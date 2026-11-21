De gebreide hoofdband is terug! Ontdek de wintertrend van 2026-2027: betaalbaar en goed voor een snelle update van je look.

Een gebreide hoofdband draag je deze winter niet alleen tijdens de wintersport maar ook in de stad

Wat ooit pure skivakantie-kitsch was, is deze winter een stoere city staple geworden. Modemeisjes dragen nu dikke wollen of kasjmieren hoofdbanden bij lange wollen jassen en oversized coats. De haarband geeft je outfit meteen die “ik weet wat ik doe”-vibes zonder dat het te hard van stapel loopt. De fantastische maar vrij opzichtige bontmuts die voor herfst/winter 2026-2027 trending is, krijgt dus onverwacht concurrentie van een simpel en bescheiden modeaccessoire als de gebreide hoofdband. Dit hadden wij niet zien aankomen.

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Van ski-accessoire naar modieuze winterfavoriet

De aantrekkingskracht van de gebreide hoofdband zit in de combinatie van comfort en stijl. Het zachte breisel voegt textuur toe aan je winteroutfit, houdt je oren lekker warm en geeft zelfs de eenvoudigste combinatie van jas en trui net iets extra’s. Het is bovendien een heel betaalbaar accessoire dat eenvoudig te vinden is en waarbij je veel keuze hebt.

Welke gebreide hoofdband kies je?

Er zijn verschillende uitvoeringen om uit te kiezen. De klassieke brede hoofdband in een grof of fijn breisel is misschien wel de makkelijkste om te dragen. Kies bijvoorbeeld voor wol of cashmere in crème, beige, grijs of chocoladebruin.

Daarnaast zijn er de sportievere ski-headbands, die wat breder zijn en ook de oren goed bedekken. Sommige modellen hebben zelfs kleine oorkleppen. Ze hebben iets winters en Scandinavisch en zijn een leuke keuze als je een wat meer casual uitstraling zoekt.

Ook de zachtere, bonnetachtige modellen verdienen aandacht. Ze combineren het comfort van een gebreide muts met het open karakter van een hoofdband. Sommige uitvoeringen hebben striklinten of een romantische afwerking.

Zo draag je de knitted headband deze winter

Een gebreide hoofdband kun je mooi combineren met een wollen mantel, een oversized jas of een dikke trui. Juist bij eenvoudige winterkleding komt het accessoire goed tot zijn recht.

Draag je haar los onder de hoofdband voor een nonchalante uitstraling, of breng het naar achteren voor een wat strakkere look. Ook met een lage staart of een eenvoudige knot kun je de hoofdband goed combineren. Je kunt zelfs een hoge staart maken en die over de haarband dragen.

Qua kleuren kun je twee kanten op. Een hoofdband in dezelfde tint als je jas, sjaal of trui zorgt voor een rustige, ton-sur-ton look. Wil je het accessoire juist laten opvallen, kies dan een contrasterende kleur. Het is een leuke microtrend om je winterlook mee op te luisteren.

Je hoofdband zelf breien

Ook leuk: je kunt een gebreide hoofdband natuurlijk ook zelf maken. Online zijn volop breipatronen te vinden, van eenvoudige modellen in ribbelsteek tot bredere haarbanden met een mooi kabelpatroon. En wat is er nu knusser dan op een koude winteravond met een bolletje wol op de bank te kruipen en je eigen winteraccessoire te breien? Zo bepaal je zelf de kleur, het garen en de breedte en heb je straks een unieke hoofdband die precies bij jouw stijl past.