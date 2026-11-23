Welke bril past bij jouw gezichtsvorm? Ontdek welke monturen bij jouw gezicht passen en check onze tips over formaat, kleur en draagcomfort.

Ovale gezichtvormen en ovale/ronde brillen versterken elkaar op een natuurlijke manier waardoor een rustig, evenwichtig geheel ontstaat. Foto Charlotte Mesman

Een bril kan je uitstraling behoorlijk veranderen. Het juiste montuur accentueert je gezicht, laat je ogen mooi uitkomen en kan zelfs een heel eigen stijlstatement worden. Maar hoe weet je welke bril bij jouw gezicht past? Een rond, ovaal, hoekig of hartvormig gezicht vraagt soms om een andere benadering. Met een paar handige vuistregels wordt het kiezen van een nieuw montuur een stuk gemakkelijker. Maar kijk ook naar het gewicht, de neusbrug en andere details die bepalen of een bril niet alleen mooi staat, maar ook prettig zit.

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Welke gezichtsvorm heb jij? En welke bril past bij jouw gezichtsvorm?

Voordat je een montuur kiest, is het handig om te weten welke gezichtsvorm je hebt. Kijk daarvoor naar de verhoudingen tussen je voorhoofd, jukbeenderen, kaaklijn en kin. De vijf meest voorkomende gezichtsvormen zijn rond, ovaal, hoekig, hartvormig en lang.

1. Rond gezicht: kies voor hoekige monturen

Een rond gezicht heeft zachte, gebogen lijnen, volle wangen en ongeveer dezelfde breedte als lengte. De kaaklijn en kin zijn meestal niet uitgesproken hoekig.

Beste monturen: vierkante, rechthoekige en geometrische monturen. De rechte lijnen creëren contrast met de rondingen van je gezicht en geven meer definitie.

Minder voor de hand liggend: kleine, ronde monturen die de ronde vorm van je gezicht kunnen benadrukken.

2. Ovaal gezicht: veel mogelijkheden

Een ovaal gezicht heeft evenwichtige proporties en is iets langer dan breed. Het voorhoofd is meestal iets breder dan de kin en de kaaklijn loopt zacht af.

Beste monturen: je hebt relatief veel keuze. Ronde, vierkante, rechthoekige en cat-eye monturen kunnen allemaal mooi staan. Let vooral op de breedte en de verhoudingen van het montuur.

Minder voor de hand liggend: extreem grote of juist heel kleine monturen die de natuurlijke balans van je gezicht verstoren.

3. Hoekig gezicht: verzacht de lijnen

Een hoekig gezicht herken je aan een sterke kaaklijn, een breed voorhoofd en uitgesproken gelaatstrekken. De breedte en lengte van het gezicht zijn vaak ongeveer gelijk.

Beste monturen: ronde en ovale monturen verzachten de hoekige lijnen. Ook monturen met licht afgeronde hoeken kunnen mooi werken.

Minder voor de hand liggend: heel strakke, vierkante monturen die de hoekige vormen nog eens extra benadrukken.

4. Hartvormig gezicht: breng de verhoudingen in balans

Een hartvormig gezicht is breder bij het voorhoofd en de jukbeenderen en loopt smaller toe naar een vaak wat puntige kin.

Beste monturen: lichte monturen, pilotenmodellen en modellen die onderaan wat breder zijn. Ook randloze monturen kunnen mooi passen.

Minder voor de hand liggend: zware monturen met veel versieringen aan de bovenkant, omdat die het voorhoofd optisch nog breder kunnen maken.

5. Lang gezicht: voeg optisch breedte toe

Een lang gezicht is duidelijk langer dan breed. De wangen lopen vaak vrij recht naar beneden en het gezicht heeft soms een langere neus.

Beste monturen: bredere en wat hogere monturen, bijvoorbeeld vierkante of rechthoekige modellen. Ze kunnen het gezicht optisch meer breedte geven.

Minder voor de hand liggend: heel smalle of kleine monturen die de lengte van het gezicht extra benadrukken.

Let ook op de grootte en verhoudingen van het montuur

De vorm van je gezicht is een handig uitgangspunt, maar ook de grootte van een bril maakt veel verschil. Een montuur dat te breed is, kan je gezicht uit verhouding brengen. Is het te smal, dan kan het juist wat benauwd ogen.

Let bij het passen op de volgende punten:

De breedte van het montuur moet goed aansluiten bij de breedte van je gezicht.

De bovenrand van de bril moet mooi in verhouding staan tot je wenkbrauwen.

De onderrand mag niet op je wangen rusten wanneer je lacht.

De ogen moeten mooi in het midden van de glazen staan.

Let op het gewicht, de neusbrug en de brilpoten

Een bril kan er prachtig uitzien, maar als hij zwaar op je neus rust, voortdurend verschuift of achter je oren knelt, wordt het dragen al snel minder prettig. Let daarom niet alleen op het uiterlijk, maar ook op het gewicht en de constructie van het montuur.

Ook de neusbrug verdient aandacht. Monturen met twee afzonderlijke neuspads zijn vaak gemaakt van dun metaal of titanium en daardoor doorgaans lichter dan stevige kunststof- of acetaatmonturen. Ook randloze en semi-randloze brillen zijn doorgaans voorzien van neuspads. Deze brillen zijn dus vaak lichter, maar het gewicht wordt wel over twee relatief kleine oppervlakken verdeeld. Daardoor kunnen de neuspads plaatselijk drukpunten of afdrukken op de neus veroorzaken. Dit kun je enigszins verhelpen met extra zachte siliconen neuspads. Deze holle kussentjes veren mee en kunnen de druk comfortabeler verdelen.

Bij een montuur met een doorlopende neusbrug, ook wel een zadelbrug genoemd, rust de bril over een groter oppervlak op de neus. Dat kan prettiger aanvoelen, ook wanneer het montuur zelf wat zwaarder is. Het is dus niet alleen het totale gewicht dat telt, maar ook de manier waarop dat gewicht wordt verdeeld.

Vergeet ook de brilpoten niet. Ze moeten goed aansluiten zonder achter je oren te knellen of te veel druk uit te oefenen op je slapen. Te strakke poten kunnen na verloop van tijd een drukkend gevoel of hoofdpijn veroorzaken. Ook de vorm en lengte van de poten spelen een rol. Wat prettig zit, verschilt sterk van persoon tot persoon.

Onze tip: draag een bril tijdens het passen niet alleen even voor de spiegel, maar laat hem ook een tijdje op je neus staan. Zo merk je eerder of hij knelt, verschuift of ergens druk veroorzaakt. Een goede opticien kan de pasvorm bovendien op verschillende punten aanpassen.

Welke kleur en welk materiaal kies je?

Ook de kleur en het materiaal van een montuur beïnvloeden je uitstraling. Donkere monturen, zoals zwart en Havana, geven je gezicht meer contrast en trekken de aandacht naar je ogen. Lichtere en transparante monturen komen vaak wat zachter over. Metalen monturen hebben doorgaans een fijnere, meer minimalistische uitstraling.

Denk bij het kiezen ook aan je garderobe en persoonlijke stijl. Een uitgesproken montuur kan een echte blikvanger zijn, terwijl een klassiek model gemakkelijker met verschillende outfits te combineren is.

Laat je niet te veel leiden door regels

De adviezen voor gezichtsvormen zijn handige uitgangspunten, maar zeker geen wetten. Juist een montuur dat contrasteert met je gezichtsvorm kan heel interessant zijn. En soms staat een bril die volgens de klassieke vuistregels minder geschikt zou zijn je juist fantastisch.

Probeer daarom verschillende vormen, maten en kleuren uit. Kijk niet alleen of een bril bij je gezicht past, maar vooral of je je er prettig en zelfverzekerd mee voelt. Want daar gaat het uiteindelijk om.

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