen. Er is geen voorgeschreven look, maar er zijn verschillende manieren om je lippen op jouw manier op te maken.

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