Model met oogmake-up met jaren 60 invloeden bij de modeshow van Carven voor lente/zomer 2027. Foto Charlotte Mesman

De oogmake-up voor lente/zomer 2027 laat zich niet in één stijl vangen. Op de catwalks zagen we zowel vrijwel onopgemaakte ogen als opvallende kleuraccenten, grafische eyeliner en donkere smokey eyes. Wat de looks met elkaar gemeen hebben? Je hoeft niet per se voor een complete make-uplook te gaan. Een klein accent op de ogen kan al voldoende zijn om een verder natuurlijke make-uplook karakter te geven. Dit zijn de oogmake-uptrends voor lente/zomer 2027.

Kleurrijke oogschaduw: lila, perzik en blauw

Model met glinsterende perzikkleurige oogschaduw bij Balmain in Parijs. Foto Charlotte Mesman

Een van de opvallendste accenten voor lente en zomer 2027 is kleur op de oogleden. Bij Akris zagen we matte lila oogschaduw op de bovenste oogleden. Balmain koos eveneens voor kleur, met modellen die lila of juist glinsterende perzikkleurige oogschaduw droegen. Het zijn delicate tinten met een verfijnd effect zonder dat je de rest van je gezicht zwaar hoeft op te maken.

Ook bij Gabriela Hearst spotten we gekleurde oogschaduw. Soms werd de kleur rondom de ogen aangebracht, met extra aandacht voor de binnenste ooghoeken. Lichtblauw en groen zorgden daar voor een verrassend effect.

Bij Zimmermann zagen we een vergelijkbaar idee: een zwarte lijn langs de bovenste wimperrand, gecombineerd met een klein kleuraccent bij de binnenste ooghoek, bijvoorbeeld in geel of blauw. Je ziet het, allemaal kleine accentjes die je look net iets meer geven.

Eyeliner krijgt een creatieve twist

De eyeliner voor zomer 2027 is allesbehalve klassiek. Geen keurige, dunne lijntjes die de natuurlijke vorm van het oog volgen, maar grafische accenten en opvallende kleuren.

Model met kobaltblauwe eyeliner met wing bij Givenchy voor lente/zomer 2027. Foto Charlotte Mesman

Givenchy liet zien hoe krachtig een eyeliner kan zijn. Zwarte en kobaltblauwe color blocks werden met een scherpe wing naar de slapen toe doorgetrokken. Bij Celine zagen we een meer ingetogen benadering, met hier en daar een klein zwart lijntje bij de buitenste ooghoeken. Ook de wenkbrauwen en wimpers kregen bij sommige modellen extra aandacht. Zo zagen we hier de zogenaamde spider lashes terug die we ook al in de make-uptrends voor herfst/winter 2026-2027 tegenkwamen.

Model met spider lashes in een verder vrij natuurlijke make-uplook bij Celine tijdens de Paris Fashion Week lente/zomer 2027. Foto Charlotte Mesman

Bij Gabriela Hearst en Zimmermann werd eyeliner, we noemden het al, soms gecombineerd met een kleuraccent rondom de ogen. De boodschap is duidelijk: eyeliner mag deze zomer best een beetje eigenzinnig zijn.

Retro-invloeden: van sixties drama tot de klassieke cat-eye

Ook retro-invloeden keren terug in de oogmake-up voor zomer 2027. Vooral de jaren 50, 60 en 70 vormen een inspiratiebron. Bij Carven zagen we donkere, intens aangezette oogmake-up die doet denken aan de expressieve looks uit de late jaren 60 en vroege jaren 70. De zwarte eyeliner omlijnt zowel de bovenste als de onderste wimperrand en geeft de ogen een bijna dramatische uitstraling. Langs de onderste waterlijn zien we een streep wit oogpotlood, een detail dat in die jaren veel werd toegepast. De oogleden lijken opgemaakt met witte oogschaduw, met daarboven de karakteristieke zwarte lijn in de arcadeboog. De wimpers lijken nep: zowel de bovenste als de onderste wimpers zijn opvallend (netjes) aangezet.

Model met retro oogmake-up in jaren 50 stijl bij Dries Van Noten lente/zomer 2027. Foto ADVERSUS

Bij Dries Van Noten zagen we een heel andere retroverwijzing: een grafische boog met een uitgesproken jaren 50-uitstraling. De zwarte lijn was net boven de natuurlijke arcadeboog aangebracht, langs de onderste rand van het wenkbrauwbot, en liep in een vloeiende boog voorbij de buitenste ooghoek door. Het was dus geen klassieke cat-eye met een scherpe wing, maar eerder een getekende boog die de vorm van het oog op een verrassende manier verlengde. Een bijzondere, vintage geïnspireerde make-upvorm in een moderne uitvoering.

Twee verschillende interpretaties van vintage oogmake-up, die laten zien hoe veelzijdig retro-invloeden ook deze zomer kunnen zijn.

Smokey eyes en gothic glamour

Dramatisch donkere oogmake-up bij Gucci. Photo courtesy of Gucci

Als je van donkerdere oogmake-up houdt, kun je volgend jaar zomer je hart ophalen. Tom Ford koos voor matte smokey eyes, een tijdloze look die de ogen intensiteit geeft. Bij Gucci ging het een stuk verder. Daar zagen we zware, bijna gothic oogmake-up die aansloot bij de donkere glamour van de jaren 90.

De Gucci-looks deden denken aan de uitgesproken make-up uit dat decennium, met donkere ogen en bruine lippenstift of lipliner met gloss. Soms werden onder de ogen ook felle kleuraccenten aangebracht, bijvoorbeeld in geel of roze. Het is een uitgesproken stijl, maar je kunt er natuurlijk ook een toegankelijkere versie van maken door alleen de ogen donker aan te zetten.

Zilver en glitter als klein accent

Glitter blijft een mooie manier om oogmake-up net iets feestelijker te maken. Bij Dior zagen we een fijn zilverkleurig glitterlijntje bij de buitenste ooghoeken. Het accent was klein, maar gaf de ogen meteen iets bijzonders.

Model met goudkleurige oogmake-up bij Antonio Marras tijdens de Milan Fashion Week lente/zomer 2027. Photo courtesy of Antonio Marras

Ook bij Antonio Marras kwamen glanzende details voorbij. Sommige modellen droegen lichtroze, blauwe glitter of (wat leek) bladgoud op de oogleden. Het hoeft dus niet altijd om een volledige oogmake-up te gaan. Een metallic detail kan al genoeg zijn. En zoals je ziet, hoeft het niet perfect te zijn.

Ook bijna onopgemaakte ogen zijn een trend

Tegenover al die kleur en donkere glamour staan de natuurlijke make-uplooks. Bij Courrèges en meerdere modellen bij Dries Van Noten waren de ogen vrijwel ongemoeid gelaten. Ook bij Loewe zagen we modellen met een heel natuurlijke uitstraling.

Dat betekent niet dat er helemaal geen make-up aan te pas komt. Het gaat vooral om een frisse, lichte uitstraling waarbij de ogen niet nadrukkelijk worden aangezet. Bij Chloé zagen we bijvoorbeeld weinig mascara en licht verzorgde wenkbrauwen. De aandacht ging daar eerder uit naar een romantische, zachte uitstraling dan naar uitgesproken oogmake-up.

Oogmake-up lente/zomer 2027: kies je eigen accent

De oogmake-uptrends voor lente en zomer 2027 laten veel ruimte voor persoonlijke keuzes. Dat blijkt ook uit het feit dat zelfs de oogmake-up binnen één show per model verschilde. Je kunt gaan voor een vleugje lila of blauw, een grafische eyeliner, een donkere smokey eye of juist bijna helemaal niets.

Dat past bij de make-uptrends voor 2027 waarin we vaak een natuurlijke basis met één opvallend detail tegenkomen. Soms zijn dat de ogen, soms de lippen of de wangen. Je hoeft dus niet alles tegelijk te doen (mag wel!). Juist door één element extra aandacht te geven, krijgt je make-up een persoonlijke en eigentijdse uitstraling.

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