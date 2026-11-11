Feestkleding 2026: van vintage glamour tot sensuele avondjurken, pailletten en kant. Dit zijn de grootste feestmodetrends voor Kerstmis en oud en nieuw!

Feestmodetrends voor winter 2026. Van Gatsby glamour tot sensuele avondmode. Photo courtesy of Fendi

Hangt jouw feestjurk al klaar? Zo niet, dan is het tijd voor een update van de avondmode en feestkleding voor 2026! De feestdagen van 2026 beloven bijzonder glamoureus te worden. Op de internationale catwalks voor herfst/winter 2026-2027 zagen we een uitgesproken voorliefde voor luxueuze materialen, glanzende stoffen, dramatische silhouetten en rijkelijk versierde avondjurken. Maar er is méér. Vintage glamour maakt een comeback, lingerie-invloeden geven feestmode een sensuele toets en romantische jurken krijgen opvallende volumes en decoraties. Ook bontdetails, veren en opvallende accessoires geven de feestlooks extra karakter. Tegelijkertijd krijgt de klassieke avondmode een moderne twist en gaan we voor onverwachte contrasten. Dit zijn de grootste feestmodetrends voor winter 2026. Zo straal je tijdens Kerstmis en oud en nieuw.

Bekijk ook de grootste modetrends voor herfst/winter 2026-2027.

1. Vintage glamour: goud, glans en een vleugje nostalgie

Moderne vintage glamour

De sfeer van de roaring twenties en Art Deco is een belangrijke inspiratiebron voor de vintage-geïnspireerde feestlooks. Denk aan de glamour van vervlogen tijden, met glanzende stoffen, goud, kralenborduursels en soepele silhouetten. Ook de elegante avondmode van Old Hollywood vormt een interessante referentie.

Vintage glamour in een moderne interpretatie: een goudkleurige, licht transparante jurk met een elegante knipoog naar de roaring twenties. Photo courtesy of Fendi

Het resultaat is geen letterlijke kopie van de glamour van vroeger, maar een moderne interpretatie: iets minder uitbundig, met meer aandacht voor materiaal, beweging en verfijning. Een jurk op de catwalk van Fendi is daar een mooi voorbeeld van: een kuitlang, licht doorschijnend ontwerp in champagnegoud, met een diepe V-hals en een subtiele glans. De jurk roept de elegante silhouetten en glamour van de jaren twintig op, maar krijgt door de styling (choker, tas en zwarte sandalen met kuitlange kousen) een uitgesproken moderne uitstraling.

Zo draag je de trend: kies voor één opvallend vintage-element, zoals een goudkleurige jurk, een top met kralenborduursels of een tas met een retro uitstraling. Kijk vooral eens in vintagewinkels voor unieke vondsten. Combineer je keuze vervolgens met moderne accessoires, een strakke schoen (of laars!) of een eigentijdse blazer. Zo krijgt je outfit precies de juiste balans tussen nostalgie en moderniteit.

2. Sensuele eveningwear: lingerie mag gezien worden

Ook deze winter blijven we, net zoals de vorige seizoenen, lingerie-invloeden zien. Transparant zwart kant, zichtbare lingeriedetails, doorschijnende stoffen en vrouwelijke silhouetten geven de feestmode een sensuele uitstraling. Het resultaat is verleidelijk, maar tegelijk bijzonder elegant.

Lingerielook met hoge zwarte boots en fake fur jas bij Dolce & Gabbana. Photo courtesy of Dolce & Gabbana

Dolce & Gabbana kiest overwegend voor zwart (slechts af en toe afgewisseld door een beetje grijs of wit) en laat transparant kant de hoofdrol spelen. De doorschijnende jurken krijgen soms gezelschap van dramatische jassen in imitatiebont. Een uitgesproken combinatie van sensuele avondmode en luxueuze glamour.

Ook Elisabetta Franchi speelt volop met deze trend. Zwart kant, transparante stoffen en veren keren terug in zowel korte als lange avondjurken. Denk aan minijurken gecombineerd met zwarte panty’s, lange jurken met een hoge col en vrouwelijke, lingerie-geïnspireerde details. Ook de vrouwelijke interpretatie van het smokingpak springt in het oog: een broek met lage taille en een kort jasje, gedragen op de blote huid.

Bij Isabel Marant krijgt de trend een iets nonchalantere interpretatie. Een lange, transparante zwarte avondjurk laat een zwart lingeriesetje zien, terwijl het jasje losjes in de hand wordt gedragen. Sensueel, maar zonder al te veel moeite te lijken doen.

Interessante feestelijke outfit met zwartkanten rok en gilet met glitter en bontdetails bij Fendi. Photo courtesy of Fendi

Bij Fendi is het kant vaak wat hechter waardoor de stof net iets minder doorzichtig en zich gemakkelijker laat dragen. Wij zijn fan van de zwartkanten rok met bodywarmer en bontdetails.

Zo draag je de trend: een zwarte kanten jurk met daaronder een lingeriesetje of een body, een transparante rok met een spannende top of zelfs een bontgilet. Over je lingeriejurk mag een grote nepbontjas. Vind je al die doorzichtige stofjes te veel van het goede, kies dan voor kanten details. Een andere optie is de slipdress in satijn. Deze krijgt deze winter wél meer details mee, zoals franjes bij Dior.

3. Romantiek met volume: opvallende jurken en vrouwelijke details

Romantiek krijgt deze winter een nieuwe dimensie. Geen brave bloemenjurkjes, maar volumineuze silhouetten, opbollende rokken, franjes, strikken en opvallende decoraties. De jurken mogen gezien worden en hebben vaak een bijna sculpturale uitstraling.

Dior zet sterk in op volume en beweging. De collectie toont volumineuze jurken met opbollende vormen in wit en roze, maar ook (we noemden ze al) lange slipdresses met beweeglijke franjes. Bontkragen, franjes en driedimensionale decoraties geven de ontwerpen extra karakter. Zowel korte als lange silhouetten komen aan bod, vaak met bijzonder veel aandacht voor details.

Romantische avondjurk met daaronder platte lakschoenen en parelgrijze pantykousen bij Chloé. Photo courtesy of Chloé

Ook Chloé kiest voor een romantische interpretatie van eveningwear. Lange avondjurken met stroken, strikken en verfijnde kantdetails zorgen voor een vrouwelijke uitstraling. Zwart en wit domineren, al duikt ook hier een opvallende rode avondjurk op.

Bij Elie Saab, traditioneel een meester in luxueuze avondmode, zien we eveneens veel decoratie. Lange strapless jurken, zwart kant, nude stoffen met zilverglitter en opvallende applicaties bepalen het beeld. Naast het vele zwart verschijnen ook bloemenprints en olijfgroen. Een cocktailjurk met een zwarte top en een volumineuze rok van veren is een mooi voorbeeld van hoe romantiek en drama samenkomen.

Zo draag je de trend: kies voor een jurk met een volumineuze rok, een opvallende strik of een decoratief detail. Houd accessoires eenvoudig en laat het silhouet voor zichzelf spreken. Haaks op deze vrouwelijke looks staan de smokings voor haar die we bij Elisabetta Franchi en Fendi tegenkwamen!

4. Glitter en metallics: feestmode mag opnieuw schitteren

Geen feestdagen zonder een beetje glitter. Ook voor winter 2026 blijven pailletten, metallics en hoogglanzende stoffen belangrijke ingrediënten van de feestgarderobe. Toch wordt glitter dit seizoen op een verrassend moderne manier gedragen.

Lange, donkere jurk met zilverglitter, gedragen over een coltrui en met een schelpenketting. Photo courtesy of Celine

Bij Celine zien we bijvoorbeeld een lange jurk opgebouwd uit grote zilverkleurige pailletten, gecombineerd met een trenchcoat. Een andere look bestaat uit een lange, donkere jurk met zilverglitter, gedragen over een coltrui en met een schelpenketting. Het contrast tussen feestelijk en alledaags maakt deze combinaties bijzonder interessant en geeft ze die unieke, persoonlijke touch mee waar de mode op dit moment zo dol op is.

Gucci kiest voor uitgesproken eveningwear met asymmetrische lange jurken, hoge splitten, nauwsluitende glitterjurken en goudkleurige accenten. Ook een kort zilverkleurig jurkje en een hoogglanzend, strak broekpakje passen binnen die glamoureuze sfeer.

Bij Isabel Marant krijgt glitter dan weer een onverwachte casual twist: een gescheurde jeans wordt gecombineerd met een strapless fluwelen top met glitterdetails. Zo wordt feestmode net iets minder formeel.

Zo draag je de trend: ga voor een lange glitterjurk met een stoere mantel, combineer een glanzende top met een jeans of kies voor een metallic broek met een eenvoudige trui. Glitter hoeft niet langer uitsluitend voor oudejaarsavond bewaard te worden.

5. Zwart en wit: een tijdloze combinatie met een nieuwe uitstraling

Zwart blijft een van de belangrijkste kleuren voor de feestdagen, maar krijgt dit seizoen opvallend vaak gezelschap van wit en crème. De combinatie oogt klassiek, maar dankzij bijzondere materialen, silhouetten en details voelt ze allesbehalve voorspelbaar aan.

Fendi speelt met zwart-witte contrasten, glanzende stoffen, zwart kant en fluweel. Bij Dior zien we eveneens veel zwart en wit, soms gecombineerd binnen één outfit. Chloé kiest voor romantische jurken in dezelfde kleurencombinatie, al was het maar een witte romantische jurk met een zwart fluwelen lint om de hals.

Ook Celine toont hoe verrassend feestelijk zwart en wit kunnen zijn. Een crèmekleurige satijnen broek met bijpassende blouse wordt gecombineerd met een witte blouse waarvan de manchetten onder de overblouse uitkomen. Een onverwacht laagjeseffect dat de look net dat beetje extra geeft.

Het bewijst dat je voor een feestelijke outfit niet noodzakelijk naar opvallende kleuren of uitbundige glitter hoeft te grijpen. De kracht zit soms juist in de combinatie van mooie stoffen en een geraffineerde styling.

Zo draag je de trend: combineer een zwarte avondbroek met een witte blouse, kies voor een lange zwarte jurk met witte accessoires of speel met verschillende materialen zoals satijn, kant en fluweel. Andere kleuren die we ook gaan dragen: rood (of course), maar ook roze. Nieuwsgierig naar de modekleuren en kleurcombinaties voor deze winter, lees dan ook ons artikel Modekleuren herfst/winter 2026-2027: zo combineren we de grootste trendkleuren volgens de catwalks.

6. Feestelijk, maar comfortabel: eveningwear krijgt een nonchalante twist

Een bijzonder interessante evolutie op de wintercatwalks is dat feestmode niet langer uitsluitend draait om hoge hakken, blote schouders en ongemakkelijke avondjurken. De nieuwe eveningwear mag ook comfortabel, warm en een beetje nonchalant zijn.

Celine geeft hiervan misschien wel de mooiste voorbeelden. Lange glitterjurken worden gecombineerd met een coltrui, terwijl satijnen broeken en blouses in laagjes worden gedragen. Het zijn looks die perfect passen bij de feestdagen waarop je er graag bijzonder uitziet, maar tegelijkertijd comfortabel en warm gekleed wilt gaan.

Zwart-witte jurk met uitzonderlijke volumes en decoraties bij Dior. Photo courtesy of Dior

Ook de schoenenkeuze is opvallend. Dior combineert sommige avondjurken met Ugg-achtige boots. Bij Chloé verschijnen stoere leren boots onder romantische jurken, afgewisseld met lakleren Mary Janes. Fendi voegt dan weer veren en strass toe aan sandaaltjes die met zwarte kousen worden gedragen.

Het contrast tussen verfijnde avondkleding en meer casual schoenen geeft de outfits een moderne uitstraling.

Zo draag je de trend: combineer een feestelijke jurk met stoere laarzen, draag een glittertop met een elegante broek of kies voor een satijnen ensemble met een warme coltrui eronder. En weet je het even niet meer? Dan komt die grote fake fur jas weer van pas. Kijk ook hiervoor eens bij vintagewinkels!

7. Veren, bont en decoratieve details: maximalisme is terug

Wie van opvallende details houdt, kan deze winter zijn hart ophalen. Veren, franjes, imitatiebont, strass, kralenborduursels en driedimensionale decoraties geven de feestmode extra karakter. De kledingstukken worden echte blikvangers.

Bij Dior zien we jurken met bontranden (een microtrend om in de gaten te houden!), franjes en 3D-decoraties. Ook Fendi gebruikt bontdetails voor kleding en accessoires, zoals voor de losse chokers/kraagjes die een leidraad in de collectie zijn.

Uitgesproken details krijgen opnieuw volop aandacht. Waar minimalisme de afgelopen seizoenen vaak de boventoon voerde, mag het deze winter weer wat uitbundiger. More is more!

Zo draag je de trend: een jurk met veren aan de zoom, een jas in imitatiebont, schoenen met strass of een opvallende clutch. Kies bij voorkeur één uitgesproken detail en laat dat de hoofdrol spelen, maar – als je durft – probeer ook eens wat een paar gedetailleerde items met elkaar te combineren voor een opvallende look.

De feestmode van 2026 in een notendop

Wat nemen we mee van de internationale herfst/wintercatwalks? De feestmode van 2026 is uitgesproken, vrouwelijk en bijzonder rijk aan details. Vintage glamour en goud zorgen voor een nostalgische toets, zwart kant en transparante stoffen geven de avondmode een sensuele uitstraling en volumineuze jurken brengen romantiek terug.

Tegelijkertijd wordt er gespeeld met contrasten: glitter met casual denim, avondjurken met stoere boots en luxueuze stoffen met comfortabele laagjes.

Laat je fantasie gaan, want er is geen strikte dresscode meer. Je mag schitteren in een lange avondjurk, maar net zo goed een glittertop combineren met je favoriete jeans. Je kunt kiezen voor klassieke glamour of juist voor een moderne, nonchalante interpretatie ervan. Eén ding is zeker: tijdens de feestdagen van 2026 mag het allemaal net dat beetje méér zijn.