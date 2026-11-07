Droge huid door de verwarming in huis? Dit doe je ertegen

Droge huid door de verwarming? Ontdek wat droge binnenlucht doet met je huid, lippen en haar en hoe je de luchtvochtigheid op peil houdt.

Droge huid door de verwarming? Dit doe je ertegen

Zodra de verwarming aangaat, kan je huid droger aanvoelen, kunnen je lippen sneller barsten en wordt je haar statisch. Dat is geen toeval. Verwarming verlaagt de relatieve luchtvochtigheid binnenshuis, waardoor de droge lucht ook invloed kan hebben op je huid en haar. Wat gebeurt er precies en hoe kun je de lucht in huis aangenamer maken?

Een koude novemberavond, de verwarming aan en lekker binnen blijven. Heerlijk, maar er is ook een keerzijde. Door de verwarming kan de relatieve luchtvochtigheid binnenshuis flink dalen. En dat merk je soms niet alleen aan de lucht, maar ook aan je lichaam. Je huid kan trekkerig aanvoelen, je lippen worden schraal en je haar gaat alle kanten op door statische elektriciteit.

Verwarming haalt geen vocht uit de lucht, maar zorgt er wel voor dat de relatieve luchtvochtigheid daalt. Dat komt doordat warme lucht meer waterdamp kan bevatten dan koude lucht. Als er geen extra vocht aan de lucht wordt toegevoegd, wordt de lucht daardoor relatief droger. In koude klimaten kan die binnenshuis zelfs teruglopen tot 10 à 20 procent, terwijl doorgaans een luchtvochtigheid van 30 tot 50 procent wordt aanbevolen.

Het is dus niet alleen belangrijk welke huidverzorgingsproducten je gebruikt. Ook het binnenklimaat speelt een rol.

Overigens is een goede verzorgingsroutine vooral in de winter belangrijk. Lees ook onze tips over het verzorgen van je gezicht, hals en handen in de winter.

Waarom de verwarming je huid kan uitdrogen

Een lage luchtvochtigheid kan de natuurlijke beschermlaag van je huid onder druk zetten. Die huidbarrière helpt vocht vast te houden en beschermt tegen invloeden van buitenaf. In droge omstandigheden kan je huid meer last krijgen van droogheid, gevoeligheid en jeuk.

Vooral wanneer je al een droge of gevoelige huid hebt, kunnen de klachten duidelijker worden. Ook mensen met atopisch eczeem kunnen merken dat hun huid in droge omstandigheden meer gaat jeuken en geïrriteerd raakt.

Wetenschappelijk onderzoek bevestigt dat een lage luchtvochtigheid en lage temperaturen de werking van de huidbarrière kunnen beïnvloeden. De precieze effecten verschillen echter per onderzoek en zijn nog niet allemaal even goed bij mensen aangetoond.

Wat je in de praktijk vooral merkt, is dat je huid sneller trekkerig en droog kan aanvoelen wanneer de verwarming langdurig aanstaat.

Waarom je lippen sneller barsten door droge lucht

Je lippen zijn extra kwetsbaar voor droge lucht. De huid op je lippen is namelijk veel dunner dan die op de rest van je gezicht. Bovendien ontbreken de gebruikelijke talgklieren die de huid helpen soepel te houden. Daardoor kunnen je lippen bij een lage luchtvochtigheid sneller uitdrogen, schraal worden en barsten.

Je lippen bevochtigen met je tong lijkt misschien een goede oplossing, maar werkt juist averechts. Het speeksel verdampt snel en kan de lippen uiteindelijk nog droger maken. Ook de huid rondom je mond kan door het herhaaldelijk likken geïrriteerd raken.

Gebruik liever een eenvoudige, niet-irriterende lippenbalsem. Ingrediënten zoals vaseline (petrolatum), sheaboter, ceramiden en dimethicone helpen de lippen beschermen en vochtverlies beperken. Vooral een wat dikkere zalf kan prettig zijn wanneer je lippen al erg droog of gebarsten zijn.

Vermijd bij geïrriteerde lippen liever producten met menthol, kamfer, sterke parfums of bepaalde smaakstoffen. Ook in de winter blijft zonbescherming belangrijk. Kies bij voorkeur een lippenbalsem met SPF 30 of hoger.

Statisch haar: ook dat kan door de verwarming komen

Herken je het? Je trekt een trui aan en je haar gaat alle kanten op. Of losse haren blijven aan je kleding plakken. Dat heeft vaak te maken met statische elektriciteit.

Droge binnenlucht bevordert namelijk de opbouw van elektrische lading in je haar. Bij een hogere luchtvochtigheid kan die lading gemakkelijker verdwijnen. Wanneer de lucht droog is, wordt je haar juist sneller statisch.

Of droge binnenlucht ook rechtstreeks voor meer haarbreuk zorgt, is minder duidelijk. Laboratoriumonderzoek laat zien dat de luchtvochtigheid invloed kan hebben op de mechanische eigenschappen van haar. Het is echter niet bewezen in welke mate de gewone verwarming thuis daadwerkelijk tot meer haarbreuk leidt.

Wat kun je doen? Gebruik een verzorgende conditioner, behandel je haar voorzichtig en beperk het gebruik van hete stylingapparaten. Een aangenamere luchtvochtigheid binnenshuis kan bovendien helpen om statische elektriciteit te verminderen.

Hoe houd je de luchtvochtigheid in huis op peil?

Het is verleidelijk om meteen een luchtbevochtiger te kopen, maar begin liever met meten. Een hygrometer is een klein en betaalbaar apparaat waarmee je de relatieve luchtvochtigheid in huis kunt controleren.

Een waarde tussen 30 en 50 procent is doorgaans een goed uitgangspunt. Probeer langdurig hogere waarden te vermijden en blijf bij voorkeur onder de 60 procent. Een te hoge luchtvochtigheid kan namelijk schimmelgroei en andere vochtproblemen in huis bevorderen.

Blijkt de lucht binnenshuis voortdurend te droog, dan kan een luchtbevochtiger uitkomst bieden. De slaapkamer is een goede plek om te beginnen, zeker wanneer je ’s nachts last hebt van een droge neus, keel of huid.

Sommige apparaten hebben een ingebouwde hygrostaat. Daarmee kun je de gewenste luchtvochtigheid instellen, waarna het apparaat de vochttoevoer automatisch regelt.

Let wel op dat je niet te veel vocht toevoegt. Beslaan de ramen of worden gordijnen en andere oppervlakken vochtig, dan kan dat een teken zijn dat de luchtvochtigheid te hoog is. Verlaag in dat geval de instelling of gebruik het apparaat minder lang.

Maak een luchtbevochtiger bovendien regelmatig schoon volgens de instructies van de fabrikant. Zo voorkom je dat het apparaat zelf een bron van ongewenste micro-organismen wordt.

Zo bescherm je je huid wanneer de verwarming aanstaat

Ook je dagelijkse huidverzorgingsroutine kan helpen om de gevolgen van droge binnenlucht te beperken.

De American Academy of Dermatology (AAD) adviseert om kort te douchen, bij voorkeur vijf tot tien minuten, en warm in plaats van heet water te gebruiken. Heet water kan de natuurlijke huidvetten aantasten en de huid verder uitdrogen.

Dep je huid na het douchen voorzichtig droog met een handdoek. Breng vervolgens meteen een vochtinbrengende crème aan, terwijl je huid nog een beetje vochtig is.

Kies bij een droge huid bij voorkeur een crème of zalf in plaats van een lichte lotion. Crèmes en zalven helpen doorgaans beter om vochtverlies te beperken. Goede ingrediënten zijn onder meer:

Glycerine en hyaluronzuur: helpen vocht aan te trekken.

helpen vocht aan te trekken. Petrolatum (vaseline): vormt een beschermend laagje dat vochtverlies tegengaat.

vormt een beschermend laagje dat vochtverlies tegengaat. Dimethicone: helpt de huid beschermen.

helpt de huid beschermen. Sheaboter en ceramiden: ondersteunen de huidbarrière.

Heb je een gevoelige huid, kies dan bij voorkeur voor producten zonder parfum. Vergeet ook je handen niet: gebruik na het wassen een handcrème en draag buiten handschoenen wanneer het koud is.

Blijft je huid erg droog of houdt de jeuk aan ondanks goede verzorging, dan kan een dermatoloog adviseren welke behandeling geschikt is.

Niet alleen je huidverzorging, ook de lucht in huis telt

Kortom, wanneer de verwarming aangaat, denken we al snel aan een rijkere gezichtscrème, een voedend haarmasker en een extra laagje lippenbalsem. Maar ook de lucht in huis verdient aandacht.

Een goede huidverzorgingsroutine blijft belangrijk, maar het binnenklimaat speelt eveneens een rol. Door de luchtvochtigheid regelmatig te meten en op een aangenaam niveau te houden, kun je de nadelige invloeden van droge binnenlucht op je huid en haar beperken.

Streef naar ongeveer 30 tot 50 procent relatieve luchtvochtigheid en zorg dat je luchtbevochtiger schoon blijft. Zo maak je het binnenklimaat aangenamer voor jezelf én voor je huid, lippen en haar.