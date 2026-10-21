De grootste modetrends lente zomer 2027. Rokken in de schijnwerpers, de beha als top, maximalisme en opvallende kleurcombinaties.

Modetrends lente zomer 2027: dit gaan we dragen. Photo courtesy of Dior

De mode voor lente zomer 2027 is kleurrijk, creatief en vrouwelijk, met zelfs een sexy twist. We lijken nu echt de minimalistische esthetiek van de afgelopen jaren achter ons te laten. Maximalisme voert de boventoon. Er waait een nieuwe wind door de modecollecties, die licht en luchtig, zelfs vrolijk, zijn. Alsof we met de nieuwe zomermode even alle zorgen van ons willen afschudden.

Rokken zijn de grote winnaar van dit seizoen. Dit betekent dat er een beroep op onze creativiteit wordt gedaan. Een jurk schiet je zó aan, en klaar ben je. Maar een rok moet je combineren, en dat doe je deze zomer met kleurrijke tops en zelfs beha’s.

Opvallend zijn ook de vormen en lijnen. Van kokerrokken tot opbollende volumes, van overdreven schouders tot jurken die de taille accentueren. De materialen zijn licht en beweeglijk: van doorzichtige stoffen tot satijn, kant en borduursels, maar ook soepel zomerleer, technomaterialen, metallics en plastic.

We vertellen je meer over de modetrends voor lent zomer 2027. Met sommige trends kun je deze winter al aan de slag. Wil je meer weten over de modetrends voor herfst/winter 2026-2027, bekijk dan ons overzicht voor inspiratie voor je wintergarderobe.

De belangrijkste modetrends voor lente zomer 2027

1. Expressief en persoonlijk: weg van de perfecte outfit

Aparte en onverwachte kleurcombinaties. Denk aan opvallende mixen van prints, volumes en accessoires. Photo courtesy of Dries van Noten

Een van de opvallendste bewegingen voor lente/zomer 2027 is de behoefte aan meer persoonlijkheid en creatieve vrijheid in mode. De perfect gecoördineerde outfit (zoals de broekpakken van de afgelopen jaren) maakt steeds vaker plaats voor combinaties die eigenzinnig, onverwacht of zelfs een beetje vreemd zijn. Het is deze zomer een beetje ‘alle gekheid op een stokje’. Luchtig en speels. Er was zoveel moois te zien op de catwalks!

Kleding hoeft niet meer volgens vaste regels gecombineerd te worden. Prints botsen, proporties zijn soms bewust uit balans en klassieke kledingstukken krijgen een onverwachte functie.

Denk aan:

Fantasieën en dessins die met elkaar contrasteren

Onverwachte combinaties van klassieke en sportieve kleding

Accessoires die een outfit een eigen karakter geven

Bewust nonchalante styling (intentional imperfection)

Opvallende kledingstukken die de rest van de outfit bepalen

Het klinkt misschien slordig, maar dat is het niet. Misschien is onsamenhangend het juiste woord. Denk in termen van het loslaten van het idee dat alles perfect bij elkaar moet passen.

Deze modetrends spotten we onder meer bij: Dries van Noten, Prada, Celine, Chanel en MSGM.

2. Lichtheid en bewegingsvrijheid: een vrolijke noot

Beweeglijke materialen, maar ook ruches en lagen. Photo courtesy of Louis Vuitton

Lichtheid is een belangrijke rode draad in de collecties voor lente/zomer 2027. Ontwerpers spelen met transparantie, luchtige materialen en silhouetten die vrij om het lichaam flodderen. Verwar dit niet met vormeloos, want de lijnen van de nieuwe collecties zijn doordacht en creatief.

Het gaat er niet zozeer om dat doorzichtige stoffen de huid eronder laten zien, maar meer om de manier waarop stoffen vallen, bewegen en licht doorlaten. Zelfs klassieke materialen en silhouetten krijgen een lichtere uitstraling.

Denk aan:

Transparante en semitransparante stoffen

Soepel vallende rokken en jurken

Kant, haakwerk en opengewerkte materialen

Luchtige varianten van klassieke stoffen

Laagjes die eerder lichtheid dan volume toevoegen

De nieuwe zomergarderobe voelt minder zwaar en formeel. Zelfs elegante kleding krijgt iets beweeglijks en ontspannen.

Deze modetrends zagen we op de catwalks van onder meer: Chloé, Dior, Louis Vuitton en Hermès.

3. Romantiek met karakter: vrouwelijkheid zonder regels

Romantisch, vrouwelijk, beweeglijk, opvallend. Al deze moods gaan we zomer 2027 zien. Photo courtesy of Dior

Romantische mode keert terug, maar niet alleen in de vorm van lieflijke bloemenjurken en zachte pasteltinten. De nieuwe romantiek mag uitgesproken, theatraal of juist nonchalant zijn. Kant, ruches, strikken en decoratieve details krijgen een eigentijdse interpretatie.

Opvallend is het contrast tussen verfijning en een zekere overdaad. Romantische details hoeven niet te leiden tot een zoete of traditionele look. Ze kunnen ook worden gecombineerd met stoerdere kledingstukken of onverwachte accessoires.

Denk aan:

Ruches, strikken en kant

Zwierige, opbollende silhouetten

Decoratieve en bijna theatrale details

Romantische elementen gecombineerd met stoere basics

Vrouwelijke silhouetten met een moderne twist

Het resultaat is een vrouwelijkheid die niet aan één stijl gebonden is: soms verfijnd en elegant, soms uitbundig en eigenzinnig.

Deze modetrends zagen we onder meer bij: Chloé, Dior, Louis Vuitton en Hermès.

4. Glamour voor overdag: mode mag weer opvallen

Statement mode. Een total red look met opvallende silhouet bij Celine. Photo courtesy of Celine

Na seizoenen waarin ingetogen luxe en minimalisme veel aandacht kregen, krijgt uitgesproken mode weer meer ruimte. Opvallende kledingstukken, glanzende materialen en bijzondere accessoires hoeven niet langer uitsluitend voor een avond uit bewaard te worden.

Het gaat niet noodzakelijk om een complete glamourlook. Eén bijzonder kledingstuk kan al voldoende zijn om een eenvoudige combinatie een heel andere uitstraling te geven.

Denk aan:

Metallic stoffen en glanzende details

Soepele leren outfits

Rokken met opvallende vormen of versieringen

Statementriemen en bijzondere accessoires

Rijk gedecoreerde kledingstukken

Klassieke basics gecombineerd met een uitgesproken item

Deze mood vraagt om wat lef. Maar je hoeft het er niet al te dik op te leggen. Een opvallend item is al genoeg.

Deze modetrends zagen we onder meer bij: Saint Laurent, Valentino, McQueen en Givenchy.

Kleurentrends lente/zomer 2027

Het kleurenpalet voor lente/zomer 2027 beweegt tussen klassieke elegantie en opvallende kleurcontrasten. Zwart en wit spelen een belangrijke rol, zowel afzonderlijk als in monochrome combinaties. Ook bruintinten blijven aanwezig, maar krijgen een nieuw leven in combinatie met paars en fuchsia, en andere gewaagde tinten.

Daarnaast zien we uitgesproken tinten die je outfit direct karakter geven. Kobaltblauw, olijfgroen, balletroze en oranje zorgen voor afwisseling, terwijl primaire kleuren – geel, blauw, rood – een fel kleuraccent toevoegen.

Let op: het draait deze zomer niet zozeer om de afzonderlijke kleuren, maar vooral om de kleurcombinaties. Die zijn heel apart en kenmerkend voor zomer 2027.

Prints en dessins: van strepen tot bloemen

Prints en dessins geven de mode voor lente/zomer 2027 een speelse, lichte uitstraling. Strepen variëren van bold en uitgesproken tot klassiek preppy, terwijl bloemenprints zowel een vintage karakter als een krachtige, kleurrijke uitstraling kunnen hebben. Ook ruiten en checks krijgen een zomerse interpretatie, onder meer in lichte tweedstoffen. Dierenprints blijven we zien en mogen met andere prints gecombineerd worden. Juist een spannende mix van fantasieën maakt je look actueel.

Lingerietrends lente/zomer 2027: de beha als top

De openingslook van Prada. Een zwarte beha met rode rok. Photo courtesy of Prada

Lingerie laat zich deze zomer niet alleen onder kleding zien, maar wordt steeds vaker onderdeel van de outfit. Beha’s krijgen een zichtbare rol en lingerie-invloeden duiken op in uiteenlopende collecties.

Op de catwalks zagen we onder meer beha’s als outerwear bij Prada en Fendi en lingerie-invloeden bij Elie Saab, Dolce & Gabbana, Fendi, Alexander McQueen, Alberta Ferretti en Roberto Cavalli.

Romantische blouses: vrouwelijkheid met verfijnde details

Naast de lingerie-invloeden blijft er ruimte voor een romantischer modebeeld, met blouses die vrouwelijkheid en verfijnde details benadrukken. Romantische blouses, zoals bij Chloé, passen bij die vrouwelijke uitstraling.

Rokkentrends lente/zomer 2027

Rokken, rokken en nog eens rokken: ze domineren de modetrends voor lente/zomer 2027. We gaan ze in alle vormen en silhouetten dragen, van eenvoudig en ingetogen tot uitgesproken en volumineus, van mini en midi tot maxi.

Niet alleen de vorm, maar ook de stof en de styling bepalen de uitstraling. Rokken kunnen een elegante, vrouwelijke look versterken, maar zijn net zo goed geschikt voor een meer eigenzinnige combinatie. De rok is een van de belangrijkste kledingstukken om dit seizoen opnieuw te ontdekken. Zoals gezegd is Prada hier de grote trendsetter, met een modecollectie met alléén maar rokken.

Broekentrends lente/zomer 2027

De broeken voor lente/zomer 2027 laten verschillende silhouetten zien. Naast relaxte, ruimvallende modellen, vaak ook als onderdeel van broekpakken, zien we weer strakkere broeken. De slim fit maakt daarmee opnieuw (voorzichtig) deel uit van het modebeeld, zonder dat de lossere pasvormen verdwijnen.

Bij Maison Margiela, Gucci en Tom Ford zagen we voorbeelden van slimfitbroeken. De keuze loopt dus uiteen van strak en gestroomlijnd tot comfortabel en nonchalant.

Denimtrends lente/zomer 2027: versierde jeans

Spijkerbroek met koraalrode decoraties en witte romantische blouse bij Dolce & Gabbana. Photo courtesy of Dolce & Gabbana

Denim krijgt voor lente/zomer 2027 een opvallendere uitstraling. Naast jeans die juist door hun eenvoud werken, zijn er spijkerbroeken met decoraties, versieringen en andere details die de spijkerbroek tot blikvanger maken.

De versierde jeans past in een modebeeld waarin eyecatchers een belangrijke rol spelen. We spotten ze onder meer bij Dolce & Gabbana en Roberto Cavalli.

Trenchcoats lente/zomer 2027: klassiek met een twist

Goudkleurige trenchcoat met hoog eyecatcher gehalte bij Yves Saint Laurent. Photo courtesy of YSL

De trenchcoat blijft een klassieker, maar krijgt voor lente/zomer 2027 uiteenlopende interpretaties. Naast de vertrouwde, elegante modellen zien we jassen die opvallen door hun materiaal, afwerking of kleur. Zo krijgt een bekend kledingstuk een heel andere uitstraling.

Tom Ford, Tod’s, Saint Laurent, Louis Vuitton, Givenchy, Ferragamo en Gucci lieten verschillende benaderingen van de geklede jas zien. Bij Saint Laurent viel onder meer een metallic gouden uitvoering op. De trenchcoat is niet alleen een praktische jas voor het tussenseizoen, maar kan ook een uitgesproken onderdeel van een look zijn.

Ceintuurs en riemen: accentueer de taille

De taille krijgt extra aandacht met ceintuurs en riemen die meer doen dan een broek of rok op zijn plaats houden. Ze brengen structuur aan in een outfit en kunnen een silhouet nadrukkelijk vormgeven. Naast één opvallende riem zien we ook styling met meerdere exemplaren.

Bij Hermès is de tailleaccentuering grafisch. Isabel Marant laat een andere benadering zien, met meer bewerkte riemen en decoratieve details. Celine komt met dramatisch grote ceintuurs met metallic sluiting. Zo kan een ceintuur zowel een ingetogen outfit afmaken als een echte blikvanger worden.

Sieraden en accessoires lente/zomer 2027: opvallend mag weer

Ook accessoires mogen weer nadrukkelijk aanwezig zijn. Statementkettingen, lange oorbellen en de monobell (één opvallende oorbel in plaats van een paar) passen bij de maximalistische stroming in de nieuwe zomermode. Zowel rijk versierde sieraden als uitgesproken vormen trekken de aandacht.

Maar ook dunnere, lange kettingen en het combineren van meerdere kettingen (layering) blijven we zien, bijvoorbeeld bij Dior.

Veelgestelde vragen over de modetrends van zomer 2027