Dit zijn de modekleuren en kleurcombinaties voor lente/zomer 2027

Dit zijn de modekleuren voor lente/zomer 2027 en zó gaan we ze combineren. Photo courtesy of Givenchy, Dries Van Noten, Dolce & Gabbana

Welke kleuren gaan we in lente/zomer 2027 dragen? Wat worden de modekleuren voor zomer 2027? Op de catwalks in Milaan en Parijs zagen we een opvallende mix van klassieke basiskleuren en uitgesproken tinten. Zwart en wit blijven belangrijk, maar ook combinaties van bruin met paars en fuchsia springen in het oog. Daarnaast geven kobaltblauw, olijfgroen, oranje en balletroze de zomermode kleur. We zetten de belangrijkste kleurentrends voor lente/zomer 2027 die ons tijdens de modeweken opvielen op een rijtje.

Benieuwd naar de modetrends voor lente zomer 2027, check ons trendreport Modetrends lente zomer 2027: dit gaan we dragen.

Dit zijn de modekleuren voor lente/zomer 2027 en zó gaan we ze combineren

1. Zwart en wit: de kracht van klassieke kleuren

Zwart en wit blijven belangrijke kleuren voor lente/zomer 2027. Sterker nog, ze zijn belangrijker dan ooit. De twee klassiekers worden afzonderlijk gedragen in monochrome outfits, maar ook gecombineerd met grafische contrasten.

Deze kleuren vormen een tegenwicht voor de meer uitgesproken tinten van het seizoen. Denk aan een volledig zwarte look, een witte look van top tot teen of een combinatie van een zwart kledingstuk met een witte tegenhanger.

De aantrekkingskracht zit in de eenvoud, waardoor opvallende silhouetten, combinaties van verschillende materialen en contrasten extra mooi uitkomen.

2. Bruin met een onverwachte kleurcombinatie

Bruin in combinatie met bessenroze bij Dries Van Noten. Photo courtesy of Dries Van Noten

De afgelopen seizoenen zijn we steeds meer van bruin gaan houden. Ook in zomer 2027 blijven we deze kleur dragen, maar dan wel op een andere manier. De modeontwerpers gaven deze tint een geheel nieuwe uitstraling mee door deze te combineren met uitgesproken kleuren. Waar bruintinten eerder vooral met beige, crème en andere aardetinten werden gecombineerd, zorgen onder meer paars en fuchsia voor een verrassend contrast.

De combinatie van een warme, rustige basiskleur met een intense accentkleur maakt bruin minder klassiek en geeft het een eigentijdse uitstraling.

Denk aan:

chocoladebruin met fuchsia

donkerbruin met paars

bruin met felroze accessoires

een bruine basis met een opvallend gekleurd kledingstuk

Dit is een interessante trend om mee te experimteren, omdat je niet meteen een compleet kleurrijke garderobe nodig hebt. Met één accentkleur kun je bestaande basics al een andere uitstraling geven.

3. Kobaltblauw: een krachtige kleurstatement

Kobaltblauw in combinatie met gedekte kleuren bij Celine. Photo courtesy of Celine

Kobaltblauw is een van de opvallende blauwtinten van het seizoen. Deze intense, verzadigde kleur springt in het oog en werkt zowel in een minimalistische outfit als in een combinatie met andere felle kleuren.

Het is bovendien een kleur die zich op verschillende manieren laat dragen: als een compleet ensemble, als een jurk of jas, of in de vorm van een tas of schoen.

Ook als je vooral neutrale kleuren draagt kan kobaltblauw een relatief eenvoudige manier zijn om meer kleur in de garderobe te brengen. Probeer deze kleur eens in combinatie met oranje, rood of roze.

4. Primaire kleuren: rood, geel en blauw

Rode jurk met blauwe ceintuur bij Givenchy. Photo courtesy of Givenchy

Rood, geel en blauw geven het kleurenpalet van lente/zomer 2027 een uitgesproken zomers gevoel. Ze zijn fel en grafisch, krachtig, direct en zonder veel nuance.

Vooral combinaties van verzadigde kleuren vallen op. Je hoeft je dus niet te beperken tot één felle kleur per outfit. Je mag gerust verschillende primaire kleuren bij elkaar dragen om een interessant effect te creëren. Primaire kleuren kwamen we onder meer op de catwalks van Chanel, Balenciaga en Celine tegen.

Je kunt de kleurtrend op twee manieren dragen: met één opvallend kleuraccent tegen een neutrale basis, of juist met verschillende kleuren in één look.

5. Balletroze: een zachte tegenhanger

Een balletroze top met uitwaaierende peplum op een zachtroze balletrok bij Dior. Photo courtesy of Dior

Naast de felle kleuren is er ook ruimte voor zachte roze tinten, zoals bij Dior. Balletroze heeft een lichte, poederachtige uitstraling en vormt een delicaat alternatief voor fuchsia en felroze.

De kleur kan romantisch zijn, maar hoeft niet zoet te worden. In combinatie met zwart, grijs, bruin of een strakker silhouet krijgt roze een modernere uitstraling.

Ook ton-sur-toncombinaties zijn interessant: verschillende nuances van lichtroze tot intens roze geven een outfit diepte zonder dat het kleurcontrast te groot wordt.

6. Paars: van intens violet tot diepe tinten

Paars is een kleur om goed in de gaten te houden. Vooral intens violet en koninklijk paars geven outfits een uitgesproken karakter. De kleur komt bovendien goed tot zijn recht in combinatie met andere verzadigde tinten.

Bij Miu Miu was paars een van de opvallende kleuren in de collectie voor lente/zomer 2027. En met deze kleur gaan we in zomer 2027 gewaagde en unieke combinaties leggen. Denk aan paars met roze, rood en groen, of met bruin. Je kunt met deze kleur dus twee kanten op: of als onderdeel van een uitgesproken kleurenpalet of in een garderobe met meer klassieke basiskleuren.

7. Oranje: energie in de zomergarderobe

Oranje in combinatie met roze bij Courregès. Photo courtesy of Courregès

Oranje geeft de zomergarderobe een energieke uitstraling. Van helder mandarijnoranje tot diepere, warme tinten. En ook hier gaan we weer creatief aan het werk. Denk aan kobaltblauw als interessante tegenhanger, of aan oranje met roze of paars voor een nog uitgesprokener effect.

Vind je oranje in je outfit te veel van het goede, dan kun je deze zonnige kleur ook introduceren met een tas, schoenen of een ander accessoire.

8. Olijfgroen: een aardse kleur met een moderne uitstraling

Een olijfgroen windjack in combinatie met een gele plooirok bij Prada. Photo courtesy of Prada

Olijfgroen vormt een interessant contrast met de felle kleuren van het seizoen. Deze gedempte, aardse tint is minder uitgesproken dan kobaltblauw of oranje, maar heeft meer karakter dan een klassieke beige kleur.

Olijfgroen past bij bruin, zwart, wit en crème, maar kan ook verrassend goed samengaan met roze of paars. Daarmee is het een fantastische kleur om een garderobe met neutrale tinten mee uit te breiden, zeker als je niet direct met felle kleuren aan de slag wilt. wil uitbreiden zonder meteen voor een felle kleur te kiezen. Gespot bij onder meer Prada en Fendi.

Pantone kleurentrends lente/zomer 2027: de topkleuren van New York

Ook Pantone brengt de kleurentrends voor lente/zomer 2027 in kaart. Het Fashion Color Trend Report voor New York Fashion Week en London Fashion Week laat een palet zien van uitgesproken kleuren, zachte pasteltinten en frisse, natuurlijke nuances. Een aantal van die kleurfamilies zagen we ook terug in de collecties die we tijdens de modeweken in Parijs en Milaan zagen.

De tien topkleuren van Pantone van New York/Londen:

Anise Flower – een zacht, lichtgeel.

– een zacht, lichtgeel. Princess Blue – een diep, krachtig blauw.

– een diep, krachtig blauw. Waterfall – een frisse blauwgroene tint.

– een frisse blauwgroene tint. Langoustino – een warm koraalroze.

– een warm koraalroze. Chili Pepper – een intens, kruidig rood.

– een intens, kruidig rood. Rosy Future – een licht en optimistisch roze.

– een licht en optimistisch roze. Dragon Fire – een energiek, opvallend oranje.

– een energiek, opvallend oranje. Daiquiri Green – een fris, citrusachtig limoengroen.

– een fris, citrusachtig limoengroen. Hibiscus – een levendig, uitgesproken rood.

– een levendig, uitgesproken rood. Lavender Oil – een zachte lavendeltint.

Naast deze tien trendkleuren selecteerde Pantone vijf meer tijdloze tinten: Antique White, een warm gebroken wit; Tarragon, een kruidig groen; Arrowwood, een goudbruine tint; Blue Indigo, een ingetogen indigoblauw; en Dolphin, een middengrijs.

Het palet laat zien hoe uitgesproken kleuren en rustigere basistinten elkaar kunnen aanvullen. De interessantste combinaties ontstaan juist wanneer je out of the box denkt.

Op zoek naar meer inspiratie, kijk dan ook naar de modekleuren voor herfst/winter 2026 2027. Ook daar zijn het vooral de combinaties die het ‘m doen!