Bruin is het nieuwe zwart voor winter 2026. Ontdek hoe Max Mara, Tod’s, Hermès en Dior de kleur combineren met andere tinten en materialen.

Modetrends winter 2026: bruin is het nieuwe zwart. Photo courtesy of Tod’s

Bruin is al sinds meerdere seizoenen een van de meest geliefde modekleuren en dat geldt ook voor de mode voor herfst/winter 2026-2027. Van karamelbruin en cognac tot diep chocoladebruin: bruintinten duiken op in de meest uiteenlopende nuances en materialen. Waar zwart jarenlang de vanzelfsprekende basis was voor een elegante wintergarderobe, neemt bruin nu een deel van die rol over. Het resultaat is warmer, zachter en minstens zo chic. Vooral de combinatie van verschillende bruintinten maakt deze trend interessant.

Van chocoladebruin tot karamel: bruin in al zijn nuances

Combinaties van verschillende bruintinten en suède op de catwalk van Max Mara voor herfst/winter 2026-2027. Photo courtesy of Max Mara

Op de catwalks voor herfst/winter 2026-2027 was bruin sterk vertegenwoordigd. Bij Max Mara was bruin een van de belangrijkste thema’s van de nieuwe wintercollectie. Het eerste deel van de show was vrijwel volledig aan deze kleur gewijd. Donkere, diepe bruintinten werden afgewisseld met lichtere nuances, waardoor de looks ondanks het beperkte kleurenpalet allesbehalve eentonig werden. Ook de accessoires waren veelal in het bruin. De enige andere (niet)kleur die er soms bijgehaald werd, was zwart. De collectie laat zien hoe je met één kleurfamilie een complete garderobe kunt samenstellen, zonder dat alles precies dezelfde kleur hoeft te hebben.

Bruinnuances en contrasterende materialen bij Tod’s. Photo courtesy of Tod’s

Ook Tod’s presenteerde meerdere looks in bruintinten, maar hier kreeg de kleur een iets andere uitstraling. Verschillende karamelbruine tinten en texturen (van mat tot glanzend, van coltrui tot halflange regenjas) werden gecombineerd met zwart. Een andere interessante combinatie was het grijsbruin broekpak met een bruin leren jack. Deze combinatie bewijst dat bruin niet per se warm of goudkleurig hoeft te zijn: ook de meer ‘vergrijsde’ varianten passen perfect in het winterse kleurenpalet van 2026/2027.

Bruin combineren: van bosgroen tot bordeauxrood

Als je bruin nog steeds associeert met klassieke, veilige outfits, dan dagen de modetrends voor winter 2026-2027 je uit om je ideeën bij te stellen. Balmain presenteerde bijvoorbeeld een bruine slipdress met een hoge split, gecombineerd met een kort mosgroen jack. Het is een combinatie waar wij nooit aan hadden gedacht! De kleurcombinatie doet denken aan een herfstig bos, maar dan wel ‘haute couture’. Ook andere kleurencombinaties voor herfst/winter 2026-2027 laten zien hoe je met de juiste tinten een verrassend effect kunt creëren.

Bruintinten in combinatie met bordeauxrood bij Hermès. Photo courtesy of Hermès

Hermès daarentegen koos verschillende bruintinten in uiteenlopende materialen, waaronder leer, een kenmerkend materiaal voor het Franse modehuis, en aarzelde niet om combinaties te leggen met bordeauxrood en donkergroen. Die kleuren versterken het diepe, herfstachtige karakter van bruin en geven de klassieke basiskleur net wat meer expressie, zonder in te boeten op het moderne imago van het maison.

Klassieke look met bruine ruitjes en witte blouse bij Luisa Spagnoli in Milaan. Photo courtesy of Luisa Spagnoli

Ook wit vormt een mooie tegenhanger. Bij Luisa Spagnoli in Milaan werd een klassiek bruin ruitdessin gecombineerd met wit. Dat lichtere accent haalt het zware randje van bruin weg en geeft de combinatie een frisse, verzorgde uitstraling. Het is bovendien een toegankelijke manier om de trend te vertalen naar je eigen garderobe: een bruine geruite rok of blazer krijgt met een wit overhemd of een witte coltrui meteen een andere uitstraling.

Zelfs voor de avond is bruin een elegante keuze

Avondjurk in bruin en nudekleurig kant bij Dior. Photo courtesy of Dior

Dat bruin deze winter niet alleen voor overdag is bedoeld, bewees Dior. Het modehuis liet zien hoe deze tot nu toe vaak onderschatte kleur ook in avondkleding tot zijn recht komt. Daar bestond een lange avondjurk uit bruin kant in combinatie met nude kant. De jurk werd geshowd met stoere bruinsuède enkellaarzen, afgewerkt met een metallic Dior-detail. Suède speelt deze winter een belangrijke rol, niet alleen in kleding en accessoires, maar ook in de laarzentrends voor herfst/winter 2026-2027 voor meer inspiratie. Model Charlie Jones deed de rest.

Bruin hoeft dus niet altijd klassiek of ingetogen te zijn: met kant, glanzende details en contrasterende materialen krijgt de kleur juist iets sensueels.

Zo draag je bruin deze winter

Kortom, bruin is een van de belangrijkste modekleuren voor winter 2026/2027. Je hoeft deze kleur niet tot één kledingstuk of één tint te beperken. Een combinatie van chocoladebruin met karamel of cognac is rijk en geraffineerd, zeker wanneer je combinaties met verschillende texturen maakt. Denk aan een wollen rok met een suède jasje, een bruine leren broek met een reebruine trui of een lange bruine mantel over een ton-sur-ton outfit.

Let op: zwart hoeft echt niet uit je garderobe te verdwijnen. Zoals de collecties van Max Mara en Tod’s laten zien, kunnen beide kleuren elkaar juist versterken. Wil je een luchtigere of klassiekere look, kies dan voor wit of crème. Voor een uitgesprokener winterpalet zijn mosgroen en bordeauxrood interessante combi’s.

Bekijk de catwalkfoto’s maar eens en laat je inspireren.