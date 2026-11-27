Wat kopen tijdens Black Friday 2026? Van wintermantels en kabeltruien tot laarzen, tassen en sieraden. Dit zijn onze modetips.

De beste Black Friday aankopen zijn modeitems waar je langere tijd plezier van kunt hebben. Foto Charlotte Mesman

Black Friday is hét moment om je garderobe een update te geven. Maar waar kun je je geld dit jaar het beste aan besteden? Van een mooi wintermantel en een warme kabeltrui tot kniehoge laarzen en opvallende accessoires: dit zijn de mode-items die het overwegen waard zijn tijdens Black Friday 2026.

Wat kopen tijdens Black Friday 2026?

Niet alles wat in de aanbieding is, hoeft meteen in je winkelmandje te belanden. Kijk liever naar kledingstukken en accessoires die je vaak zult dragen, of naar een bijzondere trend die je garderobe net iets spannender maakt. Deze items verdienen dit seizoen je aandacht. Laat je niet verleiden door de prijzen maar houd een werkbaar criterium aan. Dat kan zijn: ik koop alleen dingen die ik echt nodig heb. Maar ook een vooraf vastgesteld budget. Of, zoals we al zeiden, dingen die draagbaar zijn en echt iets toevoegen aan je garderobe:

1. Een mooie wintermantel

Een lange mantel of een fake fur jas zijn perfecte Black Friday aankopen. Ook duurdere jassen kunnen binnen je bereik komen. Foto Charlotte Mesman

Een goede wintermantel is een investering waar je jarenlang plezier van hebt. Kijk tijdens Black Friday naar een wollen mantel in grijs, camel of zwart, of kies juist voor een model met een uitgesproken silhouet in een lichte kleur. Een ceintuur in de taille, een oversized pasvorm of een lange, rechte snit geven je winteroutfits meteen een boost. Ook fake fur jassen zijn interessant!

2. Een warme kabeltrui

Gebreide truien zijn deze winter niet weg te denken. Vooral kabelmotieven en klassieke modellen met een preppy uitstraling zijn interessant. Kies voor een exemplaar in crème, donkerbruin of een diepe groentint. Mooi op een jeans, maar ook verrassend chic op een pantalon of rok.

3. Kniehoge laarzen

Kniehoge laarzen zijn stylish en draagbaar. Het zijn goede Black Friday aankopen. Kijk ook naar accessoires die je outfit kunnen boosten. Foto Charlotte Mesman

Laarzen met een hoge schacht zijn een goede aankoop voor het winterseizoen. Vooral minimalistische modellen met een slanke, spitse neus en een bescheiden hak zijn gemakkelijk te combineren. Ze staan mooi onder een rok of jurk, maar ook over een nauwsluitende broek.

4. Een goede jeans

Een jeans is misschien niet de meest spectaculaire aankoop, maar wel een van de meest gedragen kledingstukken in je kast. Kijk naar modellen met een hoge taille, rechte pijpen of een iets wijdere snit. Een mooie donkere denim is bovendien een uitstekende basis voor zowel casual als geklede combinaties. Weet je niet welke spijkerbroek je moet kopen, lees dan onze trendreport Jeans trends 2026: deze 7 stijlen zie je overal.

5. Een bijzondere tas

Een bijzonder tas kan een eenvoudige outfit opmerkelijk verrijken. Dit seizoen zijn gestructureerde modellen, compacte handtassen en tassen met een krokodillenstructuur interessant. Kies een vorm en kleur die je ook volgend jaar nog graag draagt.

6. Statement sieraden

Wil je met een klein budget toch iets nieuws aan je garderobe toevoegen? Kijk dan naar opvallende sieraden. Grote oorringen, sculpturale vormen en zilverkleurige accessoires geven zelfs de eenvoudigste combinatie van jeans en trui een modieuze twist. We dragen statement sieraden tegenwoordig ook overdag bij casual outfits.

Slim shoppen tijdens Black Friday

De beste Black Friday-aankopen zijn niet noodzakelijk de goedkoopste. Maak vooraf een lijstje van wat je echt nodig hebt en kijk vooral naar items die je met verschillende kledingstukken uit je bestaande garderobe kunt combineren. Controleer ook of de oorspronkelijke prijs realistisch is en laat je niet verleiden door kortingen op kleding die je anders nooit zou kopen.

Een tijdloze wintermantel, een mooie trui of een paar laarzen waar je al langer naar uitkijkt: dát zijn aankopen waar je deze winter én daarna plezier van hebt.

Wil je voor dat je gaat shoppen nog even checken welke trends deze winter het modebeeld bepalen? Bekijk dan ook onze modetrends herfst winter 2026-2027 en laat je inspireren door de nieuwste silhouetten, kleuren en stijlen.