Welke van deze mode must-haves heb jij (al) in je garderobe?

Inmiddels komt het nieuwe seizoen op gang en experimenteren we volop met de nieuwe mode. Welke mode must-have staan op jouw verlanglijstje? En wat heb je al in je kast?

Modetrends lente zomer 2022. Photos courtesy of Blumarine, Roberto Cavalli, Alberta Ferretti, Versace, Missoni

De modecollecties voor lente zomer 2022 hangen in de winkels en worden op internet volop aangeprezen. Ben jij al aan het experimenteren geslagen? Welke kant ga jij dit seizoen op?

Wordt het een verleidelijke Y2K look, een preppy look met speelse tennisrokjes of misschien een stoere look met cargobroeken en een witte tanktop? Of ga je op de jaren ’90 grunge toer met een doorzichtige jurk en een motorjack? We zetten een aantal van de hotste modetrends voor dit seizoen op een rijtje. Loop het maar eens langs.

Minirokjes: A-lijntjes met hoge taille, plooirokjes, preppy ruiten rokjes (wij zijn er nu al door geobsedeerd)

Spijkerjurken en spijkerrokken voor lente zomer 2022. Photo courtesy of Philosophy by Lorenzo Serafini

Lange spijkerrokken

Witte tanktops (cool!)

Stylish beha’s die je als een topje onder een blazer draagt

Gehaakte seventies topjes

Lage taille broeken (nog moeilijk te vinden, maar ze gaan komen)

Mesh topjes (semi-doorzichtige vrij strakke truitjes)

Korsetten

Modetrends lente zomer 2022. Photo courtesy of N21

Doorzichtige jurken

Jaren ’60 manteltjes

Minirokjes of topjes met een sleepje (!)

Stoere cargo pants

Neonkleuren (ook voor schoenen en tassen)

Think pink (alle rozekleuren tot en met neon fuchsia toe)

Chunky mocassins (ook in kleur of in het wit)

Pumps (wederom: ook in kleur)

Slingbacks met een halfhoog hakje en een puntige neus

Gladiatorsandalen

Cut-out tops en jurken

Tweed jasjes in Chanel stijl (maar ook tweedjurken)

De nieuwe minirok. Photo courtesy of Dior

Skirt suits met korte rok

Oversized broekpakken (die van vorig jaar zomer kunnen nog prima)

Catsuits (!)

Bowling tassen

Modeaccessoires en tassentrends 2022. Cilindertas van Fendi. Photo courtesy of Fendi

Cilindertassen

Rieten tassen en mandjes

Oversized leren jacks

Slank afkledende bikerjacks

Superkorte shorts of boxing shorts (ja, die uit de bokssport)

Vlindertops of alles met vlinders (zo Y2K!)

Total white en andere monochrome looks

Sandaaltjes met hoge hakken en bandjes om je kuit

Platform schoenen en slippers (niet hoog, maar superhoog)

Crop tops

Varsity jacks

Klassieke trench coats

Iets in een wilde-katten-print: een accessoire of een heftige (secondhand) luipaardjas, misschien wel een top of jurk met een tijgerkop.

Zoals je ziet, is het een mix van stijlen en tijdperken. De nieuwigheid is de sexy vleug die door de mode waait. Vrouwelijk met veel blote huid (lage tailles, korte tops, cut-out ontwerpen en minirokken) maar altijd met ironie en nooit vulgair.

