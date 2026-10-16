Haartrends en kapsels 2027: dit gaan we zien

Haartrends 2027: de haarstyling van de catwalks en de belangrijkste coupes en haarsnitten die we naar verwachting in 2027 gaan zien.

Haartrends 2027. Een korte pixie cut met gecontroleerde krullen bij de modeshow van Chloé lente zomer 2027. Foto Charlotte Mesman

Benieuwd naar de haartrends en kapsels voor 2027? Wij geven je alvast een idee van de belangrijkste tendensen op basis van de afgelopen modeweken. In de komende tijd vullen we dit overzicht verder aan. Want haartrends en kapsels zijn geen vast gegeven, maar voortdurend in ontwikkeling en pas als alle modecollecties en looks goed zijn ingezonken, wordt duidelijk welke haartrends zich echt gaan aftekenen.

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Haartrends 2027 rechtstreeks van de catwalks

De modeshows zijn een belangrijke bron voor haartrends en haarstyling. De keuzes van ontwerpers en hairstylisten bepalen voor een deel hoe we ons haar gaan dragen. Voor dit voorlopige overzicht baseren we ons vooral op de Milan Fashion Week en Paris Fashion Week voor lente/zomer 2027. We waren zelf aanwezig in Parijs en volgen de shows in Milaan en het werk van de hairstylisten daar op de voet.

1. Imperfecte waves en nonchalante golven

De trend van intentional imperfection zet zich voort in 2027. Op veel catwalks zagen we lang, los haar met een natuurlijke, soms bijna rommelige finish. Onder meer bij Dior, Sacai, Isabel Marant, Alberta Ferretti en Missoni kregen de lokken beweging zonder dat het kapsel er al te netjes gestyled uitzag. Het resultaat is haar dat niet perfect hoeft te zitten, maar juist wat nonchalant mag vallen.

2. Bijzondere texturen: pluis en crimp

Lang los haar met een gewild pluizige textuur en getoupeerde rond de middenscheiding bij Sacai tijdens de Paris Fashion Week lente/zomer 2027. Foto ADVERSUS

Voor lente/zomer 2027 gaan ontwerpers en hairstylisten nog een stap verder als het op imperfecties aankomt. Bij Prada viel het pluizige, getoupeerde haar van sommige modellen op. Het resultaat was zo uitgesproken dat je je bijna afvroeg of het haar überhaupt door een hairstylist was bewerkt. Ook de crimptang (wafelijzer) kwam tijdens de modeweken weer in beeld, voor een opvallende zigzagtextuur. We gaan dus weer met texturen spelen en die zelfs veranderen, in plaats van altijd maar weer de eigen natuurlijke haartextuur te omarmen (iets wat de afgelopen seizoenen de trend was).

3. Wet looks

Haaks op de imperfecte haartexturen staan de wet looks. Soms is het haar perfect glad en ligt het strak langs het hoofd, zoals bij Chanel en Maison Margiela. Andere looks zijn juist nonchalant, met ‘natte’ lokken die los over de rug vallen, zoals bij de wet looks bij Carven en Balmain. Bij Givenchy werd het haar op een gladde, maar volumineuze manier naar achteren gekamd, als een soort helm, en in een strakke vlecht samengebracht.

4. Retro waves

Retro waves bij de modeshow van Dries van Noten lente/zomer 2027. Foto Charlotte Mesman

Op sommige catwalks zagen we ook retro waves opduiken. Een schoolvoorbeeld waren de finger waves bij Dolce & Gabbana. Bij Ferragamo waren de korte kapsels van sommige modellen eveneens gestyled met retro golfbewegingen. Ook bij Dries Van Noten vielen korte, bijna ouderwetse kapsels op, met een knipoog naar de jaren vijftig. Dezelfde mood spotten we ook bij Loewe, voor de korte kapsels althans.

5. Lage, losse paardenstaarten

Een lage, losse paardenstaart met nonchalante lokken rond het gezicht bij Chloé. Foto Charlotte Mesman

Ook de paardenstaart zagen we terug op de catwalks voor lente/zomer 2027. Bij Chloé kozen de hairstylisten voor lage, losse paardenstaarten die nonchalant in de nek vielen. Dit nonchalante kapsel past goed bij de natuurlijke, ietwat imperfecte haarstijlen die we ook dit winterseizoen volop gaan zien.

6. Scheiding: midden- of zijscheiding?

Bij de scheidingen is er voor lente/zomer 2027 niet één echte winnaar. Zowel de middenscheiding als de zijscheiding kwam op de catwalks voorbij, soms zelfs binnen dezelfde show. Een opvallend voorbeeld van de middenscheiding is de ’90s middle part: een strakke middenscheiding waarbij het haar strak achter de oren wordt gestyled en de rest van het haar een natuurlijke, losse textuur houdt. Tegelijkertijd maakte de klassieke zijscheiding een comeback, vooral bij volumineuzere of romantischere looks. Bij sommige shows zagen we zelfs de ‘flip-over’ waarbij de lange kant opbolt.

7. Haaraccessoires: less is more

Ook haaraccessoires verdienen aandacht. Bij sommige modellen prijkte een goudkleurige barrette (haarspeld) boven een vlecht. Onder het modepubliek zagen we goudkleurige haarklemmen en bijzondere haaraccessoires die als een soort signatuur worden gedragen. De indruk is dat één opvallend, geraffineerd accessoire vaak al voldoende is. De trend is eerder: een enkel accessoire in plaats van meerdere clips en speldjes.

8. Unieke kapsels: styling afgestemd op model en haartextuur

Een van de opvallendste ontwikkelingen op de catwalks was de grote variatie aan kapsels, soms zelfs binnen één show. In plaats van alle modellen dezelfde haarstijl te geven, leken hairstylisten vaker rekening te houden met het model, haar gezicht, haar haartextuur en de outfit die ze tijdens de show droeg. Ook de natuurlijke textuur van het haar kreeg daarbij de ruimte. Het resultaat is een gevarieerd modebeeld waarin niet één specifieke haarstijl alles overheerst.

De belangrijkste haarsnitten voor 2027

Het gaat dit seizoen dus meer om de haarsnit en de textuur van het haar dan om kunstige kapsels, ingewikkelde opsteekkapsels of invlechtwerk, die we in het verleden vaak op de catwalks tegenkwamen. Deze haarsnitten gaan we in 2027 zien.

1. De pixie cut: van micro pixie tot lived-in en wispy

Lived-in pixie cut bij de modeshow van MiuMiu lente/zomer 2027. Foto Charlotte Mesman

Een van de opvallende haarsnitten tijdens de modeweken voor lente/zomer 2027 was de pixie cut. Dit korte kapsel zagen we niet alleen op de catwalks, maar ook steeds vaker bij het modepubliek. Er zijn allerlei varianten, van sterk gelaagde snitten tot warrige en krullende stijlen. Denk aan de micro pixie, de lived-in pixie en de wispy pixie. Ook de bixie, een combinatie van een bob en een pixie, blijft interessant.

Zo verruilde model Isa Chagas haar halflange shag voor een micro pixie. Influencer Grece Ghanem spotten we tijdens de Paris Fashion Week bij de modeshow Hermès met een nieuwe korte, krullende pixie. Beide voorbeelden laten zien hoe verschillend een korte coupe kan uitpakken. En hoe mooi het kan zijn!

2. Bob kapsels: van micro bob tot French en Italian

Het bobkapsel blijft populair, zowel bij modellen als bij influencers en het modepubliek. Een van de opvallende varianten is de compacte, rechte bob met volume. Maar ook krullende bobkapsels zijn geliefd. De French bob, Italian bob en lived-in bob zijn interessante varianten om in de gaten te houden.

3. Lang haar met beweging

Lang haar is weer volop aanwezig. Het wordt vaak los gedragen, waarbij de natuurlijke haartextuur wordt gerespecteerd. Glad stylen hoeft niet meer: golven, krullen en een wat nonchalante finish zorgen voor beweging. Bij lang haar gaat het dan ook niet alleen om de specifieke haarsnit, maar vooral om de conditie, verzorging en natuurlijke textuur van het haar.

4. Extralang haar

Naast korte kapsels viel ook extralang haar op, vooral onder het modepubliek. De lokken reiken soms tot ver over de rug. Bij deze lengte speelt haarverzorging een belangrijke rol: lang haar komt het best tot zijn recht wanneer het er gezond uitziet en voldoende glans en beweging heeft.

Haarkleurtrends 2027

1. Natuurlijk grijs haar en grey blending

Ouder model met natuurlijk grijs haar bij de modeshow van Akris lente/zomer 2027. Foto Charlotte Mesman

Een van de belangrijkste haarkleurtrends voor 2027 is natuurlijk grijs haar. Het zat er al aan te komen (wij hebben er een complete ‘grijs haar’-rubiek aan gewijd). De aanmerkelijke hoeveelheid oudere modellen met natuurlijk grijs haar op de catwalks bevestigt deze trend. Je hoeft je grijze haar niet meer per se weg te verven. Het is juist iets wat heel stijlvol kan zijn. Grey blending is nog steeds de techniek om natuurlijk grijs haar te verfraaien.

2. Warme, natuurlijke haarkleuren

Bij de haarkleuren kijken we ook naar natuurlijke tinten met warmte en diepte. Denk aan warme blondtinten, rijke bruintinten en zachte koperkleuren. In plaats van een opvallende, egale kleur draait het bij deze kleurfamilies om nuance en een natuurlijke uitstraling. Boterblond, honingblond, chocoladebruin en zacht koper zijn tinten om verder in de gaten te houden. Welke daarvan zich echt als afzonderlijke trends voor 2027 onderscheiden, zal de verdere analyse van de catwalks moeten uitwijzen.

3. Een grijze aanzet als kleuraccent

Opzettelijke grijze uitgroei op de catwalk van Maison Margiela lente/zomer 2027. Photo courtesy of Maison Margiela

Grijs haar hoeft niet altijd natuurlijk te zijn. Bij Maison Margiela werd een slick-backkapsel gecombineerd met een grijs geverfde aanzet. Daarmee kreeg de grijze uitgroei een bewust vormgegeven rol in de look. Het is een opvallend voorbeeld van hoe een detail dat normaal gesproken vaak wordt bijgewerkt, ook als onderdeel van een kapsel kan worden ingezet. Maar let op: vooralsnog gaat het vooral om een bijzondere runwaylook, niet om een breed bevestigde haarkleurtrend. Ook zagen we weer meerdere modevakmensen met grijs geverfd haar en schitterende highlights (ook op donker haar) in grijze nuances.