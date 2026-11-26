De Japanse badkamer heeft een aparte wet room en een bijzondere manier van douchen. Dit is waarom zittend je haar wassen zo heerlijk is.

Een Japanse badkamer met een aparte wet room, een lage spiegel en een krukje om comfortabel zittend te douchen en je haar te wassen. Foto Charlotte Mesman

Tijdens mijn reizen door Japan ben ik ze in hotels steeds weer tegengekomen: badkamers met een aparte ‘natte ruimte’, met een laag krukje en een handdouche bij een spiegel die net boven de vloer hangt en alleen je onderbenen laat zien. Alsof die verkeerd is geplaatst. In onsen zie je zelfs lange rijen met dit soort ‘douchestations’. Stel het je voor als een wand met naast elkaar een rij lage spiegels met een soort kaptafeltje, onderling gescheiden door schotten, en voor elk douchestation weer dat kleine plastic krukje. In het begin vond ik het vooral exotisch. Inmiddels ben ik er helemaal weg van. Als ik ooit een nieuwe badkamer zou laten installeren, zou het zomaar een Japanse badkamer kunnen worden. Misschien zelfs zonder bad (iets wat Japanners hoogstwaarschijnlijk niet op prijs zullen stellen).

Een badkamer met een aparte natte ruimte

De wet room met ligbad en douchestation. In de lage spiegel zie het achterliggende wastafelgedeelte weerspiegeld. Foto Charlotte Mesman

Vooral de indeling van de Japanse badkamer is ideaal. Anders dan bij ons, waar douche en bad integraal deel uitmaken van de badkamer, is de Japanse badkamer vaak opgesplitst in twee delen: een ruimte om te douchen en te baden, de zogenaamde wet room, en een vertrek met wastafel en vaak ook wasmachine.

In de wet room kun je naar hartenlust met water aan de gang. Alles in dit vertrek mag nat worden. De inrichting bestaat immers alleen uit een ligbad en een douchestation. Douchen doe je dus niet in een cabine of achter een douchewand, maar gewoon op de vloer, die afloopt naar een putje. Geen zorgen over opspattend water, natte badmatten of een douchewand die voortdurend schoongemaakt moet worden. Ook druipend uit het bad stappen is geen probleem meer, want het water loopt vanzelf weg. Na afloop spoel je de vloer gewoon even na en de ruimte is weer schoon.

Dankzij de efficiënte ventilatiesystemen in Japan, die soms ook een verwarmingsfunctie hebben, is de wet room vaak snel weer helemaal droog.

Haar wassen op een krukje

Maar wat vooral bijzonder is, is dat je vaak zittend doucht. Je neemt plaats op het plastic krukje voor de lage spiegel naast het bad en wast je op je gemak. Een handdouche en een emmertje water maken het geheel compleet. Douchegel en shampoo vind je vaak binnen handbereik op een brede richel, een soort kaptafeltje onder de spiegel.

De Japanners gebruiken deze plek om zich grondig te wassen voordat ze in bad gaan. Het bad is namelijk bedoeld om daarna heerlijk in te ontspannen, niet om je in te wassen (ook omdat traditioneel gezien de hele familie in hetzelfde badwater baadt).

Ik heb er zelf een iets andere gewoonte van gemaakt. De douchekop heeft vaak twee ophangpunten: een op stahoogte en eentje waar je al zittend gemakkelijk bij kunt. Even snel douchen doe ik staand op de vloer, maar als ik me wil ontspannen of mijn haar moet wassen, doe ik dat zittend.

Als je lang haar hebt, kun je je vast voorstellen hoeveel prettiger het kan zijn om zittend je haar te wassen dan voorovergebogen boven een wastafel of staand onder de douche. Zittend neem je rustig de tijd en bovendien zie je jezelf in de spiegel, wat voor een luxe gevoel zorgt. Het is een klein verschil dat de dagelijkse routine een stuk aangenamer maakt.

Een richel onder de spiegel is onmisbaar

Als ik mijn eigen Japanse badkamer met wet room zou samenstellen, zijn er een paar elementen die voor mij niet mogen ontbreken. Om te beginnen de lage spiegel, met daaronder een brede richel of een betegelde uitsparing voor mijn badproducten en andere benodigdheden, bijvoorbeeld voor een pedicure. Want ook die wordt in een Japanse badkamer vele malen gemakkelijker. Een eenvoudig plastic krukje, een goede handdouche en een vloer met voldoende afschot naar het afvoerputje horen er natuurlijk ook bij. En verder een krachtig ventilatiesysteem, bij voorkeur met verwarming (heerlijk voor in de winter), en een antislipvloer.

Het bad is voor mij optioneel. Een diep Japans zitbad is natuurlijk heerlijk om af en toe in te ontspannen, maar ook zonder bad is een wet room al fantastisch.

Een badkamer om oud(er) in te worden

Er is nog een reden waarom deze badkamerindeling zo handig is. Het is namelijk een ontwerp waar je ook op latere leeftijd plezier van kunt hebben. Zittend douchen is comfortabel en vraagt minder van je evenwicht. Mocht een laag krukje op een gegeven moment niet meer volstaan, dan vervang je het eenvoudig door een stevige douchestoel.

Zensfeer

Natuurlijk wil het oog ook wat. In Japanse hotels zijn badkamers vaak uitgevoerd als prefab kunststof units. Maar de mooiere badkamers zijn betegeld. Juist omdat er in de wet room bijna niets staat, zou ik er iets heel rustigs en zenachtigs van maken. Licht en strak, of misschien met tegels in een warme kleur en een rustieke uitstraling.

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