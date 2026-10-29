De grootste make-uptrends voor lente/zomer 2027 op een rij

De grootste make-uptrends voor lente/zomer 2027: van kleurrijke eyeliner en dramatische oogmake-up tot zongekuste wangen en stained lippen.

De grootste make-uptrends voor lente/zomer 2027. Natuurlijke looks met een kleurrijk detail. Foto ADVERSUS

De make-uptrends voor lente/zomer 2027 laten zich niet gemakkelijk samenvatten. Natuurlijke make-up blijft prominent aanwezig: de clean girl-look is dus nog niet voorbij. Wel zien we dat de naturel looks zachter, romantischer en flatterender worden. Vaak worden ze gecombineerd met één accentje op de ogen of mond. Daarnaast kiezen sommige modehuizen voor uitgesproken oogmake-up, volledig opgemaakte gezichten, perfect gestifte lippen of juist bewust slordig aangebrachte lipstick. En blush maakt een voorzichtige comeback, met zongebruinde wangen als een van de leukste trends van het seizoen.

Opvallend is dat verschillende make-uptrends voor lente/zomer 2027 voortbouwen op de make-uptrends voor herfst/winter 2026-2027.

Een bijna nude gezicht, met één persoonlijk accent

Natuurlijke maar verzorgde make-up met een vleugje roze lippenstift bij Balenciaga. Foto Charlotte Mesman

Veel ontwerpers kiezen voor een natuurlijke basis. Bij Balenciaga, Loewe, Courrèges en Dries Van Noten is de make-up minimaal. Ook bij Sacai en Stella McCartney zien we natuurlijke, maar verzorgde looks.

Een verzorgde maar natuurlijke make-up look met matte lila oogschaduw op de bovenste oogleden bij Akris. Foto Charlotte Mesman

Die rustige basis wordt soms verrijkt met één opvallend detail. Bij Akris is dat een matte lila oogschaduw, bij Balmain zien we lila of glitterachtige oranje oogschaduw en bij Carven krijgt één model een sixtieslook met zwart omrande ogen en lichte oogleden. Bij Celine variëren de accenten: van zwart aangezette wenkbrauwen en spider mascara tot een subtiel eyelineraccent.

De make-up wordt niet langer als één uniforme look over alle modellen uitgerold, maar lijkt per gezicht te worden gekozen. Juist die vrijheid maakt de natuurlijke make-up van dit seizoen interessant.

Kleurrijke ogen: van subtiel accentjes tot dramatische looks

Model bij Zimmermann. Een lijntje zwart oogpotlood gaat over in een metallic oranje lijntje richting de binnenste oogleden. Foto Charlotte Mesman

Kleur is terug, maar vaak in de vorm van een klein accent. Gabriela Hearst gebruikt lichtblauw of groen rond de ogen, soms met een zwart lijntje, en dan alleen voor sommige modellen. Givenchy kiest voor grafische colorblock-eyeliner in gitzwart of kobaltblauw, met een scherpe wing richting de slapen, ook weer voor slechts enkele looks. Bij Zimmermann zien we zwart oogpotlood met een kleuraccent in de binnenste ooghoek, bijvoorbeeld geel of blauw.

Eyeliner zien we nog maar zelden als een klassieke zwarte lijn; vaker krijgt die een afwijkende vorm, kleur of metallic accent. Bij Dior is dat een subtiel zilverglittervleugeltje in de buitenste ooghoek. Wat ons betreft, iets om te onthouden.

Dramatische oogmake-up en jaren 90 lippen bij Gucci. Photo courtesy of Gucci

Voor wie van drama houdt, zijn er de zware, gotische ogen bij Gucci en de matte smokey eyes van Tom Ford. Gucci combineert de donkere oogmake-up bovendien met felle kleuraccenten onder de ogen en bruine ninetieslippen. Dit modehuis kiest, anders dan veel andere modehuizen, voor een complete make-uplook zoals we die uit de jaren 80 en 90 kennen.

Zongebruinde wangen: misschien wel de leukste trend

Zongekuste huidjes met blush op de wangen en over de neus bij Missoni. Photo courtesy of Missoni

Blush maakt een comeback en zongebruinde wangen zijn een van de opvallendste trends. Bij Max Mara en Missoni zorgt een warme, zonnige blos voor een levendig en fris effect. Vooral bij Max Mara springt deze look in het oog.

Ook zachtere varianten zijn te zien. Chloé kiest voor romantische roze wangen, aangebracht in het midden van het gezicht. Bij Isabel Marant en Hermès zien we eveneens subtiele blush die het gezicht net wat lieflijker maakt.

Romantische make-up zonder overdaad

Een romantische make-up look met zachtroze blush op de wangen en lippen bij Chloé. Foto Charlotte Mesman

Naast de uitgesproken looks is er volop ruimte voor een zachtere, romantische richting. Chloé en Isabel Marant kiezen voor natuurlijke roze lippen, lichte mascara en verzorgde wenkbrauwen. Bij Chloé ligt de nadruk ook op roze blush op de appeltjes van de wangen.

Hermès laat zien hoe subtiel make-up kan zijn: een vleugje blush, natuurlijke lippen en goed verzorgde wenkbrauwen zorgen voor een frisse, flatterende uitstraling. Het resultaat is niet helemaal nude, maar juist zacht en levendig.

Lippen: van perfect gestift tot bewust buiten de lijntjes

De mond krijgt op de catwalks alle ruimte. Bij Thom Browne zien we opvallende lipkleuren die strak en precies zijn aangebracht, gecombineerd met veel blush. De ogen zijn bij veel modellen grotendeels aan het zicht onttrokken door hoeden en neppony’s.

Rode lippen voor enkele modellen bij Lanvin. Foto ADVERSUS

Lanvin kiest voor felrode lippen voor sommige modellen, terwijl Valentino werkt met oranje-roze en roze tinten die als een stain op de lippen lijken te liggen. Bij Diesel zien we zowel glanzende, perfect rode lippen als bewust onregelmatig aangebrachte rode lipstick tot ver buiten de contouren.

Ook Antonio Marras speelt met die nonchalante afwerking, met donkerrode matte lippen die soms licht uitlopen. Goudfolie of lichtroze glitter op de oogleden zorgt daar voor een extra accent.

Tegelijkertijd blijft de romantische variant aanwezig: zachte roze lippen en een glossy finish bij Chloé en Isabel Marant. De lippen mogen dit seizoen dus zowel perfect afgelijnd als bewust stained zijn.

De belangrijkste make-uptrends op een rij

Een bijna nude gezicht, al dan niet met één opvallend detail.

Kleur op de ogen: van een subtiel accent tot een dramatische look.

Niet-klassieke eyeliner, met kleur, metallics of grafische wings.

Donkere, dramatische ogen, zoals bij Gucci en (in mindere mate) Tom Ford.

Lippen in alle vormen: van perfect gestift tot bewust vervaagd of buiten de contouren.

Zongebruinde wangen en een voorzichtige comeback van blush.

Romantische, flatterende make-up met zachte tinten.

Natuurlijk, speels en persoonlijk

In de make-uptrends voor lente/zomer 2027 zien we niet één dominante look, maar gaat het om persoonlijke keuzes. Een bijna onopgemaakt gezicht kan worden aangevuld met een vleugje kleur, terwijl andere looks juist volop inzetten op smokey eyes of opvallende lippen. Ook blush krijgt opnieuw een plek, van romantisch roze tot zongebruind.

De rode draad is vrijheid: kies voor de ogen of de lippen, houd de rest rustig of ga juist voor een volledige make-uplook. Het hoeft niet allemaal tegelijk, en zeker niet bij ieder model hetzelfde.

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