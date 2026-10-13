Grece Ghanem verrast met krullende pixie bij de Paris Fashion Week zomer 2027

Grece Ghanem verrast met kort kapsel: de pixie is dé haartrend van de Paris Fashion Week zomer 2027. Foto Charlotte Mesman

Over Grece Ghanem (1964) hebben we al veel gepubliceerd. Voor ons is ze één van de meest inspirerende stijliconen van de modeweken. Deze keer verraste de influencer ons met een nieuw kapsel. Het Canadese stijlicoon, dat al jaren herkenbaar is aan haar zilverwitte bob kapsel, presenteerde zich tijdens de Paris Fashion Week voor lente zomer 2027 (oktober 2026) met een geheel andere coupe. Bij de show van Hermès straalde ze temidden van de streetstyle fotografen met een korte, krullende pixie cut. Een opvallende verandering voor de mode-influencer, die bewijst dat je ook met een vertrouwde signature look kunt blijven experimenteren. Ghanems nieuwe coupe is bovendien geheel in lijn met de haartrends voor 2027, waarin we steeds meer pixie cuts zien opduiken.

Van een zilverwit bob kapsel naar een krullende pixie

Influencer Grece Ghanem tijdens de Paris Fashion Week voor herfst/winter 2026-2027 bij de modeshow van Hermès met een zilvergrijze bob. Foto Charlotte Mesman

Jarenlang was het zilverwitte bob kapsel een vast onderdeel van Grece Ghanems stijl. Dit kapsel omlijstte haar gezicht en vormde een mooi contrast met haar uitgesproken outfits, opvallende zonnebrillen en bijzondere accessoires waar ze om bekend staat. Tijdens de Paris Fashion Week lente/zomer 2027 kiest ze voor een nieuwe benadering: korte, beweeglijke krullen die haar haar zichtbaar meer volume en textuur geven.

Opvallend: influencer Grece Ghanem ging van een gelaagde bob naar een korte krullende pixie. Foto Charlotte Mesman

De coupe laat zich het best omschrijven als een krullende pixie. Het haar is kort genoeg om het gezicht vrij te laten, maar de krullen geven het kapsel een zachtere, speelsere uitstraling dan een klassieke, minder beweeglijke korte coupe. Het resultaat is minder gepolijst en interessant door de natuurlijke beweging en het volume.

Het nieuwe korte kapsel van Grece Ghanem laat de nek vrij en doet haar oorbellen mooi uitkomen. Foto Charlotte Mesman

Of Grece haar haar heeft laten permanenten, weten we niet. De krullende textuur kan op verschillende manieren zijn gecreëerd, ook met de krultang. Wat wel duidelijk is, is dat ze haar vertrouwde kapsel een verrassende update heeft gegeven. Haar zilverwitte haar blijft daarbij een belangrijk onderdeel van haar uitstraling. Hiermee bewijst Grece maar weer eens dat hoe mooi het kan zijn om je natuurlijke grijze haar te omarmen.

Haar zilvergrijze haarkleur blijft haar signatuur

Want wat Grece Ghanem terecht níét heeft veranderd, is haar zilvergrijze haarkleur. Juist in combinatie met de korte krullen krijgt die een nieuwe uitstraling. De lichte kleur benadrukt de beweging en textuur van haar coupe en geeft haar look iets eigens, zonder dat ze haar herkenbare stijl hoeft op te geven.

Grece weet als geen ander dat grijs haar tegenwoordig gezien mag worden en zelfs geliefd is. Je hoeft maar naar de catwalks voor lente/zomer 2027 te kijken. Oudere modellen met hun natuurlijke grijze of zilverwitte haar waren daar dit seizoen opvallend aanwezig. Zij laten zien dat grijs haar geen afbreuk doet aan je stijl, maar juist een uitgesproken keuze kan zijn. Grece Ghanem is daarvan een inspirerend voorbeeld: ze verandert haar kapsel, experimenteert met textuur en volume, maar omarmt haar grijze haar als onderdeel van haar identiteit.

Heb je grijs haar en wil je weleens iets anders? Denk dan niet meteen aan een nieuwe haarkleur, maar kijk eens naar je coupe. Een ander kapsel kan je uitstraling compleet veranderen. Misschien is een kort kapsel, zoals een pixie, wel precies wat je zoekt.

De pixie verovert de straten van Parijs

Overigens staat Grece niet alleen met haar korte coupe. Tijdens de modeweken in Parijs zagen we opvallend veel korte kapsels. De pixie was een van de opvallende kapsels onder het modepubliek, maar ook op de catwalks en bij de modellen zagen we korte coupes terug.

Met de omschrijving kort kapsel zijn we er overigens nog niet. Sommige pixies zijn strak en sculpturaal, andere juist warrig, zacht of voorzien van een uitgesproken textuur. De coupe hoeft dus niet per definitie jongensachtig of minimalistisch te zijn. Met krullen, zoals bij Grece, krijgt een kort kapsel bijvoorbeeld een heel ander karakter: voller, speelser en minder streng.

De pixie cut van Isa Chagas is sterk gelaagd geknipt en in een pony naar voren gestyled. Foto Charlotte Mesman

Ook steeds meer modellen lijken voor een kort kapsel te gaan. Zo ging model Isa Chagas van een halflange shag naar een pixie. Zo’n verandering laat zien hoe een kort kapsel de uitstraling van een gezicht en een complete look kan veranderen. Waar de shag met laagjes en lengte een nonchalant, rockachtig gevoel geeft, legt de pixie meer nadruk op de gelaatstrekken.

Met kort (en grijs) haar kun je alle kanten op

De nieuwe look van Grece Ghanem laat zien dat kort haar geen beperking hoeft te zijn. Integendeel: juist met een korte coupe kun je spelen met textuur, volume en styling. Een gladde afwerking geeft een pixie een elegante, bijna grafische uitstraling, terwijl krullen voor beweging en een zachtere vorm zorgen.

Overweeg je om de schaar in je haar te zetten, weet dan dat een pixie niet één vast model te zijn en ook niet iedere dag hetzelfde hoeft te vallen. Met de juiste kniptechniek en styling kun je met kort haar verrassend veel kanten op. Grece Ghanem laat bij Hermès zien hoe een kleine verandering in textuur en een wat kortere haarlengte een vertrouwde look compleet nieuw kan laten aanvoelen. Haar krullende pixie is daarmee niet alleen een opvallende persoonlijke stijlkeuze, maar ook een mooi voorbeeld van de hernieuwde belangstelling voor kort haar. En een inspirerend voorbeeld voor iedereen met grijs haar.