Grijs haar blijft cool. Boegbeeld Andie MacDowell (64) zweert erbij

Grijs haar. Haartrends lente zomer 2022

Twijfel jij of je wilt doorgaan met verven of dat zomer 2022 voor jou de zomer van je natuurlijke, grijze haar (volgens de allernieuwste haartrends) gaat worden? Misschien haalt Andie MacDowell je over de streep. De Amerikaanse actrice wordt wel gezien als het boegbeeld van de Greynaissance waar we op dit moment in zitten.

Modetrends lente zomer 2022. Model Luciana Borges met grijs haar op de catwalk van Marco Rambaldi. Photo courtesy of Marco Rambaldi

Renaissance wordt wel gedefinieerd als ‘de opleving van de klassieke oudheid’; Greynaissance zou je (bijna letterlijk) kunnen zien als een ‘back to the roots’, de herwaardering van onze natuurlijke haarkleur, ook als die grijs is.

Grijs haar heeft jarenlang, decennia lang, sinds (onze) mensenheugenis in ieder geval in het verdomhoekje gezeten. Grijs stond voor oud, en moe(s)t volgens de huidige maatschappij en beautyindustrie met man en macht besteden worden. En eerlijk gezegd, is dit nog steeds de eerste impuls.

Neem nu Andie MacDowell. De Amerikaanse actrice zou tijdens de lockdown als een van de eerste vrouwen haar grijze haar hebben omarmd maar toen het leven weer een beetje op gang kwam en MacDowell de rode loper van Cannes in 2021 met grijs haar betrad, zouden haar agenten daar niet blij mee zijn geweest. De actrice zou met haar lange, grijzende haren tegen hun advies zijn ingegaan.

Haarkleurtrends. Grijs haar trends & tips. Model: Luciana Borges. Foto: Charlotte Mesman

Het zit erin gebakken, we hebben het met de paplepel ingegoten gekregen. Grijs haar is niet mooi. Toch kiezen steeds meer vrouwen ervoor en ze zouden er ook nog eens heel blij mee zijn.

Langzaam maar zeker wordt er meer onderzoek gedaan naar de impact van je eigen grijze haar omarmen en volgens sommige experts en psychologen zou het een ‘empowered’ gevoel geven. Een andere bewustwording van jezelf. Voor je eigen natuurlijke haar kiezen zou bevrijdend werken.

Een groot voordeel is natuurlijk ook – en dat op zich kan al bevrijdend werken – dat je van al die pakjes haarverf of die urenlange zitbeurten bij de kapper afbent. Ook economisch gezien kom je er met grijs haar beter vanaf.

De overgangsfase is even vervelend en kun je grofweg op twee manieren beleven: je haarverf gewoon laten uitgroeien of kiezen voor de (aanmerkelijk duurdere) methode van grey blending. Dat zijn lowlights en highlights waarin je grijze haren opgaan zodat je geleidelijk en zonder uitgroei steeds grijzer kunt gaan. Verder zal je haar na al dat jarenlang verven baat hebben bij intense behandelingen, zeker als je van plan bent om het lang te dragen, zoals Andie MacDowell. Maar ben je eenmaal terug bij je natuurlijke haarkleur, dan ben je… vrij!

Of dat voor jou ook echt bevrijdend werkt, hangt van jouw persoonlijke belevenis af. Want laten we voor ogen houden, dat ook die verheerlijking van grijs haar trendgevoelig is. Wat voor de één werkt, werkt voor de ander niet. Cynthia Nixon, beter bekend als Miranda van Sex And The City, bijvoorbeeld is alweer terug naar een blond geverfd hoofd. Niets mis mee. Zolang je maar doet wat voor jou goed voelt.

