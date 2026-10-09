De grootste laarzentrends voor herfst/winter 2026-2027: dit zijn de mooiste modellen

De grootste laarzentrends voor herfst/winter 2026-2027: van enkellaars tot lieslaars, van strakke boots tot slouchy modellen, van cowboy boots tot veterlaarzen. Photo courtesy of Tod’s

Het is weer die tijd van het jaar waarin je jezelf mag verwennen met een mooi paar laarzen. Zo’n paar waar je de lange winter mee doorkomt en dat je bijna naar de koudere maanden doet verlangen. Laarzen die je warm houden, je outfit karakter geven en waarin je de hele wereld aankunt. Maar welk model kies je dit seizoen? De collecties voor herfst/winter 2026-2027 bieden volop inspiratie. Van soepel vallende laarzen met een nonchalante uitstraling tot elegante modellen die nauw om het been sluiten. Ook cowboylaarzen, warme bruintinten en opvallende dierenprints maken hun opwachting. Heb je nog geen keuze kunnen maken? Vermijd keuzestress en neem ons overzicht van de grootste laarzentrends voor herfst/winter 2026-2027 door. Misschien zit jouw nieuwe favoriet ertussen. Het kan bijna niet anders!

1. Slouchy laarzen: soepel en nonchalant

Over knee afzaklaarzen in een chocoladebruine tint bij Max Mara voor herfst/winter 2026-2027. Photo courtesy of Max Mara

Laarzen hoeven dit seizoen niet strak in vorm te blijven. Integendeel, bij de zogenoemde slouchy boots mag het leer juist soepel om de kuit vallen en zich in zachte plooien verzamelen. Dat geeft deze laarzen een nonchalante uitstraling, met een vleugje bohemien en jaren zeventig. Je zag deze silhouetten onder meer terug bij Chloé, Sportmax (dijhoog) en Balenciaga (met gesp).

Het mooie aan deze trend is dat de laarzen niet veel nodig hebben om op te vallen. Draag ze bijvoorbeeld met een jurk, een lange jas of een combinatie van een rok volgens de nieuwste trends en een fijne trui. De lange varianten tot ver over het dijbeen zijn mooi onder shorts of een minirok/-jurk of over leggings.

Opvallend: de slouchy laarzen bij Chloé waren in gladleer uitgevoerd. Ze reiken ver over de knie waar ze eindigen met een rand van schapenbont.

2. Nauwsluitende laarzen: een slank silhouet

Suède sock boots met bontrand over leggings. Photo Acne Studios

De tegenhanger van de soepele laars is het model dat als een tweede huid om het been zit. Deze nauwsluitende laarzen, die ook wel sock boots worden genoemd, hebben een slanke schacht en lopen vaak door tot de knie of daarboven. Het resultaat is een elegant, langgerekt silhouet dat mooi aansluit bij de meer verfijnde proporties van dit seizoen.

Bij Acne Studios zagen we ze in gekleurde suède en gladleer, ook hier soms met een bontrand; bij Celine met een kitten heel. Miu Miu koos voor nauw aansluitende laarzen tot net onder de knie met een voornaad en rubberen zool. Het geheim zit in de eenvoud: geen overbodige details, maar een mooie lijn die de aandacht naar het been trekt. Vooral onder een midi-rok, een jurk of een lange, rechte broek komen deze laarzen goed tot hun recht. Een slanke hak versterkt het elegante effect, maar ook een model met een lage hak past bij deze trend.

3. Westernlaarzen: de cowboylook wordt verfijnder

Een moderne urbane interpretatie van de klassieke cowboy boot bij Louis Vuitton. Photo courtesy of Louis Vuitton

De westernlaars blijft een favoriet, maar voor herfst/winter 2026-2027 hoeft het niet allemaal even uitgesproken te zijn. De nieuwste modellen verwijzen naar het Wilde Westen zonder dat je meteen een complete cowboylook hoeft samen te stellen. Denk aan een spitse neus, een lage schuine hak, stikwerk en zacht suède in natuurlijke tinten.

Bij Chloé, Louis Vuitton en Gabriela Hearst zagen we verschillende interpretaties van deze westerninvloed. De laars krijgt daardoor een meer stedelijke en gekledere uitstraling. Je kunt hem combineren met een jeans, maar probeer hem ook eens onder een rechte pantalon of een vrouwelijke midi-rok. Juist die combinatie van stoer en elegant maakt de westernlaars interessant.

4. Dierenprints en exotische structuren

Laarzen met zebraprint onder een rode spijkerbroek met omgeslagen pijpen. Photo courtesy of Isabel Marant

Als je liever laarzen met wat meer karakter draagt, kun je dit seizoen kiezen voor een dierenprint of een opvallende leerstructuur. Slangenprint, krokodillenreliëf, luipaard en zebraprint zorgen voor extra textuur en maken zelfs een eenvoudige outfit bijzonder. Ook materialen met een harige structuur geven laarzen een uitgesproken uitstraling.

Bij Isabel Marant (zebra- en slangenprint) en Dries Van Noten (slangenprint) kwamen verschillende varianten van deze trend voorbij. Je kunt het zo ingetogen of opvallend maken als je zelf wilt. Een laars in een tonale slangenprint laat zich bijvoorbeeld bijna net zo gemakkelijk combineren als een effen model. Een laars met luipaardprint of een sterk reliëf mag daarentegen best de hoofdrol spelen. Houd de rest van je outfit rustig en laat je schoenen het werk doen.

Opvallend: Isabel Marant kwam met een nieuwe manier om laarzen met een dierenprint te dragen. Ze combineerde ze met een rode spijkerbroek met omgeslagen pijpen. Wat ons betreft een topper!

5. Bruine laarzen: van cognac tot chocolade

Zwart blijft een klassieker, maar dit seizoen krijgt bruin een steeds belangrijkere plaats in de schoenenkast. Van licht cognac en kastanjebruin tot diep chocoladebruin: warme tinten geven laarzen een rijkere, zachtere uitstraling. Ze passen bovendien uitstekend bij het kleurenpalet van herfst en winter.

De bruintinten verschenen in uiteenlopende modellen, van klassieke rijlaarzen tot westernlaarzen en laarzen met gespen. Ook bij Dior, Max Mara en Gabriela Hearst zagen we deze warme kleuren terug. Een cognackleurige laars geeft een lichte outfit met crème en beige net wat meer diepte, terwijl chocoladebruin prachtig combineert met denim, bordeauxrood en camel. Als je gewend bent om altijd zwarte laarzen te dragen, is een overstap voor een keer naar bruin een eenvoudige manier om je garderobe een andere uitstraling te geven.

Opvallend: veel laarzen bij Gabriela Hearst waren versierd met bloemen die op het leer geschilderd leken te zijn.

6. Laarzen met gespen en metalen details

Klassieke enkellaars in het bruin met gesp en metallic logo onder enkellange rok. Photo courtesy of Tod’s

Gespen, riempjes en metalen accenten geven laarzen een stoer randje. Soms gaat het om één opvallende gesp bij de enkel, soms om meerdere riempjes rond de schacht of een harnasachtig detail. Deze versieringen geven zelfs een klassiek model iets uitgesprokens.

De trend loopt uiteen van laarzen met een bikerinvloed tot meer verfijnde modellen met beslag. Bij Dior, Tod’s, Dries van Noten en Miu Miu zagen we voorbeelden van deze aandacht voor details. Het leuke is dat je niet per se voor een zware motorlaars hoeft te kiezen. Ook een elegante hoge laars met een smalle gesp kan net dat beetje extra geven aan een eenvoudige jurk of een combinatie van jeans met een lange jas of een stoer leren jack. Bij Gucci zagen we elegante laarzen met naaldhak en een puntige neus met daarop de kenmerkende horsebit (paardenbit) in goudkleur.

7. Hoge laarzen met een lage hak

Comfort en elegantie gaan dit seizoen goed samen. Naast modellen met een slanke hak zijn ook hoge laarzen met een platte zool of een lage hak belangrijk. Ze hebben vaak een rechte, verzorgde schacht en een relatief slanke neus. Daarmee vormen ze een alternatief voor de zwaardere (chunky) laarzen met grove profielzolen die de afgelopen jaren zo nadrukkelijk aanwezig waren, en die we nu echt achter ons laten.

De invloed van klassieke rijlaarzen is hierbij duidelijk zichtbaar. Het silhouet is praktisch, maar oogt tegelijkertijd verzorgd. Draag deze laarzen onder een rok of jurk, of combineer ze met een slim fit broek (draag de laarzen erover). Ze zijn bovendien een goede keuze als je veel loopt en niet iedere dag hakken wilt dragen.

8. Crème en winterwit: lichte laarzen voor koude dagen

Wie zegt dat laarzen voor herfst en winter donker moeten zijn? Crème, ivoor en winterwit brengen licht in een seizoen waarin we vaak naar zwart, bruin en donkergrijs grijpen. De lichte tinten geven laarzen een frisse, elegante uitstraling en vormen een mooi contrast met donkere winterkleding.

Bij onder meer Toteme, Chanel, Celine en Prada zagen we lichte varianten. Je kunt ze ton-sur-ton dragen, dus onder een lichte outfit, maar ook combineren met een zwarte outfit voor een grafisch contrast. Vooral gladde leren laarzen in een eenvoudige vorm komen in deze lichte kleuren mooi tot hun recht. Houd er wel rekening mee dat lichte schoenen wat meer onderhoud vragen, zeker bij regenachtig winterweer.

Opvallend: niet alle lichte laarzen zijn glad. Prada koos voor lichte veterlaarzen met een zachte print in combinatie met soms helgele, soms witte veters. Bij Givenchy zagen we hoge laarzen met een zachtgele print in een zijdeachtige stof.

9. Rijlaarzen: klassiek met een moderne uitstraling

Dijhoge boots, geïnspireerd door de klassieke rijlaars, op de catwalk van Hermès. Photo courtesy of Hermès

De rijlaars (we noemden hem al) is een blijver die dit seizoen opnieuw aandacht krijgt. Het klassieke model herken je aan de hoge, relatief rechte schacht, de lage hak en de ingetogen vormgeving. De huidige interpretaties variëren van traditioneel en elegant tot iets stoerder, met een utilitaire of motorachtige invloed. Als je op zoek bent naar laarzen die niet na één seizoen gedateerd zijn, zit je met deze klassieker goed. De rijlaars laat zich gemakkelijk combineren.

Opvallend: onder meer bij Hermès zagen we laarzen in die richting, maar dan véél hoger dan gewoonlijk, tot bijna aan de lies. Ze werden over leggings of onder een minirok gedragen.

10. Hybride laarzen: half laars, half mocassin

Hybride laars in reebruine kleur met smalle schacht en ‘Birkenstock’-achtige look. Photo courtesy of Etro

Nieuw zijn de hybride laarzen zoals we die bij Tod’s zagen. Deze laarzen bestonden uit een slanke schacht die aansloot op een mocassin. We zagen deze laarzen tijdens de afgelopen modeweken van oktober al in het straatbeeld.

Opvallend: het Italiaanse modehuis Etro kwam met strakke sock boots die leken over te gaan in een soort Birkenstocks.

Van enkellaars tot lieslaars

Je zult al begrepen hebben dat er voor de winter geen standaard laars. Dat geldt ook voor de hoogte van de schacht. Deze winter mag alles: enkellaarzen, laarzen tot net onder de knie, over knee laarzen en zelfs lieslaarzen (cuissardes). Aan jou de keuze!

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