Heb je lang haar en zin in een nieuwe look? Bekijk de mooiste haarsnitten voor 2027, van blunt cut en lange lagen tot butterfly cut en pony.

Lang haar is niet saai. Er zijn zoveel verschillende haarsnitten. Aan jouw de keuze. Foto Charlotte Mesman

Heb je lang haar en zin in verandering zonder aan de lengte te komen? Dat kan! Met de juiste haarsnit creëer je volume, beweging en een heel eigen uitstraling, zonder dat je afscheid hoeft te nemen van je lengte. De mogelijkheden lopen uiteen van een klassieke, rechte coupe tot kapsels met lange lagen, gezichtsomlijstende lokken en een pony. Tijdens de modeweken zien we dat lang haar nog altijd bijzonder populair is, zowel bij modellen als bij het modepubliek. Maar welke haarsnit past bij jou? We zetten de mooiste kapsels voor lang haar op een rij.

Benieuwd welke kapsels en haarsnitten nog meer in de mode zijn? Bekijk dan ook onze haartrends voor 2027.

1. De blunt cut: de klassieke haarsnit voor lang haar

Lang haar dat op één lengte is geknipt: de blunt cut blijft een geliefde klassieker. Foto Charlotte Mesman

De blunt cut is een van de meest geziene haarsnitten voor lang haar. Het is een klassieker die nooit uit de mode zal raken. Bij deze coupe wordt het haar op één lengte geknipt, met een rechte, volle onderlijn. Geen uitgesproken laagjes of ingewikkelde vormen, maar een strakke, duidelijke lijn die het haar een verzorgde en krachtige uitstraling geeft.

Het is een kapsel waarmee je eigenlijk niet veel verkeerd kunt doen. De blunt cut blijft bijzonder populair, niet alleen bij modellen, maar ook bij het modepubliek. Tijdens de modeweken zien we regelmatig lange, glanzende lokken die vrijwel allemaal op dezelfde lengte eindigen. Juist die eenvoud maakt de coupe zo aantrekkelijk.

Een rechte onderlijn laat het haar bovendien voller lijken, vooral wanneer de punten gezond en dicht zijn. De snit komt prachtig tot zijn recht bij steil haar, maar kan ook bij een lichte natuurlijke slag heel mooi zijn. Wie houdt van lang haar met een rustige, tijdloze uitstraling, zit met deze klassieker altijd goed. Als het mooi geföhnd is, is het superchic. Maar je mag het natuurlijk ook nonchalant dragen.

2. Lang haar met lange lagen

Lange lagen, ook rond het gezicht, geven het haar meer beweging, zonder dat je veel van de lengte verliest. Foto Charlotte Mesman

Wil je je lange haar net iets meer beweging geven, maar niet meteen voor een uitgesproken gelaagde coupe gaan? Dan zijn lange lagen een mooie tussenoplossing. De basis blijft relatief vol, maar door subtiele lengteverschillen in het haar aan te brengen, krijgt het kapsel meer dynamiek.

Deze haarsnit is vooral interessant voor dik en zwaar haar. De lagen halen wat gewicht uit de lengtes, waardoor het haar soepeler valt en gemakkelijker beweegt. Bij fijn haar is het belangrijk om de lagen subtiel te houden, zodat de punten niet te dun worden en het kapsel zijn volle uitstraling behoudt.

Het mooie aan lange lagen is dat ze niet meteen opvallen als afzonderlijke laagjes. Niet voor niets wordt er ook wel over ghost layers gesproken. Ze geven vooral beweging aan het haar wanneer je loopt of wanneer het door de wind wordt meegenomen. Ook met een lichte slag of zachte waves komen ze mooi tot hun recht.

3. Face-framing layers en curtain bangs

Kortere lokken rond het gezicht geven lang haar een speelsere vorm. Foto Charlotte Mesman

Een volgende stap is het toevoegen van kortere lokken rond het gezicht. Bij face-framing layers worden de voorste lokken trapsgewijs geknipt, zodat ze het gezicht omlijsten. Ze kunnen ter hoogte van de jukbeenderen beginnen, maar ook lager, rond de kaaklijn.

Vaak worden deze lagen gecombineerd met curtain bangs: een langere pony die in het midden wordt gescheiden en aan weerszijden van het gezicht valt. Deze combinatie geeft lang haar een zachte, vrouwelijke uitstraling en zorgt voor extra beweging aan de voorkant.

Het grote voordeel is dat je de lengte van je haar grotendeels behoudt, maar toch een duidelijk verschil ziet. De lokken rond het gezicht kun je bovendien op verschillende manieren stylen. Naar buiten geföhnd geven ze het kapsel bijvoorbeeld een mooie seventies-uitstraling. Ook bij opsteekkapsels is face-framing heel mooi. Het geeft je kapsel net die extra twist.

4. De butterfly cut voor lang haar

Bij de butterfly cut zijn de voorste lagen beduidend korter dan de achterste lokken. Foto Charlotte Mesman

De butterfly cut is een van de meest uitgesproken gelaagde haarsnitten voor lang haar. Deze coupe kenmerkt zich door kortere lagen boven op het hoofd en rond het gezicht, gecombineerd met lange lokken aan de achterkant.

Het bijzondere aan deze haarsnit is dat je haar er aan de voorkant bijna uitziet als een korter kapsel, terwijl je aan de achterkant gewoon je lange lokken behoudt. De verschillende lagen zorgen voor volume en een luchtige, beweeglijke uitstraling. Als je een paardenstaart maakt, kan het van voren zomaar lijken alsof je een bobkapsel hebt.

Een extreem voorbeeld van een butterfly cut (waarschijnlijk dankzij extensions). Foto Charlotte Mesman

Met een ronde borstel en föhn of een blowout-styler komen de lagen mooi tot hun recht. De butterfly cut is vooral geschikt voor wie houdt van een volumineus kapsel en bereid is wat meer tijd aan de styling te besteden.

5. Lang haar met een U-shape of V-shape

Bij een U-shape is de onderlijn rond geknipt. Foto Charlotte Mesman

Ook de achterkant van je kapsel verdient aandacht. Wie lang haar draagt, kan met de vorm van de onderlijn een heel ander effect creëren. Twee bekende mogelijkheden zijn de U-shape en de V-shape.

Bij een U-shape wordt het haar aan de achterkant in een zachte, afgeronde lijn geknipt. De zijkanten zijn iets korter dan het midden, maar het verschil blijft subtiel. Dit geeft het haar een volle, vloeiende uitstraling.

Bij een V-shape loopt de onderlijn puntig toe. Foto Charlotte Mesman

Bij een V-shape lopen de lengtes aan de achterkant duidelijker naar een punt toe. Hierdoor ontstaat een uitgesproken V-vorm. Deze snit komt vooral mooi tot haar recht bij heel lang haar en geeft de achterkant een opvallender silhouet.

Beide varianten kunnen met lagen worden gecombineerd, maar zijn ook mooi bij relatief gelijkmatig geknipt haar. Wel heel belangrijk: zorg ervoor dat de punten goed verzorgd zijn!

6. Lang haar met een volle pony

Een rechte, volle pony vormt een mooi contrast met lang haar. Hier is het haar licht gelaagd geknipt. Foto Charlotte Mesman

Lang haar en een pony vormen een mooie combinatie. Een volle, rechte pony brengt een opvallend accent in het kapsel en kan de uitstraling behoorlijk veranderen, zonder dat je verder aan de lengte hoeft te komen.

Het contrast tussen de kortere lokken boven het voorhoofd en de lange lengtes zorgt voor een uitgesproken silhouet. Afhankelijk van de vorm en lengte van de pony kan het resultaat klassiek, een beetje retro of juist modern ogen.

Ook als je krullen hebt, kun je lang haar met een pony combineren. Het kan juist heel mooi zijn! Foto Charlotte Mesman

Wie voor deze combinatie kiest, moet er wel rekening mee houden dat een volle pony wat meer onderhoud vraagt. Regelmatig bijknippen en ’s ochtends even in model brengen horen er meestal bij.

Welk lang kapsel past bij jou?

Bij het kiezen van een haarsnit voor lang haar spelen verschillende factoren een rol. Denk niet alleen aan de vorm van je gezicht, maar ook aan je haarstructuur, de dikte van je haar en hoeveel tijd je aan styling wilt besteden.

Fijn haar: kies bij voorkeur voor een volle onderlijn en subtiele lange lagen. Te veel laagjes kunnen het haar dunner doen lijken.

kies bij voorkeur voor een volle onderlijn en subtiele lange lagen. Te veel laagjes kunnen het haar dunner doen lijken. Dik haar: lange lagen of een butterfly cut kunnen helpen om overtollig gewicht te verminderen en meer beweging te creëren.

lange lagen of een butterfly cut kunnen helpen om overtollig gewicht te verminderen en meer beweging te creëren. Steil haar: een blunt cut of lange lagen komen mooi tot hun recht bij steil haar.

een blunt cut of lange lagen komen mooi tot hun recht bij steil haar. Golvend of krullend haar: face-framing layers en lange lagen kunnen de natuurlijke textuur extra mooi laten uitkomen.

Bespreek je wensen altijd met je kapper en laat je adviseren over de juiste lengte en laagjes voor jouw haar. Een foto van de gewenste coupe meenemen is daarbij handig, zodat je samen kunt bekijken hoe de haarsnit op jouw haarstructuur kan worden aangepast.

Lang haar, volop mogelijkheden

Lang haar biedt veel meer mogelijkheden dan alleen het dragen van lange, rechte lokken. Met lagen, een andere vorm aan de achterkant of een pony kun je je kapsel een compleet nieuwe uitstraling geven zonder veel van je lengte op te offeren.

Of je nu kiest voor de klassieke blunt cut, zachte face-framing layers of de volumineuze butterfly cut: de juiste haarsnit maakt het verschil. Soms zijn een paar goed geplaatste lagen of een nieuwe pony al voldoende om lang haar weer even helemaal op te frissen.

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