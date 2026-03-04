Modellen off-duty bij Dior tijdens de Paris Fashion Week voor winter 2026. Rechts: Jiahui Zhang. Foto Charlotte Mesman

De modeshow van Dior voor herfst-winter 2026-2027 vond ook dit seizoen plaats in de Jardin des Tuileries. Bassin Octogonal luidde het adres op de showkalender, verwijzend naar het achthoekige bassin in het park. Het bleek dat we dat letterlijk moesten nemen. Dit keer was de show niet in een tentconstructie, maar had Dior, met Jonathan Anderson aan het roer, een indrukwekkende glazen constructie rond het achthoekige bassin laten bouwen, met drijvende waterlelies als decor; de catwalk was een brug over het bassin zelf. Tegelijkertijd was dat deel van het park afgezet voor de show en hadden alleen genodigden toegang. Voor het park, op Place de la Concorde, stonden horden fans de VIP’s op te wachten. Een moeilijke, bijna wanhopige situatie als je het modepubliek en de modellen off-duty wilt fotograferen.

Modellen off-duty

De entree van de modegasten was een chaos en de stralende zon – met bijna hittegolfachtige temperaturen – maakte het er niet gemakkelijker op. Het fotograferen van de modellen off-duty dreigde uit te lopen op een regelrecht drama. De toegang tot de backstage was in het park en daar kon je alleen komen door kilometers om het park heen te lopen. Het probleem was dat niemand wist of de modellen na afloop van de show ook daadwerkelijk via de backstage naar buiten zouden komen. Het kon net zo goed zijn dat ze, samen met het modepubliek, de showlocatie via de hoofdingang zouden verlaten. Wat moesten we doen? Dit zijn de dilemma’s waar je als streetstyle- en modelstylefotograaf tijdens de Fashion Weeks dagelijks mee te maken krijgt.

Ik koos uiteindelijk voor de hoofdingang. Kwamen de modellen niet via die ingang naar buiten, dan kon ik altijd nog de exit van de show als alle modegasten naar buiten komen, fotograferen. Met mijn wilde gok zat ik goed, want tussen de modemensen spotte ik al gauw ook een paar modellen. Vanwege de grote mensenmassa was het onmogelijk om ze goed te fotograferen, maar we kunnen je toch iets laten zien.

Dana Smith

Modellen off-duty bij Dior tijdens de Paris Fashion Week voor winter 2026. Links: Dana Smith, rechts: Charlie Jones. Foto Charlotte Mesman

Op de foto hierboven zie je Dana Smith (links) en Charlie Jones (rechts), vers van de catwalk van Dior. Dana Smith is een Brits topmodel dat bekendstaat om haar catwalkloopje. Ze is een unieke mix van Britse elegantie en kosmopolitische flair, mede dankzij haar jeugd in New Delhi (waar ze dertien jaar woonde en vloeiend Hindi spreekt). Met haar lengte van 178 cm, bruine haar, blauwe ogen en natuurlijke, licht androgyne uitstraling debuteerde ze op de catwalk van Loewe voor lente zomer 2022 en groeide ze snel uit tot favoriet bij huizen als Proenza Schouler, Simone Rocha, Dior Haute Couture, om maar een paar namen te noemen.

Charlie Jones

Modellen off-duty bij Dior tijdens de Paris Fashion Week voor winter 2026. Model: Charlie Jones. Foto Charlotte Mesman

Naast Dana Smith zie je Charlie Jones, een opkomend Brits topmodel dat de modewereld stormenderhand verovert met zijn charismatische, genderfluïde uitstraling. Geboren in Oldham, nabij Manchester, werd hij op zeventienjarige leeftijd ontdekt en direct gecast als opener voor Haider Ackermanns debuutshow bij Tom Ford in Parijs – een explosieve entree die hem meteen tot breakout talent maakte.

Sara Caballero

Modellen off-duty bij Dior tijdens de Paris Fashion Week voor winter 2026. Model: Sara Caballero. Foto Charlotte Mesman

Op deze foto zie je Sara Caballero, voor fashion addicts inmiddels een bekend gezicht. Sara Caballero is een Spaans-Chileens topmodel met een charmante mix van mediterrane elegantie en Latin flair. Geboren op 25 september 2003 in Mallorca, Spanje, brak ze door als finalist in de Elite Model Look Chile 2022 (wereldwijd Top 10), waarna ze razendsnel doorstootte naar high-fashionshows bij huizen als Loewe, Ralph Lauren, Chanel (waaronder als closer in Parijs), Versace, Dior, Valentino en Schiaparelli.

Jiahui Zhang

Modellen off-duty bij Dior tijdens de Paris Fashion Week voor winter 2026. Foto Charlotte Mesman

Links op deze foto Jiahui Zhang, een opkomend Chinees topmodel dat de internationale modewereld verovert met haar elegante en verfijnde uitstraling. Ze debuteerde bij Prada (2021) en groeide snel uit tot een veelgevraagd gezicht bij huizen als Gucci (inclusief de campagne voor zomer 2024), Jil Sander, Fendi, Alaïa, Max Mara, Givenchy, Chanel en Pucci. Ze scoorde covers zoals Vogue China (maart 2025, gefotografeerd door Liu Song) en werd in 2025 uitgeroepen tot Breakout Star Readers’ Choice-winnaar op Models.com, met een plek in de Graduates Class en de Top 50.

Sabryna Oliveira

Modellen off-duty bij Dior tijdens de Paris Fashion Week voor winter 2026. Foto Charlotte Mesman

Sabryna Oliveira is een Braziliaans topmodel. Geboren in Pernambuco (Noordoost-Brazilië), begon ze op achttienjarige leeftijd met modellenwerk na aanmoediging van vrienden en bouwde ze eerst een sterke basis op in Brazilië met uitgebreide walks tijdens São Paulo Fashion Week. Ze verscheen in prestigieuze Braziliaanse tijdschriften als ELLE, Vogue Brazil en Numéro. De show van Dior van gisteren was, als we het goed hebben, haar debuut op de internationale catwalks. Het moet een groot moment voor haar zijn geweest!

Op zoek naar de motordriver

Modellen off-duty bij Dior tijdens de Paris Fashion Week voor winter 2026. Foto Charlotte Mesman

Van het model off-duty hierboven maakten we een snelle snapshot. Ze was druk aan het telefoneren om haar motordriver te vinden die haar snel naar de volgende show moest brengen, en we hadden niet het hart om haar te stoppen. Dit is een tafereel dat we vaak na de shows tegenkomen: de meest gevraagde modellen moeten razendsnel van de ene show naar de andere – elke seconde telt.

Klik hier voor de modetrends voor de heren op ADVERSUS