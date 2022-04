Dit is de goedkoopste mode must-have voor lente en zomer 2022

Modetrends lente zomer 2022. De witte tanktop. Photo courtesy of Prada

Voel jij de lentekriebels? Heb jij zin om je modelook op te frissen? Dan moet je deze allernieuwste modetrend voor 2022 kennen: het jaren ’90 hemdje. Voeg het toe aan je garderobe en je bent up-to-date.

Het was Prada die de witte tanktop – verrijkt met het karakteristieke driehoekige logo van het Italiaanse modehuis – weer afstofte en het de catwalk van herfst winter 2022 2023 opstuurde. Grote modeketens lieten er geen gras over groeien en doken er direct op. Het hemdje is nu al overal te vinden.

Modecollectie Prada herfst winter 2022 2023. Photo courtesy of Prada

Hoe ziet de tanktop 2.0(22) eruit? Sportief, met een ribbeltje, het sluit mooi om het lichaam aan maar is niet te strak en de schouderbandjes zijn vrij breed. Eigenlijk hoef je alleen maar naar de catwalkfoto’s van Prada te kijken en je weet wat we bedoelen.

De favoriete kleur voor dit must-have mode item is – je voelt het al aankomen – hagelwit.

Modecollectie Prada herfst winter 2022 2023. Photo courtesy of Prada

Hoe je de witte tanktop draagt? Volg je Prada dan draag je het op een chique longuette of onder een transparante jurk.

Maar als je het ons vraagt, is dit hemdje ongelooflijk veelzijdig en laat het zich letterlijk overal mee combineren.

Zo is het ontzettend mooi onder een wit mannenbroekpak zoals we dat deze zomer weer volop gaan dragen. Net zo mooi is het op een minirokje, op shorts, op een witte spijkerbroek, op een blauwe spijkerbroek, op een roze spijkerbroek, op een zwierige rok, onder een groot overhemd, onder een blazer. Enzovoorts!

Deze mode must-have voor 2022 is eenvoudig, niet duur, maar oei wat ga je er veel plezier van hebben. Op de catwalk van Prada werden de tanktops zonder beha geshowd maar in het dagelijks leven ligt dat natuurlijk iets anders.

Je beha is wel even een aandachtspuntje. Kies ‘m met zo min mogelijk details en met bandjes die niet onder je topje uitkomen. Let ook even op de maat. Die luistert heel nauw. Knellen is verboden :-)

